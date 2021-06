Hasta “duros” reconocen validez de elecciones

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Dos de los candidatos más belicosos de Morena, la diputada y aspirante a alcaldesa en Cuauhtémoc, María de los Dolores Padierna Luna, y el “Toro sin cerca”, de Guerrero -quien compite bajo el nombre de su hija Evelyn- Félix Salgado Macedonio rechazaron de antemano la posibilidad de un fraude en las votaciones de ayer.

Esto es un buen indicio, pues esos dos conocidos políticos están considerados dentro de los más conflictivos militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se puede presumir que no habrá problemas poselectorales. Si ellos reconocen la legalidad del amplio proceso electoral que culminó ayer, seguramente tampoco habrá queja de sus correligionarios menos radicales.

Entonces, se puede confiar que esta misma noche -escribo estas líneas mucho antes de lo que se espera que empiecen a darse los primeros resultados de las elecciones- se podrán considerar como válidos los recuentos a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE):

De acuerdo con una nota aparecida, en el portal del diario Excélsior, Padierna Luna declaró, después de votar, en la casilla 4850 ubicada sobre la calle de Independencia, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc que pretende volver a gobernar, dijo que la jornada electoral en esa jurisdicción se estaba llevando en calma, solo con incidentes menores.

“Incidentes menores, lógicos en una elección grande, se espera muy copiosa está participación, pero de ahí en fuera no hemos tenido nada que resaltar”, expresó Padierna.

En relación al despliegue de más de 15 mil policías capitalinos y otros más de 2 mil 500 agentes, peritos y personal de la Fiscalía General de Justicia para estas elecciones, Padierna dijo que no se debe permitir ningún delito electoral.

“Qué bueno que haya una vigilancia y que no se permita ningún delito electoral, aquí estamos viendo que no hay nada de que llamar la atención, no hay ningún policía, porque no hay ningún incidente”, comentó la candidata morenista.

“Confío al mil por ciento en la elección”, dijo el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio y frustrado aspirante a gobernador de Guerrero, pero que mandó por delante a su hija, convertida en Juanita para preservarle el sitio a su progenitor, quien se supone que gobernará en ese estado a trasmano, por lo menos durante dos años y luego ya como titular cuando lo nombre el Congreso local cuando no sea necesario convocar a elecciones extraordinarias.

Todo ello depende de que hoy mismo o en los días venideros se oficialice el pronosticado triunfo de Morena y su candidata oficial, Evelyn Salgado,

El potencial problema en Guerrero es que, contra los pronósticos, los votos de los ciudadanos le concedan el triunfo a otro candidato. Ante tal posibilidad se presumía, de hecho, así lo advirtió Salgado Macedonio, se pronosticaba un grave conflicto poselectoral, pues el no-candidato advirtió que no respetaría un resultado adverso.

Por eso resulta muy importante la declaración del senador con licencia en el sentido de que, si bien se reportaron algunos incidentes en el arranque de la jornada electoral, sostuvo que estos han sido “muy leves”.

Vale insistir en que es necesario esperar los resultados oficiales, pero lo más importante es que no se registren conflictos poselectorales y que se confirme que el, eso sí, muy costoso sistema electoral mexica no es eficiente y garantiza el absoluto respeto al voto.

“¡Viva la democracia!”, exclamó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de depositar su voto en una casilla instalada a un costado de su residencia, el Palacio Nacional.

Esto también es importante, pues no se pueden olvidar las continuas críticas del primer mandatario a los organismo electorales, en particular el INE, al cual inclusive ha amenazado con desaparecer o, por lo menos, modificar mediante una reforma a las leyes en la materia.

La oposición reclama triunfos, por eso

se deben esperar resultados oficiales

Estas declaraciones de respaldo a la validez de los resultados de las votaciones resultan muy importantes porque dirigentes de la oposición reafirmaron que está infundada la confianza de Morena y acerca de una supuesta amplia victoria.

En efecto, el presidente formal de Morena, Mario Delgado, proclamó el triunfo de su partido en casi todo el país y, en particular, en la Ciudad de México.

Según el diputado con licencia, su partido capturó la mayor parte de los gobiernos de los estados y en la capital conquistó 14 de las 15 alcaldías.

Estos supuestos resultados no son admitidos por la oposición.

“El voto fue por la libertad”, declaró, por ejemplo, el presidente del PAN, Marko Cortés, después de celebrar el triunfo de su partido y la coalición Va por México en Campeche, de la mano del candidato priista Christian Castro Bello en las elecciones 2021.

Pese a que Marko ya dio por ganador al candidato, el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) informó por medio de su cuenta de Twitter que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se dará a conocer en punto de las 8 de la noche. Asimismo, pidió a los ciudadanos esperar para conocer los resultados oficiales.

“Estaremos defendiendo a la ciudadanía en todo lo que les afecte, desde mañana mismo”, fue la promesa que hizo el líder panista en su mensaje a medios.

A su vez, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien tiene especial interés en Campeche, el estado del cual es todavía gobernador, pero con licencia, también proclamó el triunfo de la coalición con el PAN y el PRD.

Moreno aseguró que con la coalición Va por México han ganado con claridad la gubernatura de Campeche, además llevan ventaja en Nuevo León y están empatados en otros seis estados.

“Hemos ganado con claridad con claridad en el estado de Campeche. Lo va a ganar la coalición Va por Campeche estamos arriba en el estado de Nuevo León, estamos empatados en Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí y Colima”, dijo en conferencia tras los comicios de este 6 de junio.

Luego de depositar su voto en una casilla de la alcaldía Cuajimalpa, en la capital del país, el dirigente priista expresó su reconocimiento por el desempeño de la militancia y estructura del partido tricolor, “porque hicimos una gran campaña, con propuesta y con los mejores perfiles”.

El también presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a abonar a la legalidad del proceso, respetar el trabajo de las autoridades electorales y comportarse a la altura de este gran evento democrático. Además, exhortó a las autoridades federales a garantizar en todo el país que las mexicanas y mexicanos puedan votar con total libertad y seguridad.

“Hago votos porque esta sea una jornada electoral ejemplar, donde prevalezca la paz, el orden y el ánimo de participar de la ciudadanía”, manifestó Moreno al expresar su total respaldo al Instituto Nacional Electoral (INE), “desde su Consejo General hasta el ejército de funcionarios de casilla, que son los que hacen posible esta elección”.

A su vez, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, adelantó tener confianza en que la coalición opositora, con el PAN y el PRI, logró la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, además de triunfar en los gobiernos de Michoacán, Campeche y otras entidades, aunque advirtió que “todavía faltan estados de la República por concluir sus jornadas electorales”.

En conferencia de prensa, el dirigente del sol azteca aseguró que, en el caso de las gubernaturas, las encuestas de salida dan la ventaja a la coalición Va por México en Michoacán. “Ciertamente, hay todavía un empate técnico, pero nosotros como coalición, con Carlos Herrera Tello (vamos) a la cabeza”.

Luego de votar en la Ciudad de México, el líder perredista lamentó la violencia de la que ha sido víctima su militancia, pues recordó que apenas el sábado fueron asesinados cinco perredistas en Chiapas. “La gente está decidiendo, espero que lo hagan libremente en un marco de paz y tranquilidad”, manifestó Zambrano.

Por el contrario, el candidato de la coalición Morena-PT en Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien entró de relevo luego de que se canceló el registro al dirigente de la CNTE Raúl Morón, por no presentar informe de ingresos y gastos, se declaró ganador y aseguró que “defenderá” su triunfo.

riparcangel@hotmail.com