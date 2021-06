Gian Marco te hace degustar una rica “Mandarina” musical

Es el disco 16 en su carrera

Incluye dúos con sus amigos Diego Torres, Coti y Rozalén

Arturo Arellano

Este 2021 Gian Marco presenta “Mandarina” su disco número 16 al cumplir 31 años de carrera musical sin interrupciones, cosechando premios y reconocimientos en todo el continente y Europa, como tres Grammy latino y haber creado algunos de los más grandes éxitos de las figuras más importantes de la música a nivel mundial.

El disco ha sido muy bien recibido por el público, pero en entrevista para DIARIOIMAGEN, el talentoso cantautor dio mas detalles al respecto. “Hago canciones no géneros, no me gusta etiquetar, ni encasillarme en un solo sonido, por eso es que, ‘Mandarina’ está lleno de sonidos diferentes. Esta el sonido del folklor de Perú, pero también está el pop, la balada, esos sonidos que me vienen definiendo desde que comencé mi carrera. Es un disco creado casi en su totalidad durante los días de confinamiento que todos vivimos en el 2020 y contiene diez canciones que han sido producidas junto a Sebastian Krys”:

Asimismo, “Mandarina” contiene tres duetos “Empezar de nuevo” junto a Diego Torres lanzado en marzo del año pasado, “Así soy yo” con el argentino Coti y “Quédate hasta que amanezca” con la española Rozalén, de lo cual comentó “son tres grandes músicos y amigos, los que me acompañan para tres canciones con ritmos que se adecúan a sus personalidades, por ejemplo melódico y divertido con Diego Torres, quien es mi amigo desde hace mucho tiempo y eso se ve reflejado en la canción”.

En cuanto al tema con Coti dice “no lo conozco personalmente, pero después de este trabajo, sin duda, tengo más claro que es una persona excepcional. Cuando escribí la canción vi que tuvo toques de rock, de modo que la imaginé en a voz de Coti y no me equivoqué, era perfecta para él”.

En cuanto a la canción con Rozalén, comenta “es un tema más romántico, acompañado de un charango con Rozalén. Y es que todo lo que ha hecho ella es perfecto y quedaba perfecta con esta canción, le quedó preciosa”.

En general, define sobre el disco “soy músico, eso me define, ‘Mandarina’ tiene folklor, pero no sé donde ponerlo, de hecho, cuando lo pongamos en los Latin Grammy, si hay nominación lo van a poner en cantautor, porque eso hago. Soy cantautor, todas las canciones las escribo yo, música y letra, me cuesta mucho poner mi música en algún lugar”.

Para seguir adelante con la promoción del disco reconoció “me resulta difícil pensar en una estrategia, ya saqué sencillos de este disco, cuatro temas en total, lo que venga a continuación es lo que hablábamos de los contenidos, el disco sale, la gente lo escucha y quiere más, de modo que mi plan es en la medida en que se abran las fronteras empezar a hacer conciertos y el tema de los contenidos, tal vez generar versiones distintas en redes sociales”.

Y asegura que la inmediatez en que la gente pide más contenido “es algo con lo que no se puede pelear, pero tampoco voy a pelearme con mi música, no quiero estar obligado a tener que seguir al rebaño o sacar canciones que nada tienen que ver, solo porque me lo pide la inmediatez. Mi plan en 2020 fue sacar sencillos, pero me encantan los discos, como decía Prince, ‘albums matters’, los discos importan, de modo que aquí estamos con ‘Mandarina’ y poco a poco veremos que pasa después”.

Finalmente, recordó “hice un concierto virtual en noviembre del año pasado desde Perú, nos fue muy bien, pero lo que haga ahora en adelante serán contenidos, antes que se abran las cosas, porque no hay nada como el concierto presencial, de modo que no creo que haga concierto online, quizá un live instagram para la gente, pero deseo fervientemente que se abran las fronteras para cantar en vivo de forma presencial”, concluyó.

La canción “Mandarina” se estrenó junto a su video oficial el cual está protagonizado por la peruana ex Miss Mundo 2004 y presentadora de televisión Maju Mantilla.