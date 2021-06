Mara Hermelinda Lezama repite como alcaldesa de Cancún y se enfila hacia la gubernatura

En Solidaridad, la contienda se cerró entre Lili Campos y Laura Beristain

La alcaldesa con licencia, Mara Lezama, se perfilaba anoche como la triunfadora de la justa electoral por la presidencia municipal de Benito Juárez; mientras tanto, en Solidaridad la contienda se cerró entre Lili Campos, de la alianza PAN-PRI-PRD, y la morenista Laura Beristain.

El Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) dijo que las elecciones transcurrieron en calma con algunos incidentes menores y que sufragaron 4 de cada 10 quintanarroenses con credencial del INE, lo que representa el 41% del electorado.

Incidentes en jornada electoral

Entre incertidumbre y estrictos protocolos de prevención frente a la Covid-19, se llevó a cabo la jornada electoral en Quintana Roo, misma que no resultó del todo bien, pues hubo algunos altercados e incluso disparos en una casilla de Cancún, lo que no permite determinar que se llevó a cabo la votación de forma ciento por ciento en paz.

Inicialmente, se reportó que la mayoría de las 2 mil 278 casillas disponibles para recibir el sufragio de los ciudadanos, empezaron con este proceso de forma tardía, es decir, entre 1 y 2 horas tarde, causando la inconformidad de quienes se formaron desde temprano para emitir su voto.

Se calcula que fueron aproximadamente 1 millón 322 mil 657 personas las que salieron a votar durante esta jornada, no obstante, muchas otras se quedaron sin poder emitir el sufragio, pues en el caso de los turistas o residentes que no han modificado su credencial de elector, se vieron impedidos de votar en las 5 casillas especiales instaladas en el estado y acusaron al Instituto Nacional Electoral (INE) de impedirles participar.

Recordemos que en esta jornada electoral se desarrollaron comicios concurrentes, en los que se votó por la renovación de las 11 presidencias municipales de la entidad y se elegirán diputaciones correspondientes a cuatro distritos electorales.

Aun cuando es una elección también federal, aquí sólo pueden votar las y los ciudadanos con credencial de elector de la propia entidad y de los estados que pertenecen a la circunscripción del sureste, es decir, la conformada por Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco y Veracruz.

De tal manera, que entre insultos y reclamos, ciudadanos procedentes de la Ciudad de México, Tamaulipas o Nuevo León, por ejemplo, se inconformaron ante esa disposición, al pie del palacio municipal de Cancún, en donde se instaló una de las dos casillas especiales para esta ciudad.

“Están coartando mi derecho al voto”, “no nos dejan votar”, “el INE nos tiene que resolver”, “corruptos”, “los vamos a denunciar”, “no pueden hacer esto”, gritaban las personas, en protesta por la situación.

Disparos y angustia en la Región 527

Por otra parte, lamentablemente se reportó un disturbio en una casilla de Cancún, donde incluso hubo disparos con arma de fuego y el terror de los funcionarios de casilla y votantes, quienes tuvieron que tirarse al suelo, tras escuchar las detonaciones cerca del punto a donde iban a emitir el sufragio.

Según información preliminar, los hechos ocurrieron sobre la avenida Andalucía, a una cuadra de la avenida Cancún en la Región 527, a espaldas del Cecyte 2, donde se ubicó uno de los módulos para que los ciudadanos emitieran su voto, no obstante, al reportarse los disparos tuvieron que suspender el proceso.

Algunos testigos revelaron que los disparos fueron hechos por unos sujetos que viajaban a bordo de una camioneta color negro y afirman que la agresión fue directamente contra la casilla electoral.

Los ciudadanos que hacían fila para emitir su voto, así como los funcionarios se tiraron al piso al escuchar las detonaciones y una vez que se retiraron los hampones, prefirieron marcharse sin votar.

Cero tolerancia a quienes no respeten

protocolos sanitarios en transporte: CJ

Ya se cumplieron siete semanas desde que comenzó el rebrote de Covid-19 en Quintana Roo y lastimosamente a pesar de los esfuerzos no se ha podido controlar, mientras que por el contrario cada vez son más enfermos y el semáforo rojo en el estado se vislumbra más cerca, es por ello que el gobernador Carlos Joaquín ha asegurado que habrá cero tolerancia para quienes no respeten los protocolos, sobre todo en el transporte público.

La advertencia es que cancelará el transporte público durante un mes en caso de que los contagios de coronavirus persistan en ese sentido, pues han detectado problemas en la supervisión por parte de inspectores, quienes han hallado resistencia de parte de usuarios, choferes y empresarios del ramo para no rebasar los aforos y usar el cubrebocas durante todo el viaje.

