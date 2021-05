¿Influye el Presidente en la boleta?

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

“Ni una pluma le han quitado a mi gallo”, decía el clásico cuando sufrió los embates para debilitarlo porque era un peligro para México. “Haiga sido, como haiga sido”, en aquella ocasión sí le desplumaron al giro. Doce años después pudo presumir que ni lo despeinaron. A casi medio sexenio llega con una popularidad muy alta a pesar de tantos yerros en la administración. Pero si el nombre del Presidente no aparece en la boleta electoral ¿qué peso tiene en la preferencia ciudadana por su partido?

Mucha. La gente no va a salir a votar por los candidatos de Morena, sino por la imagen del Tlatoani. Los medios de comunicación y las benditas redes han dado testimonio del bajo nivel profesional, ético, de conocimientos y hasta con antecedentes de las personas impuestas como suspirantes a cargos de elección popular por el partido guinda. Recordemos a Félix Salgado Macedonio y sus acusaciones por delitos sexuales, quien aspira a ser el poder tras el trono con su hija -sin ninguna experiencia-; el diputado pederasta con intenciones reeleccionistas, Saúl Huerta; la folclórica alcaldesa de Metepec, Gabriela Gamboa, quien fue exhibida en una grabación donde amenaza a su contrincante y reconoce, lo menos, que es “culera”. Dice que el audio está editado, pero no niega que es su voz ni la altanería con que se expresa.

También tenemos al “mano larga” David Monreal, a quien no le merece respeto su compañera de partido para toquetearla en público o la candidata que en un lapsus dice ante adeptos de AMLO es corrupto y ratero, cuando era evidente que se refería a Peña Nieto, o así se disculpó. También hay ediles como la de Atizapán, Ruth Olvera, que hace uso electorero del programa de vacunación en el municipio o el de Ecatepec, quien se promociona con el antígeno y hasta propicia la represión contra opositores. Luego está la interminable lista de aspirantes morenistas ignorantes que no saben para lo que están postulados. Mejor que ni hablen, no vaya a ser que se exhiban como la senadora de la 4T por Durango, Lilia Margarita Valdez, que habla de conspiradores que mueven y tiran las trabes del Metro para atacar al gobierno.

Si fuera por ellos, la gente no votaría por Morena, así que buscan cobijarse en la popularidad del Presidente. No dan para más. Por ello hay preocupación en Palacio Nacional. Si bien no ha decrecido sustancialmente la aceptación del Ejecutivo, cada día le cuesta más trabajo mantenerse por encima del 50 por ciento. Aunque según sus datos, es el mejor Presidente del mundo. Saben que no es así y que mucha gente está en etapa de desilusión o desencanto.

La segunda encuesta del Grupo de Economistas y Asociados (GEA) e Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA) revela que el 35% de los mexicanos reconoce que el Presidente no respeta la Constitución, el 40% señala que no respeta la división de Poderes, el 60% dice que no debe intervenir en las elecciones, 51% respondió que la estrategia de seguridad es errónea, 54% que vamos por un rumbo equivocado, 77% dice que todavía hay corrupción y el 46% cree que la situación económica está peor. 80% habla de que los mexicanos están divididos.

El 6 de junio no será un día de campo, a pesar del intervencionismo del Presidente en las elecciones, ni su estrategia de comunicación, de polarización y encono darán los resultados esperados. Se descarrila el proyecto político de la 4T, por ello argumentarán fraude para exigir en los tribunales lo que no consiguieron en las urnas. La palabra la tiene el Presidente.