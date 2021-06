La coalición PAN, PRI y PRD gana 9 alcaldías de la Ciudad de México

“Juntos Haremos Historia” tendrá 7; en Xochimilco habría recuento

Con base al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con un avance del 98.6 por ciento, en la Ciudad de México, la coalición conformada por PAN, PRI y PRD ganaría nueve alcaldías, mientras que “Juntos Haremos Historia” de PT y Morena se llevaría siete.

Mientras que la elección para la alcaldía de Xochimilco podría tener un recuento voto por voto, esto luego de que con más del 97 por ciento de avance del PREP, aún no se puede declarar un ganador, así lo dio a conocer el Instituto Electoral local.

“Por disposición legal, si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 1 por ciento procede el conteo total de todos los votos, van a tener que abrir todos los paquetes electorales de todas las casillas instaladas en Xochimilco y en presencia de los partidos políticos, voto por voto será contado por las y los funcionarios”, declaró Erika Estrada, consejera del IECM.

Participación “histórica” en elecciones de la CDMX: IECM

El Instituto Electoral capitalino informó que se registró una participación histórica durante estas elecciones intermedias ya que hubo una participación ciudadana del 52 por ciento, superando al 4 por ciento durante las elecciones intermedias de 2015.

“Estamos hablando de ocho puntos porcentuales por encima de 2015, aquí hay que agradecer a todos los y las ciudadanas que salieron a votar este 6 de junio en un contexto de salud complicado, salieron a ejercer sus derechos”, expresó Erika Estrada, consejera del Instituto Electoral local.

Caída de Morena, por campaña de desprestigio, dice Claudia Sheinbaum

Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que los resultados de la jornada electoral, donde Morena perdió la mayoría de alcaldías, se debió a una campaña de desprestigio contra Morena, pero aseguró que no se permitirá que regrese la corrupción.

“Coincido con el presidente de la República, en los últimos meses, desde hace rato, una campaña de desprestigio del Movimiento, muy fuerte, que tuvo impacto en algunos sectores de la población y lo que nos corresponde es seguir insistiendo que este movimiento de transformación es fundamental para el país”.

Tras un recorrido en el Cetram de Pantitlán por la ampliación de la Línea 4 del Metrobús, Sheinbaum Pardo aclaró que se seguirán con los proyectos que se han planteado para la capital del país por lo que descartó que estén en riesgo por la llegada de nuevos alcaldes.

“Hay una gran aceptación por las acciones que hemos hecho en la Ciudad de México y quiero decir que no va a regresar la corrupción a la Ciudad, eso no lo vamos a permitir, no puede regresar la corrupción a la Ciudad y que vamos a seguir trabajando con la ciudadanía, vamos a trabajar con todos y todas cuidando que haya honestidad en el ejercicio de los encargados públicos.

Comentó que una vez que concluya el conteo de votos se hará un análisis de cada distrito para saber en qué sectores de la población afectó más está campaña de desprestigio hacia Morena.

La jefa de Gobierno anunció que la siguiente semana se dará a conocer el primer dictamen de la empresa noruega sobre tragedia en la Línea 12 del Metro y que no habrá impunidad ni carpetazo al tema.