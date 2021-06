Chelo Ramírez lanza su nuevo sencillo “Hoy me arrepiento”

A ritmo del regional mexicano

“La música es universal, afirma el colombiano

Arturo Arellano

Marcelo Ramírez Quintero es un cantautor de música popular colombiana, mejor conocido como Chelo Ramírez, nació el 27 de abril de 1995 en Medellín, Colombia, pero se ha inclinado por la música regional mexicana, donde ha encontrado su nicho y con lo que ahora presenta su nuevo sencillo “Hoy me arrepiento”.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, el joven artista comentó “gracias a Dios todo está yendo muy bien, ha sido increíble, el nuevo sencillo ‘Hoy me arrepiento’ es una canción

muy bonita y la respuesta de parte de la gente ha sido genial, me hacen comentarios maravillosos, tenemos más del millón de reproducciones en muy poco tiempo, la gente nos llena de alegría por que nos celebran los logros bonitos como éste”.

Describe que “Hoy me arrepiento” es una canción que toca un punto de vista del despecho diferente “es un aspecto del que hace tiempo no se hablaba, incita a reconocer los errores propios, algo que nos cuesta un montón y más cuando se trata de las relaciones amorosas. En cuanto al sonido puedo decir que es diferente, pero arraigado al regional mexicano, con mucho de este género, las cadencias y lo que podemos aportar desde nuestra musicalidad, pero definitivamente atrapa ese sonido, es más como ranchera o mariachi”.

Sobre como un colombiano se atreve a hacer música mexicana refiere “realmente la música al final es universal, es un sentir, es algo que Dios nos regala a cada músico por el sentido musical cualquier género se puede lograr en cualquier parte del mundo, siempre que se estudien y se respeten los sonidos, en este caso de los mexicanos”.

En ese mismo sentido afirma “la cultura mexicana y colombiana tienen una gran hermandad, lo cual se ve en esta música, en Colombia también escuchamos música de mariachi, ranchera, es algo que se ha metido en nuestra cultura y ya esta en nuestro ADN también. Hemos vuelto ídolos a Juan Gabriel, Vicente Fernández, Antonio Aguilar todos ellos son iconos en Colombia, también”.

De tal manera, que una vez teniendo listo este sencillo, ahora espera a que la pandemia disminuya para definir una estrategia “tenemos música para el álbum, pero estamos esperando a ver cómo funcionan las cosas en el mundo, cómo va la contingencia, incluso en mi país, queremos hacerlo de la mejor manera, no sé si haremos disco o solo sencillos, vamos paso a paso, lo mismo que con los conciertos”.

En su amor por la música mexicana explica “para mí es un referente inmenso Vicente Fernández yo quiero seguir en esto y si de pronto se da la oportunidad de encontrarme con algún referente tan grande obvio me encantaría compartir con ellos. Mi ídolo más grande aunque no es netamente mexicano, es Luis Miguel, el artista que más he seguido toda la vida, sería un honor conocerlo, no sé si Dios me regale esa sorpresa, pero por qué no soñarlo”. Y en ese afán de seguir creciendo para alcanzar a las estrellas el firmamento musical mexicano, comenta que “nuestra forma de hacer música también se va a la forma visual, se refleja una forma distinta a lo que se ve en México, podemos aportar mucho visualmente porque nos vemos diferentes, eso lleva la música mexicana a otros lugares del mundo y en cuanto a lo musical hay sonidos en mis canciones que se inclinan a lo colombiano, en andantes y ritmos que son de acá, respetando la raíz mexicana”.

Afirma que, por ejemplo, Christian Nodal es un despertar de la música mexicana en México Latinoamérica y en el mundo, “es el referente nuevo número 1 de esta música en la nueva generación. Es un referente inmenso y estamos en la misma compañía, eso me hace feliz porque podría suceder algo, ojalá se pueda pronto”.

Finalmente, comprometido a responder cada uno de los comentarios y mensajes de los fans, invitó a todos a seguirlo en sus redes sociales @Cheloramirez