Rebelión de priistas en BC que desean como candidato a Hank Rhon

Miguel Ángel Rivera

En el actual proceso electoral se han registrado acciones poco frecuentes, como una alianza entre antiguos rivales como el PAN, el PRI y el PRD y también han surgido declinaciones a favor de candidatos aparentemente rivales -como en Chihuahua, donde la priista Graciela Ortiz declinó a favor de la panista Maru Campos a la gubernatura de Chihuahua- pero lo que resulta inesperado es que dirigentes locales y militantes de un partido decidan, casi a final del camino, pedir a su dirigencia nacional cambiar de candidato.

Este caso singular se registró en Baja California, un proceso de suyo original, pues por principio de cuentas se unieron los antiguos rivales supuestamente irreconciliables como el PRI, el PAN y el PRD en la coalición “Va por Baja California” y postularon una candidata insólita, una ex reina de la belleza universal, la ex Miss Universo Lupita Jones.

En las filas del PRI la opción por Lupita Jones -quien además de sus dotes físicas ha dejado constancia de capacidad empresarial- implicó dejar de lado a un viejo militante del tricolor que también ha tenido éxito en negocios privados e hijo de un legendario personaje del viejo priismo, el desaparecido profesor Carlos Hank González, quien entre otros motivos se hizo famoso por la expresión “un político pobre es un pobre político”. Se trata del Jorge Hank Rhon, nacido en el Estado de México, pero avecindado en el estado fronterizo desde hace muchos años.

Hank Rhon rompió, como candidato del PRI, en alianza con el PVEM y un partido local, el largo predominio del PAN en ese estado que fue el primero que el partido azul y blanco conquistó por la vía electoral. El político-empresario ganó en 2004 la presidencia municipal de Tijuana y, con esa plataforma intentó alcanzar, en 2007, el gobierno estatal, pero fracasó luego de numerosos litigios que finalmente desembocaron en una sentencia del Tribunal Electoral federal que dio la victoria al panista José Guadalupe Osuna Millán.

En el actual proceso electoral, luego de resentir actos de persecución del actual gobernador bajacaliforniano surgido de Morena, el también empresario Jaime Bonilla, Hank Rhon buscó ser candidato del PRI por segunda ocasión, pero fue marginado sobre todo porque se configuró la coalición del tricolor con el PAN y el PRD y los nuevos aliados le encontraron muchos negativos y optaron por una figura novedosa, la ex reina de la belleza, Lupita Jones. Por ello, Hank se refugió en las filas del Partido Encuentro Solidario, organización que rescató al desaparecido Encuentro Social, que lleva las mismas siglas: PES.

Parecía que cada quien iba por su camino, pero aparentemente de improviso se generó una rebelión en las filas del PRI, dirigentes locales y candidatos de la Alianza Va por Baja California, encabezados por el presidente estatal del PRI, Carlos Jiménez, anunciaron su apoyo a la candidatura de la gubernatura de Hank Rhon.

Jiménez aseguró que “los verdaderos priístas” piden que se le retire el apoyo a Lupita Jones y se le dé al ingeniero Jorge Hank Rhon.

Los inconformes aseguraron que continuarán su apoyo al resto de los candidatos de la Alianza Va por Baja California, pero no a Jones, por considerar que no “levantó” en las preferencias de los electores.

Hank Rhon agradeció el apoyo y aseguró ser el más priista de los candidatos, pero que, por cuestiones de género, no pudo ser registrado como candidato de la alianza. Aseguró que ganará las elecciones, pues con el respaldo del PRI le “va a sobrar”.

“Quiero que le regresen a Baja California todo lo que le han quitado, acuérdense es un día (de votación el 6 de junio), por 6 años de buen gobierno”, dijo Hank Rhon.

La dirigencia nacional del PRI no está de acuerdo

Como antecedente directo, se debe recordar que Lupita Jones planteó la posibilidad de que el candidato del PES declinara en su favor, Hank Rhon respondió que “no quería basura”, comentario que le valió fuertes censuras, hasta que pidió perdón por haberse equivocado y asegurar que en su gobierno tendrá especial atención para las mujeres.

