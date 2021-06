Itatí Cantoral confiesa que le fue infiel a Eduardo Santamarina con un actor

Él tenía un romance con Susana González

Itatí Cantoral es otra actriz que estuvo de invitada en el programa de Yordi Rosado trasmitido por YouTube. En dicha emisión, la actriz se sinceró y reveló que no solo Eduardo Santamarina fue infiel, pues ella también lo engañó.

Itatí aseguró que aunque ambos fueron infieles en su matrimonio no recuerda quién fue el primero que traicionó al otro. Sin embargo ella admite que ambos cometieron muchos errores cuando estuvieron juntos.

A lo largo de la plática, la actriz contó varios detalles de su vida íntima, pero llegó el momento en el que habló cómo descubrió que su marido le era infiel.

“¿Cómo me di cuenta? Porque le intercambié a mi chofer. Y así me enteré. Me dijo el chofer. No fue Susana González. Fue hace tantos años que seguramente tuve muchos errores yo también. Fueron muchos errores. No sé si más míos o de él. Eduardo se casó muy enamorado, era el más contento cuando tuvo a sus hijos. Hizo un escándalo. Esas cosas no se mienten. Así sucedieron las cosas”, detalló la actriz.

La actriz también reveló que comenzó a salir con un famoso cuando aún estaba casada con Eduardo Santamarina. Itatí mencionó “que se adelantó” y empezó a salir con el actor Gabriel Porras.

“Yo empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras, y no estaba yo divorciada. Yo ya no sé quién salió primero con quien. Más allá de eso, me cambié de empresa. Yo siempre he sido muy derecha. Me sentía como que me alejé de lo de Susana […]Me sentía culpable porque yo también lo hice, no la odiaba como la podría uno odiar”, explicó Itatí.

La actriz aseguró que hizo fuertes revelaciones a Yordi, pero no se arrepiente de contar pasajes de su vida, pues con los años entendió que son cosas del pasado y que ahora le han ayudado a evolucionar.