Biden “pasa, pero no traga” a López Obrador

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿Por qué el gobierno de EU tendría que hacerle caso al tabasqueño?

Iluso, sí, esa es la palabra, así se ve el presidente Andrés Manuel López Obrador en el último tramo de las elecciones del próximo domingo porque quién sabe de dónde saca que el gobierno de Estados Unidos, que encabeza Joe Biden, va a hacer lo que él diga. Tal parece que el inquilino de Palacio Nacional ha soslayado los mensajes y muestras que el Presidente estadunidense le ha enviado al tabasqueño, en los que resulta hasta palpable que, como reza un popular refrán, Biden “pasa, pero no traga” al Presidente mexicano.

Entonces, la pregunta salta a la vista: ¿por qué el gobierno del poderoso vecino del norte tendría que tomar en serio la demanda de López Obrador para que deje de financiar, “a grupos políticos de México y lo mejor sería que no interviniera para financiar a ningún grupo político en ningún país del mundo”?. De plano, el gobierno de Washington ni caso le hizo al inquilino de Palacio Nacional que sacó el tema en su gustadísimo “stand-up” mañanero, a propósito del financiamiento que el gobierno estadounidense estaría dando a Mexicanos Contra la Corrupción, organización que López Obrador considera su archienemiga, simple y llanamente porque lo cuestiona.

No es la primera vez que el Presidente de México cuestiona a la asociación civil que encabeza Claudio X. González y que se fundó en 2016. Hace poco más de una semana, en otra clásica “mañanera”, el tabasqueño consideró una burla de parte del gobierno de Estados Unidos que no le hiciera caso.

Por su parte, MCC ha tenido a bien defenderse de los ataques presidenciales señalando que no tiene fines de lucro y se dedica, mediante una agenda integral, “a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistémica que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país”.

Y como López Obrador no se cansa de decir, un día sí y al otro también que en su llamada Cuarta Transformación, la corrupción ya se acabó y tampoco existe ya la impunidad, mientras los hechos demuestran exactamente lo contrario, resulta hasta obvio que no soporte las críticas. Ahí está como “botón” de muestra que hace unas semanas, no tuvo empacho alguno en acusar a Claudio X. González de “opositor y golpista” y desde luego y como siempre, sin prueba alguna para sustentar sus dichos.

Asimismo, hay que destacar que no se puede pensar que el gobierno de Estados Unidos actúa de buena fe; al contrario, tiene sus propios intereses, pues comparte la mayor frontera del mundo con México. De hecho, hasta en el fin de semana, no han dejado de correr las versiones en torno a que el gobierno de Washington ha empezado a operar sus hilos porque no le gusta para nada la actitud autoritaria de López Obrador, así que la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, ni es de gratis, ni es para “echarle porras” a la desgastada y autodenominada Cuarta Transformación.

Municiones

*** Con cinco puntos de ventaja sobre su más cercano contendiente a la alcaldía de Juárez en Nuevo León y con oferta social de mejorar semáforos, pavimentación, servicios de salud y educativos, hoy cerrará su campaña el panista Noé Cruz Montemayor. “El Charro” como lo conocen en esa localidad, estará acompañado por el candidato del PAN a gobernador del estado, Fernando Larrazábal, así como por integrantes del CEN blanquiazul en un evento en el que se cuidará en todo momento el aforo, uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia, a pesar de que la entidad ya se encuentra en semáforo verde.

*** Los candidatos a la primera diputación migrante que formará parte del Congreso de la Ciudad de México Nancy Guadalupe Oviedo y Tonatiuh Hernández Cuazitl, del Partido Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas respectivamente, informaron este fin de semana que respaldarán al abanderado del PAN, Raúl Torres Guerrero, para que llegue a esa curul. Asimismo, en aras de una candidatura de unidad para beneficio de los paisanos, desde el exterior enviaron su apoyo la priísta Ana Romzel y hasta la aspirante morenista a ese encargo, Maribel Solache.

*** Mucha actividad en la Cámara alta, en el previo a las elecciones del domingo próximo. El coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, reportó en conferencia de prensa que está listo el proyecto para iniciar el proceso de desaparición de poderes en Tamaulipas e, incluso, sin problema conseguirán los votos requeridos para que la Comisión Permanente convoque al Senado a un periodo extraordinario para conocer la petición. Eso sí, el senador zacatecano informó que él y sus legisladores, esperarán a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie antes de que el Senado intervenga, “porque ellos fueron los que nos metieron en este problema al emitir una resolución ambigua, fuera de todo contexto y proporción”. Así que todo este proceso se activará hasta después del proceso electoral “para no generar mayor polarización en Tamaulipas”.

*** También en conferencia de prensa, el senador panista Damián Zepeda llamó a votar, entre otros motivos porque “México necesita contrapesos, México necesita un cambio, pero ya. Y por eso, es que hoy estamos aquí en esta última Comisión Permanente, en este último momento, en esta última semana para pedirle a los mexicanos que tomen el destino de México en sus manos. Así de concreto se los digo, si hoy ustedes no salen a votar, alguien más lo va a hacer y va a haber de todas maneras gobernantes y va a ver de todas maneras diputados”. Salir a votar, para acabar con el autoritarismo de YSQ.

*** Ayer, se celebró el Día Mundial sin Cigarro y por ese motivo, Philip Morris México reforzó su compromiso de reemplazar su portafolio de cigarros por productos de menor riesgo de daño a la salud. Para mandar este mensaje, suspendió por espacio de 24 horas la producción de la marca Marlboro, lo que equivale a dejar de producir 35 millones de cigarros. Con esta acción, Philip Morris busca que hablemos de una vida libre de cigarros y con productos alternativos para los fumadores adultos.

*** El colmo del cinismo. No puede ser considerado de otra forma que la siempre eficiente jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en la cuenta regresiva a los comicios del 6 de junio y para que su imagen no quede tan en entredicho, declare que en la capital de la República, “hay un gran entusiasmo en la ciudad y van muy bien las cosas”, esto en lo que se refiere a la vacunación contra Covid-19 y los casos supuestamente a la baja. ¿Será? Bueno, hasta se atrevió a hablar de la tragedia de la Línea 12 del Metro, a tres días de que se cumpla un mes, sin que nadie haya renunciado y mucho menos, haya sido aprehendido. Con todo y eso, la funcionaria capitalina dijo que en cuanto salga el dictamen “se dará a conocer lo que ocurrió y se llegará hasta las últimas consecuencias”. Pura paja.