El intento de cambio de rumbo de los dirigentes del PRI en Baja California no recibió el respaldo de su Comité Ejecutivo Nacional.

Por el contrario, el presidente nacional del tricolor, el campechano Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que la candidata de su partido sigue siendo Lupita Jones y añadió que la decisión que tomaron los líderes estatales no fue consentida por su administración. “Nuestro compromiso es estrictamente con México. La decisión del Comité Estatal de Baja California no fue acordada con nuestra dirigencia nacional. Que quede claro: el PRI jamás se sumará a un partido que no esté del lado de la democracia y que abone el riesgo que vive México”, señaló el dirigente del tricolor en redes sociales. en

Somos un partido fuerte y sólido, y estamos respaldando con todo a nuestros candidatos y candidatas en todo el país. Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo, escribió también Moreno Cárdenas.

Para completar el cuadro de reacomodos, el candidato a gobernador de Baja California de Fuerza por México -uno de los nuevos partidos satélites de Morena- Jorge Ojeda García, pidió votar por Marina del Pilar Ávila Olmeda, la abanderada de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”, encabezada precisamente por Morena.

El candidato de Fuerza por México aclaró que no declina a favor de la candidata oficial, sino que está a favor de una suma de esfuerzos a nivel nacional a favor de la llamada Cuarta Transformación.

Siguen las contradicciones en la llamada Cuarta Transformación

El presidente Andrés Manuel López Obrador debería despedir a todos sus colaboradores que le entregan información inexacta, imprecisa o de plano falsa.

Esto porque siguen las imprecisiones, rectificaciones o aclaraciones respecto a la compra de la refinería de Deer Park, de Texas que Pemex tenía o tiene en sociedad con la trasnacional Shell.

Luego de las supuestas aclaraciones por parte del director general de la empresa petrolera nacional, el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza y las acotaciones de parte del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora tuvo que intervenir el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez.

Al contrario de lo expresado por el primer mandatario un día antes en su conferencia mañanera en el sentido de que los recursos para el pago de la refinería saldrían en gran parte de los fondos que anteriormente se asignaban al desaparecido fideicomisa para casos de desastre, el Fonden, el titular de Hacienda y Crédito Público, aclaró que los recursos para la compra de las acciones de la refinería de Deer Park saldrán del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

El funcionario federal detalló que el año pasado se hicieron dos aportaciones a estos fondos, en conjunto, por 43 mil millones de pesos. De ese dinero, 13 mil millones fueron al Fonden, de los cuales 7 mil millones se destinaron a las inundaciones de Tabasco, Chiapas y Veracruz.

Al Fonadin -un fideicomiso instituido en Banobras- se trasladaron 30 mil millones de pesos, y con estos recursos se realizará la compra de Deer Park, explicó el secretario en su cuenta de Twitter.

La víspera, el presidente López Obrador comentó algo similar. Dijo que se tenían en total 47 mil millones de pesos de reserva, los mismos 30 mil en Banobras -el cual, como fiduciario, opera el Fonadin-, y 17 mil millones en el Fonden, por lo cual muchos concluimos que el dinero vendría de este último fideicomiso.

Sin considerar el origen de los recursos para la compra de esa refinería, el secretario Herrera comentó que en la compra del resto de las acciones de Deer Park a la firma Shell “varios factores se alinearon para que ésta fuera una buena transacción”.

El titular de Hacienda también recordó que, desde el inicio de la sociedad de México con Shell en la planta de Deer Park, nuestro país no había recibido un peso de este negocio porque se adquirió más por su carácter estratégico, para dar salida al petróleo tipo Maya.

No parece una rectificación de fondo, pero de cualquier forma el secretario de Hacienda haría bien en evitar que sus informes parezcan una rectificación al primer mandatario, pues no le gustan aparentes aclaraciones. El mismo funcionario ya tiene antecedentes se severas llamadas de atención cuando en apariencia no coincide con lo expresado por López Obrador.

