Trastornos de la Conducta Alimentaria en adolescentes

Agua potable para beneficiar a 1,500 familias en Santa Ana Nichi

El daño neurológico que provoca la Covid-19, además del pulmonar

En el marco del Día Mundial de la Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que se conmemora cada 2 de junio, la Secretaría de Salud de Edomex destacó que actualmente por cada 10 personas afectadas, la proporción es de 9 a 1 entre mujeres y hombres. La dependencia precisó que el personal de Salud en las unidades de primer nivel de atención está capacitado para realizar la detección de este tipo de trastornos y canalizarlos con el especialista, además de que el Hospital General de Ecatepec “Las Américas”, cuenta con la Casa del Adolescente, donde en promedio al mes se atiende a 158 pacientes. En la misma se aplica una preconsulta, cita para evaluación e integración de historia clínica y terapia individual o de grupo, aunque también se puede acudir de manera espontánea a fin de recibir atención. Estos padecimientos son alteraciones mentales que generan un comportamiento anómalo frente a la ingesta de alimentos, obsesión por el control del peso y la autoimagen, mismos que se presentan en todas las edades o condición social, no obstante, su mayor incidencia es entre adolescentes y jóvenes. Su origen es multifactorial, entre los que destacan problemas psicológicos, socioculturales, la difusión de estereotipos, violencia y la influencia que ejercen las redes sociales, por ello, su tratamiento requiere de un equipo multidisciplinario. Es necesario el apoyo de la familia, ya que una de las características de los trastornos es que el paciente no tiene conciencia de su enfermedad y, por lo tanto, no puede identificar las consecuencias. Las alteraciones que se presentan con mayor frecuencia son bulimia, anorexia nerviosa, ortorexia (obsesión por la comida sana), trastorno por atracón y dismorfia muscular o vigorexia (se busca obsesivamente aumentar la masa muscular a través de ejercicio, dietas desequilibradas e, incluso, consumo de diversas sustancias como esteroides anabólicos, insulina, hormonas y suplementos alimentarios).

Harpic, empresa británica que fabrica productos para la limpieza y desinfección de baños y cocinas, con el propósito de garantizar acceso a agua potable, sobre todo en comunidades vulnerables o marginadas, en alianza con otros actores estratégicos como Un Kilo de Ayuda y Rotoplas, están desarrollando un programa para beneficiar a 1,500 familias en Santa Ana Nichi, Estado de México. La inversión conjunta estará destinada a promover condiciones de salud e higiene en espacios donde las personas participan en la cotidianidad. Acciones como ésta se unen a otros proyectos de Harpic, que está buscando ir más allá de la limpieza, facilitando baños dignos, al trabajar para mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas según afirman sus directivos.

Tras la aparición de los primeros casos de Covid-19, hasta los días recientes, mucho se ha hablado de las secuelas que este coronavirus ha provocado en las personas que han sido infectadas y que han logrado salir adelante; se ha mencionado el daño pulmonar que provoca, así como daño hepático o renal, pero poco se ha mencionado del daño neurológico que este virus deja a su paso y que puede convertirse en la más preocupante de todas las secuelas.

Estudios recientes llevados a cabo en el Hospital Houston Methodist por la doctora Olga Villapol, doctora en Neurociencias y Profesora de Neurocirugía, revelan que la Covid-19 está asociado a trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos.

“Un estudio llevado a cabo con 500 pacientes hospitalizados con Covid-19 mostró que entre el 40 y el 60% experimentaba dolores de cabeza, confusión, delirio, o pérdida de memoria, lo que sugiere que el virus también puede atacar el cerebro. En casos muy esporádicos se ha descrito también psicosis no asociada con la gravedad de la enfermedad”. Se ha confirmado también que el accidente cerebrovascular isquémico, la trombosis venosa cerebral y la hemorragia cerebral son comunes en pacientes de edad avanzada con Covid-19.