“Si regresamos al semáforo rojo, se cancela el transporte público durante un mes, porque no vamos a poder trabajar y se detendrá la economía, así como los ingresos de las familias que dependen del transporte. Por eso es necesario que todos participemos en la aplicación de los protocolos para evitar llegar a ese escenario”, dijo.

Recordó que durante 2020 hubo 55 mil inspecciones en el transporte público y este año ya van 25 mil, durante las cuales han encontrado autobuses con sobrecupo de 65 pasajeros, por lo que se les ha hecho la recomendación de no rebasar el aforo, pero se encuentran con la renuencia de los choferes y los mismos pasajeros, quienes refieren que deben llegar pronto a sus lugares de destino, sin importarles el riesgo en que ponen su salud y la de los demás. Por otra parte, las combis sólo deberían transportar ocho pasajeros y se les ha sorprendido, incluso, con más de 24, lo cual ocurre sin denuncia alguna, ya que todos están coludidos en esta falta, de tal manera, que de continuar violando las normas establecidas por la emergencia sanitaria, se procederá a las respectivas detenciones de los vehículos que, además se ganarían la pérdida definitiva de la concesión, es decir, que no podrían volver a operar.

Transporte ha sido foco rojo desde que inició la pandemia

Desde que se declaró la contingencia sanitaria por la Covid-19, en marzo del año pasado, uno de los puntos más problemáticos en cuestión de contagios ha sido el transporte público, donde, si bien, se han lanzado campañas de concientización e incluso se han impuesto sanciones y multas para quienes no cumplan los protocolos, hasta la fecha ha sido en vano y al menos en las ciudades más grandes de Quintana Roo, siempre hay sobrecupo.

Es así, que a pesar de los exhortos, advertencias y hasta multas o sanciones, las unidades de transporte público continúan circulando en su mayoría con lleno total e incluso con personas de pie y sin cubrebocas, es decir, que aplicar la sana distancia es igualmente imposible.

Por ejemplo, los camiones o combis que hacen base afuera de Plaza las Américas o frente a la terminal ADO, en espera de pasajeros, son algunos de los que han sido sorprendidos en completo desacato de las normas sanitarias. Asimismo, las unidades no continúan con su ruta hasta que no la hayan llenado a su máxima capacidad.

De tal manera, que invitar a los ciudadanos a no abordar una unidad con sobrecupo, es prácticamente imposible, pues si no suben, los choferes no avanzan con rumbo a su destino y se quedan estacionados.

Lo mismo ocurre en la zona hotelera, donde los choferes siguen subiendo pasajeros, sin respeto por los aforos marcados en el semáforo epidemiológico, que actualmente se encuentra en color naranja para todo el estado. Incluso, los ciudadanos han denunciado que los choferes le piden a los pasajeros que van de pie, que se agachen, para evitar ser sorprendidos en sobrecupo y por ende multados.

Este mismo escenario se replica en Maya Caribe, Autocar y Turicun, por lo que ya se han anunciado más inspecciones y sanciones más estrictas para quienes se pasen por alto las recomendaciones sanitarias.

Restricciones más duras en restaurantes

Sobre los aforos, recordó que se redujo el horario de cierre de restaurantes y otros establecimientos de la una de la mañana a las 23:00 horas, a fin de generar orden y disciplina, que a su vez pudiera servir como un freno a la propagación del virus, no obstante, muchos siguen pasándose por alto esta determinación.

De tal manera, que el gobernador comentó: “Habrá cero tolerancia. Teníamos unos cien negocios en rebeldía y ya han respondido. Estamos haciendo tres operativos: a las 22:00 y 01:00 y 03:00 horas”, concluyó el titular del Ejecutivo estatal.

Por su parte, Carlos Ortiz Álvarez, Director estatal de Recaudación de Rentas en Cancún, confirmó que en reuniones sostenidas con empresarios, aparentemente estaban en disposición de cooperar y sumarse a lo protocolos, sin embargo, a final de cuentas muchos no lo hicieron, e incluso han intentado engañar a las autoridades. “Se quisieron pasar de listos y hemos tenido que hacer bastantes clausuras, en total desde que la pandemia comenzó llevamos 350 y 12 en las últimas 24 horas, a quienes de forma evidente simulan cumplir. Por ejemplo, un restaurante aparentemente había cerrado porque tenía las cortinas abajo y las luces apagadas, pero al entrar el lugar estaba repleto y había venta de alcohol”.

En el anterior escenario, recalcó que “tuvimos que ponernos más enérgicos, porque algunos empresarios no cumplían con el aforo ni con el horario. Esta semana comenzamos a hacer un esfuerzo adicional y se comenzó a lograr el objetivo”.

