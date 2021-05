Deer Park y el “Aladino” electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el viernes pasado la adquisición al 100 por ciento de la planta de Deer Park, en Texas, que es una refinería de la que PMI, el área de comercialización internacional de Pemex, es dueña del 49.2% de las acciones.

Esto, en sí es una excelente noticia, ya que trabajaría la petrolera mexicana en la producción de combustibles derivados del petróleo, sin generar combustóleo, en casi un 100% de las necesidades internas y al mismo tiempo ahorraría decenas de millones de dólares en el proceso.

Sin embargo, en la información que el director de Pemex, Octavio Oropeza, le ha dado al presidente, no es la correcta. Deer Park, pasaría al control de PMI Comercio Internacional, es una sociedad anónima en la que Pemex tiene el 49% de las acciones y el resto nadie sabe en manos de quién. Es la empresa que comercializa todos los productos desde el crudo, hasta los refinados, de la paraestatal mexicana desde los 80, a raíz de la crisis petrolera en que se vio envuelto el país, por vender en el gobierno de José López Portillo, crudo en los mercados spot.

Sin embargo, la compra no está concretada. Es una carta de intención de Pemex de comprarla. La operación se concretaría con la entrega de dinero “en efectivo” de 600 millones de dólares.

Esto nos lleva a la reflexión:

1.- No se ha concretado la operación que se puede romper en cualquier momento, ya que sólo México hizo un ofrecimiento por la totalidad de las acciones en favor de PMI.

2.- AMLO se adelantó a Shell en informar a los mercados financieros de Europa y Estados Unidos, con lo que le provocó serios problemas, que podría llevarlo a una sanción en los mercados bursátiles. Su información debe ser totalmente transparente para el buen funcionamiento de los mercados.

3.- Hasta el momento, la propuesta de Pemex, no ha sido puesta a consideración del Consejo de Administración de Shell, que es el máximo órgano de control de la petrolera europea. Además, ellos no tenían a la venta la petroquímica, por lo que el precio sería un poco más elevado. Es una propuesta de México, mas no es una compra ya concretada.

4.- PMI, que será la dueña de Deer Park, no es totalmente propiedad de Pemex, sino de un 51% de accionistas desconocidos y que no son precisamente del gobierno mexicano o como diría AMLO, del Pueblo de México.

5.- El Presidente dijo que en 2023 seremos autosuficientes en gasolinas y diésel, ya que esa petroquímica cercana a Houston, Texas, produce 340 mil barriles diarios de esos combustibles, así como de turbosina. Esto no es correcto. Para lograr esos niveles de producción, ser autosuficientes, va depender de que las seis refinerías que tenemos en nuestro país, pasen de un 50% de utilización, a un 85% antes de 2023. Esto es difícil de lograr.

6.- Dos Bocas costará 10 veces más que Deer Park y no podrá estar en funcionamiento al 100%, sino hasta 2025.

7.- El anuncio lo hace, sin concretarse la operación, antes de los procesos electorales. Esto tiene un enfoque que viola la ley electoral.

Así están las cosas con el anuncio que hizo el gobierno de la Cuarta Transformación y que suena muy bonito, pero no está dentro de los parámetros de una operación concluida, sino apenas es una propuesta. En fin, se les olvida que también Pemex es empresa pública y su información debe ser “pública”, por razones bursátiles.

DEGRADAR SEGURIDAD AÉREA, GRAVÍSIMO: Parece ser que a los políticos de Morena “no les cae el 20” con la degradación de la seguridad aérea de México. Ni idea tienen en la Secretaría de Comunicaciones, sobre el impacto a nuestro turismo, nuestros negocios y la imagen de los viajeros internacionales. Primero, se suspendió una aeropuerto que reunía todas las características de seguridad e imagen internacional. Ahora, se crean a capricho de la burocracia, rutas aéreas. Además, el tener dos aeropuertos, el Benito Juárez y el Felipe Ángeles, provoca complicaciones para los pilotos. De verdad, esta burocracia cree que sus decisiones son cómo hacer política de pueblitos. La realidad es que independientemente de la imagen, exhibe decisiones que afectan la seguridad de los seres humanos que viajamos en avión y los que estamos en tierra. Peligro real.

BAYER: Frente al desafío que representa alimentar a más de 7 mil 700 millones de personas que hay actualmente en el mundo, Bayer, bajo el liderazgo de Manuel Bravo, lanzó un llamado a los jóvenes para comprometerse con los cambios que permitan mejorar la actividad agrícola y combatir uno de los mayores problemas que enfrentamos como sociedad: el hambre, flagelo que afecta hoy a 690 millones de personas, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

