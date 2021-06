Diana Fenochio enamora y cautiva con “Sobras de amor”

Fusión de balada pop y urbano

Este primer lanzamiento se hizo en colaboración con la talentosísima Majo Roaro

Arturo Arellano

Diana Fenochio es una extraordinaria y talentosa cantautora mexicana, nacida en Oaxaca, quien desde muy pequeña demostró su interés en la música y que ahora nos cautiva con “Sobras de amor”, un sencillo donde se presenta como una mujer que se permite sentir lo que tenga que sentir, una mujer fuerte, pero sobre todo una mujer independiente.

Este primer lanzamiento se hizo en colaboración con la talentosísima Majo Roaro, una artista emergente del género pop urbano, por lo que Fenochio, en entrevista para DIARIO IMAGEN comentó: “Es el primer sencillo que saco en el año, una combinación entre balada pop y un poco de urbano, es una mezcla muy pareja, pero también me gustó mucho porque es la primer colaboración que hago, me encanta como quedó la canción y la han recibido súper bien, me hacen comentarios bastante positivos que me motivan a seguir adelante”.

De haberla hecho en colaboración con Majo Roaro, dijo “la conozco porque trabajamos en el mismo estudio, nosotros estábamos en busca de alguien con su perfil, entonces el productor me ayudó a pensar quien se podría unir al barco y me comentó sobre Majo, ella tiene un proyecto de urbano pop y nos encantó, porque ella es súper talentosa, le enviamos la propuesta y le gusto la canción. En sus canciones busca aportar un punto de vista femenino a la escena urbana y transmitir un mensaje de fuerza y amor propio, y esto hace que sea una colaboración tan especial”.

Al haber incursionado en el urbano, reconoce que “estaba nerviosa porque suelo escribir y cantar otras cosas, si bien, la canción empezó siendo una balada, no sabía cuál iba a ser el resultado, estábamos medio nerviosos por la combinación con urbano, pero a final de cuentas resultó muy bien. Por supuesto que quiero seguir haciendo más colaboraciones, hay una más en puerta y también en este género, es una artista a quien admiro muchísimo y en su momento lo diré”.

De tal manera, que su estrategia por ahora será “estar sacando solo sencillos, pero al final haremos un EP. Creo que lo que une a las canciones será el sonido porque se alcanza a notar muchas cosas en común, es una transición de balada romántica y termina en algo más movido. Al final es música que a mí me encanta escuchar y que ahora estoy haciendo para que otros también lo disfruten”.

Asimismo, destaca que las redes sociales le han sido de mucha ayuda, ahora que no se han podido hacer conciertos “me ayudan mucho a estar cerca de mis fans, desde que empezaron a existir las aplicaciones como Instagram se nos permite estar más cerca, ya sea por comentarios, mensajes, eso ayuda a no perder contacto. Tenemos un concierto sobre la mesa, pero no hay fecha porque estamos ampliando el terreno, esperando que con las vacunas y medidas que se tomen todo mejore, mientras tanto yo vaya sumando más canciones y material para mostrar cuando llegue ese momento”.

En ese sentido ella se describe que “soy muy diferente a como soy abajo del escenario, no soy menos real, pero por ejemplo, siempre me dan nervios antes de cantar, pero son nervios buenos, el día que deje de sentir nervios me retiro, siento que es un cambio muy bonito, positivo, pero si me vuelvo más desinhibida. Me encanta bailar, he dado conciertos con luces, cambios de vestuario, brutal padrísimos, pero también otros mas mesurados, donde brilla solo la música”, concluyó.