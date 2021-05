Aquelarre para violar la ley electoral

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Miles de abusos para obtener el voto

No se salva nadie; partidos al abordaje

Inescrupulosa lucha para el saqueo

Chiapas, hartos de demagogia del PVEM

La democracia es una forma superior de gobierno,

porque se basa en el respeto del hombre como ser racional

John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) Político estadounidense

Durante varios años. Desde esta modesta tribuna, he exigido a quienes detentan el poder y luchan a muerte por mantenerlo, reglas claras y justas en las contiendas electorales, el fin de la partidocracia que impone candidatos que, muchas veces van desde incompetentes funcionales, hasta asesinos o delincuentes de altos vuelos.

Pero, es una sola voz de la sociedad que nadie en el poder escucha, pese a que todos los medios en los que trabajo, grito para que se acabe con esa estructura política del país, un remedo de la estadounidense y de muchos países occidentales, pero que se niegan a democratizar desde las estructuras de poder y dinero.

Los abusos son cotidianos. Los regalos, así como el dinero en efectivo para sus estructuras, hacen muy caros nuestros procesos electorales. Pero, desde los Congresos, los partidos saquean el presupuesto para repartir cosas y efectivo para obtener el poder.

La hipócrita estructura electoral, que viene desde las leyes, deja que, a través de los órganos electorales, se destinen millones de pesos, que se reparten entre los candidatos, ganadores y perdedores, y sólo les llegan migajas en playeras, plumas y botes para leche Liconsa al elector. En el mejor de los casos les dan dinero y, eso, se convierte en una estructura de corrupción electoral, en la cual participan panistas, priistas, perredistas, morenistas y todos, absolutamente todos, los partidos contendientes.

Pareciera un aquelarre en el cual la clase política se vuelca sobre el botín presupuestal y su acceso al poder, donde sacan más dinero. Es tan noble nuestro país que genera dinero para las campañas y para que sigan saqueando sus arcas. Y, reitero, no se detienen ni los que dicen que acabaron con la corrupción (por que evidentemente se mantiene, pero con más cinismo), ni con los que se arrepienten de haber sido corruptos.

Lo único positivo de estas campañas, y se los digo desde el punto de vista económico, es la derrama que se hace, aunque sea a un sector específico como el de impresión de chucherías, ya que estas provienen de China.

Lo ideal es cambiar las leyes para frenar el despilfarro electoral; eliminar los regalos al elector y que sean organismos autónomos e independientes, pero bajo el escrutinio de la ciudadanía (en tiempo real), de los beneficios sociales.

Al mismo tiempo, incrementar la transparencia en el manejo de los recursos y que no exista información que esté “clasificada” por años, incrementar las penas de cárcel contra los corruptos e incompetentes (que es otra forma de corrupción) y que la sociedad sea más participativa.

En Chiapas, por ejemplo, la sociedad indígena ya no tolera que los políticos no les cumplan. Llegan al extremo de simular su colgamiento, como ocurrió con el hijo de Manuel Camacho Solís (ex salinista que formó parte del círculo de AMLO), Juan Camacho Velasco (primo del ex gobernador Manuel Velasco), quien aspira a una diputación federal por el PVEM. Si siguen los partidos explotando al pueblo, este se cansa y se los refutará en su cara.

PODEROSOS CABALLEROS

CLARA LUZ, DIFÍCIL CAMINO: Un ligero respiro recibió Clara Luz Flores, candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, la postulación de Felipe de Jesús Cantú a la alcaldía de Monterrey. Ambos comenzaron a hacer campaña juntos y aparecer en actos públicos. La ex priista confía en que la fuerza y popularidad del ex panista, quien ya fue alcalde de la capital del estado con muy buenos resultados, la lleve a subir en las preferencias electorales y se pueda meter de nuevo en la pelea, junto a Samuel García de Movimiento Ciudadano y Adrián de la Garza de la alianza Va fuerte por Nuevo León, que encabeza el PRI. En una semana de campaña Cantú, subió siete puntos en las encuestas; pasó de 16 a 23 en las preferencias electorales.

OEA: De visita en Guerrero, el coordinador nacional del Partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, informó que tuvo un acercamiento con la misión de observación electoral que la Organización de Estados Americanos enviará a México. Les pidió que emitan un pronunciamiento para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que saque las manos del proceso y no ponga en riesgo la democracia nacional. La OEA es una de las organizaciones internacionales que están pendientes de los comicios en el país, en donde se ve la mano de los gobernantes; desde AMLO hasta los presidentes municipales, pasando por gobernadores y legisladores. Esto es un aquelarre para violar la ley electoral.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

HOSPITAL ABC: El Centro Médico ABC obtuvo por quinta ocasión consecutiva la acreditación en el programa de hospitales de la Joint Commission International (JCI), considerada la acreditación más rigurosa en el cuidado de la salud y que evalúa a instituciones en más de 100 países del mundo. ICI es una organización que tiene por objetivo garantizar un entorno seguro que reduzca el riesgo para quienes reciben la atención y para quienes la proporcionan. Es un modelo que promueve la mejora de las organizaciones en salud y que ha demostrado gran rigurosidad técnica, tanto en la elaboración de los estándares y actualización periódica de los mismos, como en el proceso de evaluación de las organizaciones. Al ser un modelo específicamente sanitario, define estrategias particulares para la atención óptima del paciente y su familia.

