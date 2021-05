Amenaza desempleo a trabajadores de honorarios del Congreso capitalino

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Más de mil trabajadores del Congreso de la Ciudad de México, contratados por honorarios, están en riesgo de quedarse sin empleo el próximo 1 de julio, una vez que el 31 de junio haya terminado su contrato.

No tienen ninguna certeza de poder continuar laborando en la sede del Poder Legislativo local porque no tienen ningún tipo de protección.

En cambio, los trabajadores sindicalizados sí gozan (y qué bueno) de consideraciones que el propio Sindicato de Trabajadores del Congreso de la CDMX dio a conocer con “bombo y platillo”.

Palabras más, palabras menos, este fue el mensaje a sus agremiados:

-No obstante la situación complicada por la pandemia de la Covid-19, a más de 14 meses de distancia, seguimos percibiendo la totalidad de nuestras prestaciones e incluso generando certidumbre laboral con la firma y entrada en vigor de las Condiciones Generales de Trabajo 2020-2022; y después de varias mesas de trabajo y negociaciones entre los integrantes de la Jucopo, las autoridades administrativas del CCDMX y esta organización sindical, se llegó a un acuerdo para aplicar un incremento directo al salario del 5%, retroactivo al 1 de enero del año en curso.

En cambio, para los trabajadores contratados por honorarios no hay certeza, sino incertidumbre, nerviosismo y temor de quedarse sin empleo, justo cuando la situación económica (y sanitaria) no ha sido del todo superada, por mucho que las autoridades federales y locales aseguran lo contrario. La incertidumbre sobre el futuro inmediato de estos empleados es porque no saben si les renovarán contrato.

Muchos de quienes han laborado en diversas legislaturas, señalan que nunca habían recibido un trato tan despectivo como ahora. En la presente legislatura se firmaron contratos mensuales, pero algunos de sus compañeros -de un día para otro- se quedaron en el desempleo, sin posibilidad de obtener recursos por otra vía para el sostenimiento de sus familias.

Por eso, pensar que, como en el pasado, se les otorgue a ellos el apoyo económico de un mes por año laborado al final de la legislatura, es prácticamente imposible.

Se tiene conocimiento de la existencia de Criterios para la integración del anteproyecto del Programa Operativo Anual y con base en este, el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso capitalino, I Legislatura, para el ejercicio fiscal 2021, con fecha de noviembre 2020.

El Congreso debe contar con recursos presupuestales y financieros para el periodo de transición de la I Legislatura a la II Legislatura, lo cual incluye el pago por fin de Legislatura para el siguiente personal: diputadas y diputados; mandos medios y superiores; técnicos operativos de confianza, y honorarios. Pero… no todos disfrutarán de este beneficio.

Por todo lo anterior no debería existir pretexto por parte de la mayoría de Morena y sus aliados para no proporcionar esa liquidación al personal de honorarios que de por si no cuentan con seguridad social u otra prestación. La Jucopo, que preside el diputado Víctor Hugo Lobo Román, no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto.

En lo que va de esta legislatura, ha habido otras injusticias.

Está, por ejemplo, el despido injustificado de 77 trabajadores de base, sin importar condición, género o afiliación alguna, lo que sin duda heredará una millonaria deuda en salarios caídos y las prestaciones, respectivas a la II Legislatura.

De todos es conocido que es inconstitucional el despido de un trabajador de base y ahora vendrán las consecuencias; las instancias laborales pronto ordenarán al Congreso la reinstalación de los trabajadores que entablaron las demandas respectivas.

La pandemia frenó el proceso, pero no el incremento de la deuda que tarde o temprano deberán liquidar los legisladores encabezados por Morena.

La pregunta que se hacen los afectados es ¿qué castigo merecen los diputados responsables de hacer las leyes y violarlas en el propio Congreso donde las elaboran?

Defensa contra robo de autopartes

El robo al autotransporte se ha incrementado en los últimos años en las calles y carreteras de gran parte del país, por lo que es necesario contar con medidas de protección que prevengan los asaltos y brinden protocolos de actuación a conductores, operadores y empresas que se dedican a esta actividad.

La directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), Verónica Torres Landa Castelazo,, señaló lo anterior y resaltó la trascendencia de contar con medidas de defensa para, en primer lugar, prevenir un ataque y luego saberlo enfrentar.

Advirtió que si no se tiene un operativo de protección, el delincuente va a operar con más facilidad porque no encontrará reacción y le será más fácil cumplir con su objetivo.

Torres Landa insistió que en todo plan de protección lo primordial es la capacitación al personal de seguridad.

