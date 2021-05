Ahorros y subejercicios, ¿dónde quedó el dinero?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Completa opacidad

¿Habrán ido a la operación electoral?

Gobiernos deben dar explicacione

Si se hubiera de definir la democracia podría hacerse diciendo que es la

sociedad en la cual no sólo es permitido, sino exigido, el ser persona

María Zambrano (1904-1991) Filósofa y ensayista española

Como en ahorros de medicinas, que el secretario Jorge Alcocer se ufana de haber logrado ahorros de 11 mil 800 millones de pesos en las compras de medicamentos, otras dependencias hacen lo mismo. Pero, no se trata de ahorros inteligentes, sino de guardar el dinero, para otros fines a los que no están definidos dentro de la orden que dio el Congreso en el presupuesto de egresos.

¿Dónde quedó el dinero de ahorros de 2019 y 2020, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?

Nadie, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta los encargados de las finanzas públicas, ha dado una explicación.

Nos marean con declaraciones que se va a dar dinero para medicinas, sin que lleguen las medicinas al Pueblo Sabio. También dicen que se va a cultura y tecnología, cuando ahí están los recursos más importantes. Incluso afirman que van a la seguridad, pero la ola de asaltos, violaciones y asesinatos, van en una espiral acelerada al alza.

La lista de justificaciones y pretextos es espectacular. Sin embargo, no hay nada claro de dónde quedó el dinero. Nadie sabe.

Hoy vemos carencias elementales en todo. Absolutamente, todo. No hay medicinas, no se invierte en seguridad y en mejores salarios de los policías. Tampoco hay mejores servicios desde la distribución de agua potable, hasta el alumbrado público.

Las empresas gubernamentales como CFE y Pemex, tienen un caos y desastre financiero; no son rentables.

Aunado a ello, los temas de seguridad, que no es sólo el aspecto policíaco, sino el mantenimiento de las instalaciones, carreteras, calles, sistemas hidráulicos, puentes, ferrocarriles, metros, y todos aquello que están completa relación con la seguridad de los mexicanos, tampoco usan el dinero.

Los responsables reciben, por su silencio, la protección de sus cómplices en los altos niveles de la administración pública.

Esto no es de los mandos bajos o la burocracia, sino de los jefes, directores y y hasta los secretarios de gabinete (aquí les llaman de Estado). Ellos se sirven con la cuchara grande y son inmensamente ricos, en donde se clama por la austeridad republicana.

AMLO dijo que no podemos tener un gobierno rico, con un pueblo pobre. Hoy vemos que antes teníamos un gobierno pobre y un pueblo pobre, pero ahora seguimos teniendo un gobierno de potentados, un pueblo miseria y con inmensas carencias.

Así inició la carencia de productos y medicinas en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Sus gobiernos hablaban de ahorros cuando en realidad era un uso inadecuado de los recursos públicos. Ahora ven esos pueblos carencias de papel de baño, la falta de competencia hasta en los productos del supermercado, cuando tienen dinero para comprar en esos sitios.

Ahorros en seguridad aeronáutica, provocó que bajaran la categoría de seguridad en aeronáutica civil; subejercicios en medicinas, ha provocado la muerte de ciento de niños y adultos por cáncer y no destinar el dinero a mantenimiento del metro, hizo que se desplomara la Línea 12 y mataran a 26 personas.

Ahorros estúpidos, son crímenes contra el pueblo sabio.

PODEROSOS CABALLEROS

EL FALSO MESÍAS: Fuerte y devastador el artículo de The Economist, sobre el presidente López Obrador, al que califica de “El Falso Mesías de México” y pide que el domingo de la próxima semana frenarlo no votando por Morena. La portada es más fuerte que el contenido del artículo de esa influyente a nivel mundial, revista de negocios. Sin embargo, no deja de ser importante el contenido y la visión que tienen del gobierno del Presidente mexicano, ya que ha creado un clima de desconfianza en los negocios nacionales e internacionales, con lo que la inversión y el empleo, está en la cuerda floja.

LOZOYA: Quien duerme el sueño de los justos, es el ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Sin mayor presión que ser un “testigo protegido”, está en libertad. Sólo está esperando el momento de dar a conocer los nombres de los que deben ser perseguidos por fraudes a la petrolera mexicana. La verdad es que no se ha recuperado ni un peso y todos los fraudes se siguen cometiendo por todos lados en la paraestatal.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

WESTERN UNION: La Western Union Foundation, bajo la dirección de Elizabeth Roscoe, invirtió más de 6 millones de dólares para ayudar a 200 mil personas en 33 países en el financiamiento de iniciativas de capacitación, educación y otras iniciativas para inmigrantes, refugiados y estudiantes internacionales, como así también para llevar alivio ante desastres y la pandemia de Covid. En su Informe de impacto filantrópico global de 2020, la empresa que lidera Rodrigo Luis Garcia Estebarena, destaca el impacto creado por la activación de la comunidad y exhorta a la comunidad global a que tome más medidas para conectar a las poblaciones desatendidas con oportunidades económicas a medida que el mundo comienza la fase inicial de recuperación de una economía global perturbada por la pandemia de Covid.

