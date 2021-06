Retiene Morena Cámara de Diputados

Ángel Soriano

Con 203 diputados más los de sus aliados que hacen un total de 298 legisladores, Morena retiene San Lázaro y, contra los pronósticos de la oposición, continuarán los proyectos de la actual administración que consisten en mantener los programas sociales y las megaobras para detonar el desarrollo en el sureste del país y garantizar la autosuficiencia energética.

Si se respetan los resultados y se acepta con dignidad la derrota, se habrá dado un paso adelante al considerarse que las elecciones son la vía civilizada para acceder al poder, aun cuando en el interior del país se hayan registrado hechos de violencia, de primitivismo electoral, propio de otras épocas, ya superadas por fortuna en el país.

Hubo, se puede decir, un reparto equilibrado de los 20 mil cargos de elección popular en disputa y la desaparición de partidos emergentes que incursionaron en la vida pública sin contar con el respaldo mayoritario, pero que permitieron al electorado tener más de una opción en el abanico electoral de este 6 de junio.

Un notable avance en la composición de la Cámara de Diputados que era el principal atractivo de la oposición como instrumento, indican, de frenar las acciones del Ejecutivo. “Si perdemos la Cámara de Diputados perdemos el país”, indicaban; el electorado ratificó su deseo de la continuidad de los programas sociales y de obras de la IV-Transformación que deberá dar resultados a corto plazo.

Turbulencias

Gana Morena la capital de Oaxaca

Con el triunfo de Francisco Martínez Neri, ex rector de la UABJO, como candidato de Morena a la alcaldía de Oaxaca, se vislumbra ya el ganador de la elección para gobernador el año próximo. El ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados es, hasta ahora, la única figura para abanderar otra hazaña. La noche del domingo hubo momentos de tensión en la capital oaxaqueña luego del zipizape escenificado por policías municipales que irrumpieron en la casa de campaña del candidato de la oposición, Javier Villacaña, que amenazó con marchar hacia Palacio Municipal para protestar por la agresión a sus simpatizantes y representantes de los medios de comunicación. Y así como sorprendió el triunfo de Alfonso Durazo Montaño en Sonora, también sorprendió la derrota de la morenista Dolores Padierna en la alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México; la actual diputada federal y su esposo René Bejarano se alzaban como los más influyentes en el gobierno de la IV-T como lo demuestra el hecho de tener en prisión a la ex titular de Sedesol, Rosario Robles, a quien un juez sobrino del matrimonio aplicó la Ley de manera implacable… Y también el triunfo de Samuel García, de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, ante dos adversarios de peso: Adrián de la Garza, del PRI, y Fernando Larrazábal, del PAN, ambos asociados en negocios inmobiliarios y de otro tipo de acuerdo a denuncias que fueron exhibidos. Si alguno de los dos ganaba, la entidad seguiría siendo rentable industria para ambos, pero el electorado se decidió por Samuel García, cuya inexperiencia política será sustituida por la habilidad política de Dante Delgado… Jorge Hank Rhon, candidato del PES a la gubernatura de Baja California, adelantó que reconocerá los resultados que emitan las autoridades electorales, y los cuales favorecen a María del Pilar Ávila Olmeda, de Morena, que llevaba una notable ventaja sobre el polémico empresario; en Campeche también se ratifica el cacicazgo de los Sansores Pérez a través de Layda lo mismo que en Guerrero con Evelyn, cuya sombra del impresentable Félix Salgado Macedonio fue suficiente para darle el triunfo; en la Ciudad de México el PAN ratifica su dominio en la Benito Juárez, y Morena retiene cinco de las 16 alcaldías… Ganó la democracia afirma Lorenzo Córdova Vianello, arquitecto del actual proceso electoral. La libró…

