Río Roma se une a Calibre 50 para lanzar “Tú eres mi amor”

De su EP “Seis canciones y un tequila”

El tema está enmarcado en los sonidos del regional mexicano

El video cuenta con el papel estelar de la actriz Sandra Echeverría

Arturo Arellano

“El regional mexicano es un género con el que también crecimos y aprendimos a cantar”, cuenta José Luis Roma al hablar sobre “Tú eres mi amor”, nuevo sencillo que reúne a Río Roma con la exitosa agrupación Calibre 50, una canción con la que el dúo regresa a sus orígenes y nos invita a sacar el tequila y a pensar en el amor de nuestras vidas.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, José Luis y Raúl, miembros de este dueto, cuentan que “nosotros crecimos escuchando a Javier Solís, Vicente Fernández, Marco Antonio Solís y Los Tigres del Norte. Es la música que llevamos en el alma y nosotros, aunque estamos en el pop, nunca hemos dejado de llevar un pie dentro del regional mexicano. Como compositor he estado presente en varias canciones importantes del género con Calibre, La Arrolladora, Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Alejandro Fernández, siempre lo hemos traído en las venas y ahora queremos enfrentar esta aventura musical”, dijo José Luis.

Explica que “son seis canciones, ya verán por qué lo del tequila, cuando se lancen más canciones más adelante. Pero arrancamos con Calibre 50 que son nuestros amigos, pero además un gigante dentro del género y con esta canción apostamos una vez más al amor”.

Las seis canciones del EP estarán enmarcadas en estos sonidos “serán todas en regional mexicano con diferentes géneros, sonidos y artistas invitados. Ahora solo adelantamos a Calibre, pero muy pronto daremos a conocer a los demás, lo cual nos tiene muy emocionados, ya que se han sumado a este proyecto”.

Sobre el tema de la composición reconocen que “es muy diferente, es otra forma de hablar, en la de Calibre igual y no tanto porque es una balada a final de cuentas, que se pude volver salsa o en este caso regional, pero en el caso de las demás canciones me metí más a fondo en cómo está el movimiento con otros sonidos de la música mexicana y fue muy interesante, me acerqué a personajes como Horacio Palencia, Edén Muñoz, Edgar Barrera, los meros meros y muy contento de que todos sean amigos míos y me hayan aconsejado para esta locura musical”.

Asimismo, Raúl destaca que “la vamos a hacer porque esta locura musical va con muchos amigos, sería aventurado hacer un tema de banda nosotros solos, por eso venimos acompañados. Es lo padre de las colaboraciones, que nos unimos a nivel vocal, musical y la amistad se refleja también en el resultado”.

Una vez teniendo este disco, reconocen que no será fácil llevar las canciones al escenario en vivo “no sabemos cómo lo haremos porque está muy cañón, vamos a tener mariachi, banda, norteño, son muchos elementos y aunque tenemos una súper banda que le entra a todo, nuestro baterista es de los mejores del país, vamos a tener que acoplarnos y subir en su momento una tuba, acordeón, vamos a tener que hacer ajustes y complementos para lograr un híbrido y si es necesario llevar mariachi, pues nos lo llevamos, el interés es que la gente quede muy contenta a la hora de ir a vernos en vivo”.

Recordaron que esta no es su primer experiencia fusionando géneros “El ultimo track que sacamos del disco rojo, justamente fue ‘Mi mayor anhelo’ y la sacamos nada mas para dar una pista de lo que venia. La canción ‘Contigo’ que escribí para Calibre también la sacamos en pop, de modo que no es la primer experiencia. Dan ganas de muchas cosas, por eso ahora nos atrevemos a llevar las letras con sonidos de banda, mariachi y demás géneros de nuestro país”.

Asimismo, no descartan que este proyecto se extienda “todo dependerá del público, por eso no fuimos con seis canciones, porque también son seis invitados, entonces dependiendo de que la gente responda bien, nosotros podemos darle continuidad a este proyecto. Mientras tanto nos encantaría que apoyarán este EP que se grabó casi en plena pandemia, mandamos las voces y la versión pop, la hicimos en el estudio Roma, en el caso del tema con Calibre, ya hasta el final nos metimos al estudio y la mezcla en Mazatlán. Tuvimos que adaptarnos, porque esto se estuvo planeando desde marzo del año pasado”.

Sobre el video de este primer sencillo celebraron que “contamos con la presencia de nuestra querida Sandra Echeverría, que es actriz y viene a protagonizar el video, por lo que estamos muy contentos, esperamos que la gente le guste también, tanto como a nosotros”.

Finalmente, negaron que vayan a hacer otro show en línea, pues prefieren esperar a septiembre u octubre para retomar lo presencial, de tal modo, que no descartan invitar a cantar a los invitados de este EP al escenario junto a ellos.