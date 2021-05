Samuel García no ganaría Nuevo León

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Nadie quiere escucharlo en la campaña

Mariana, el motor más poderoso de MC

Ella, debería ser la gobernadora; no él

Se disparan casos de Covid-19 en el país

La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer.

La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer

Antonio Gala (1930-?) Dramaturgo, poeta y novelista español

Un fenómeno que la clase política de México y el mundo, así como la academia debe estudiar es el crecimiento de los influencer, en las campañas electorales en el actual proceso que concluirá el próximo 6 de junio.

Parece kafkiano, pero ellos podrían decidir algunos procesos. Muy lejanos de la teoría y la práctica del pasado, en los cuales inundar de papel, discursos, promesas, mensajes por todos lados y hasta las propuestas lógicas y razonadas, son tirados a la basura y surgen un influencer, que no necesariamente es el candidato al puesto.

Les voy a platicar del caso de una influencer que sacó de la ignominia a un senador de medio pelo, Samuel García, y lo colocó en el nivel más alto de aceptación y seguimiento de sus electores. Se trata de su esposa Mariana Rodríguez, una joven bonita de aparente superficialidad, pero que tiene un discurso articulado y tiene un equipo muy profesional de redes sociales, que “coincidencialmente” es la misma empresa que le administra las redes sociales a Morena.

Pero vamos al detalle. Para lograr éxito, se necesita, primero, tener material para hacer explosiva una campaña electoral. Primero, el target u objetivo, mismo que llene necesidades que están a los ojos de todos en las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y todas las demás. No se desperdicia un solo espacio. Todo debe ser utilizado al 100%.

Segundo, que el candidato sea carismático. Tercero, tener los recursos suficientes para invertir en dichas redes sociales. Cuarto, no hablar de política como tema central. Quinto, abundancia de fotos y videos de cualquier cosa, nada elemental. Sexto, pedir el voto, como un “desmadre”. Y, séptimo, no dejar espacio a nada; todo el tiempo mandar mensajes aunque sean incorrectos o puedan volverse en contra del aspirante.

Hace muchos años, en el siglo pasado (uff!!) en una plática donde estábamos varios reporteros, la diva María Félix, hizo una expresión que me pareció la clave de la comunicación: “que hablen, aunque hablen bien”.

Ahora voy a la campaña de Samuel. Él no tiene nada de carismático y ni idea tiene de los mensajes políticos. Confunde una asociación civil “Manitas Pintando Arcoiris”, que apoya a los niños con cáncer con un refugio para perros a los que les “llevó 1 tonelada de croquetas”. Pero tiene una “virtud”: haberse casado por Mariana Rodríguez Cantú, una neolonesa que nunca da paso, sin sus tenis “Fosfo, Fosfo”, (en referencia que un día en redes dijo Samuel que visitarían 3 municipios y ella le respondió, valiéndole nada lo que dijo el marido, que miraran sus tenis, naranja fluorescente”.

Esto se convirtió en viral y todo mundo quiere sacarse una foto con Mariana, usar sus tenis fluorescentes naranja y, por si fuera poco, usar los cosméticos que recibe para promocionar comercialmente en sus redes.

Sabe que como influencer es una persona que tiene la capacidad de movilizar opiniones y crear reacciones debido a la credibilidad que cuenta. Ella es una auténtica líder de opinión. Recibe tal cantidad de regalos que hace palidecer a sus compañeros influencer.

Ella tiene 1.5 millones de seguidores en Instagram y su esposo 762 mil, quien gasta millones de pesos semanales en su imagen. A ella, hasta le pagan.

Este será el cambio de paradigma en las campañas políticas del futuro. Aunque sea un bulto el candidato, si tiene la manera de impulsar su imagen mediante herramientas a su alcance, aunque no tiene discurso o propuestas, podría ganar. Veremos el domingo próximo, lo que las redes sociales no guardan sorpresas y que pueden acabar con la idea tradicional de hacer campañas.

PODEROSOS CABALLEROS

MARIO DELGADO: Vaya torbellino que provocó el líder de Morena, Mario Delgado, al enviar por sus redes sociales un mensaje en el cual decía que “nos acaban de detener, apuntándonos con armas largas en la carrera en Tamaulipas, entre Matamoros y Reynosa”. Unos minutos después, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad, afirman que efectivos de esa corporación y de la Secretaría de Marina, escoltaban incógnitos la operativa de Mario Delgado en todos sus eventos en Tamaulipas. En redes se soltó una diatriba en contra del gobierno de Tamaulipas, pero simultáneamente, éste sacó un video en el cual lo acusaron de fingir un atentado. Fueron interceptados por morenistas afines a la diputada Leticia Sánchez, quien armó una trifulca en la que acusó a Delgado de vender candidaturas. Mario debes conseguir mejores realizadores, para eso de los montajes.

ISLA MUJERES: El actual alcalde de Isla Mujeres, Luis Carrillo Soberanis, ex panista, ex priista, ex perredista, intenta la reelección pero ahora por Morena. Según medios de Quintana Roo, utiliza su posición para dar permisos de construcción en áreas prohibidas a familiares, así como participar en sociedades de negocios que no respetan las disposiciones sanitarias contra el covid. Además, los grupos delincuenciales lo tienen amenazado por no cumplir “pactos” con ellos. La historia la conocen todos en Isla Mujeres.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

AGUA STA. MARÍA: Este año 2021, Agua Sta. María, propiedad de Nestlé, que preside Fausto Costa, cumple 30 años de preservar y cuidar el manantial que da origen a un agua con sabor único, ubicado en Santa Rita Tlahuapan, Puebla, una privilegiada zona delimitada en el lado occidental por el volcán Iztaccíhuatl. El manantial tiene con una gestión sostenible del agua respaldada por la certificación internacional Alianza para la Administración del Agua que valida una administración responsable del recurso hídrico.

