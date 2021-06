Avión presidencial y el lucro

Desde el portal

Ángel Soriano

Tras el rechazo del COM al uso del avión presidencial para el traslado de atletas mexicanos a Tokio en pleno vuelo hacia su mantenimiento en Los Ángeles, con el pretexto de cumplir protocolos sanitarios, refleja el interés de lucro de los directivos, pues acostumbrados a como estamos de ver negocios por todos lados, seguramente hay jugosas comisiones en la adquisición de boletos.

Porque no es posible que les resulte más barato adquirir boletos de una línea comercial, toda vez que éstos se compran a través de intermediarios, que el ocupar una aeronave oficial, por la que se pagan millones de dólares en mantenimiento sin uso adecuado, en perjuicio de las finanzas nacionales que son los recursos del pueblo bueno, sabio y tolerante.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, debería emprender una investigación o turnare el caso a la UIF de Santiago Nieto para investigar las causas reales por las cuales el COM le hace “el feo” al “José María Morelos y Pavón”, pues los atletas mexicanos –aun con todos los reconocimientos que tengan por sus destrezas deportivas- son financiados por nuestros impuestos.

Y más cuando se sabe que las instituciones destinadas al deporte resultan ser un botín para los actuales y pasados directivos, con el pretexto de apoyar la formación o permanencia de nuestras estrellas del deporte. El avión presidencial, además de resultar una gran sangría para las arcas nacionales, debe ser motivo de éste y de otras investigaciones para que termine de ser negocio sólo para unos cuantos.

Turbulencias

Calderón, con Covid-19

Justo cuando se da a conocer que se afina la boleta para la encuesta para saber si se lleva o no a juicio a los ex presidentes de México, Felipe Calderón dio a conocer –y le deseamos pronta recuperación-, que dio positivo a Covid-19, lo que demuestra que la pandemia no cede y que ataca a los más poderosos, sobre los que hay intensos cuidados. Ya jefes de Estado han sido afectados, lo mismo que a altos funcionarios de la administración actual, incluyendo a los titulares de la seguridad nacional… A unos días de las elecciones del 6 de junio, arrecian los ataques entre partidos y candidatos y que van desde la compra hasta el secuestro, lo mismo en pequeños municipios que en estados con auge económico, y que incluyen al mismo Presidente que es señalado de violar la ley electoral de manera constante y sistemática. Las autoridades electorales tienen unas horas para aclarar los diferendos y recuperar la confianza en el electorado, aunque se considera que este tipo de denuncias estimularán la participación de los ciudadanos para respaldar a los mejores que, se espera, mejorarán su actuación en los cargos públicos… El predestape del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas (a) “Alito”, como candidato presidencial puede originar división interna en el tricolor, toda vez que su llegada a la dirigencia del CEN fue un pacto que no ha cumplido. Antes, el campechano tendrá que aclarar cómo se hizo de colosal fortuna que está a la vista de todos en la tierra del célebre Carlos Sansores Pérez… Y al candidato de Morena a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, le siguen sacando a la luz pública pruebas de malos manejos de recursos tanto en la UABJO, donde fue rector, como en su actuación como líder del PRD en la Cámara de Diputados; al igual que a su oponente, Javier Villacaña, le tocan el lado débil que son sus relaciones familiares. Los dimes y diretes de ambos bandos hacen prever una reñida contienda por la “Verde Antequera”, cada vez más agredida por el INAH que destruye lo que no construyó ni sabe conservar. Ahora va tras el templo de San Augustín, que luego de conservar su belleza durante 4 siglos es acabado por la burocracia…

