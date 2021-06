Pavel Loaria celebra cinco años de su Big Band Infantil y Juvenil

Semillero de grandes talentos

Disfruta el video del concierto online que está disponible en YouTube

Arturo Arellano

Este 2021 “Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil” cumple cinco años desde su fundación, en los cuales se ha consolidado como la única de su género en el país, pues nació con la finalidad de difundir el jazz en la comunidad infantil y juvenil de la Ciudad de México con el apoyo de diferentes músicos de la escena jazzística y por supuesto la dirección del saxofonista Pavel Loaria, quien platicó en entrevista para DIARIOIMAGEN sobre este logro excepcional.

“Empezamos el festejo con muchas felicitaciones de todo el planeta, de instrumentistas y gente importante en el medio, que enviaron saludos a los chicos de esta Big Band y quisimos rematar con un concierto que se transmitió desde la página de Facebook del Lunario del Auditorio Nacional, para que la gente se conectara a ver el en vivo y todos aquellos que no pudieron lo pueden ver en el canal de YouTube” comentó.

Asimismo, destaca que “la sorpresa fue que hubo muchos niños pequeños conectados y pudieron tener un encuentro con este género maravilloso. Es un reflejo de lo que hemos hecho en cinco años, recuerdo cuando los chicos más grandes llegaron a la Big Band a los 10 años y ahora tienen 15, ver a esos pequeños cómo han crecido es maravilloso, también las nuevas generaciones que se sumaron el año pasado y se pudieron mostrar en ese concierto en línea”.

Al preguntarle sobre los logros de esta banda, refiere que “la verdad no podría elegir solo una satisfacción, pero podría decir que ver crecer a los chicos y que más niños se acerquen, es un referente de que el proyecto funciona. Espero que en nuestro país sea más valorado nuestro trabajo y no solo en el exterior, donde nos han tomado más en cuenta. Es una banda que ha tocado siete veces el Lunario del Auditorio Nacional y muchas veces en el escenario grande del Cervantino, entonces no solo se trata de que nos nombren, sino que nos abran las puertas de los escenarios que tienen y el público los conozca”.

Durante la pandemia se han dedicado a ensayar de forma remota “por ahora en época de pandemia y teniendo estas redes sociales, hemos tenido la oportunidad de llegar a muchas familias, chicos que se quieren incorporar al proyecto. Nosotros hemos estado ensayando de forma remota y las audiciones se han tenido que detener por la cuestión de sana distancia, sin embargo, no dejamos de lado el avance, nos vemos por zoom, para seguir trabajando”.

Sobre los casos de éxito como semillero de talentos nos cuenta que Nyzahi Vázquez “nos catapultó como país a otro sitio dentro de la música de Big Band, ella es la primera mexicana que a sus 14 años dio una master class y un concierto en Berkeley, la escuela mas importante de música en el planeta, es líder de saxofones, la primera en lograr esto, que debería ponernos llenos de orgullo. Marcus por su parte, se convierte en el primer lugar del concurso internacional de música infantil y juvenil de la UNAM, son referentes muy fuertes en la muisca de los jóvenes”.

De tal manera que Pavel afirma “queremos seguir remando, retomar lo que quedo pendiente el año pasado, concluir nuestro tercer disco, la idea era que en 2021 seria el cuarto, pero ahora los vamos a grabar juntos, retomar la invitación que teníamos a

Costa Rica, regresar a Barcelona, retomar los conciertos, las giras y demás”.

Finalmente, a aquellos niños y jóvenes que quieren dedicarse a la música les dice “no claudiquen, no dejen de estudiar, la música es una profesión bellísima, pero va de la mano de la disciplina, a diferencia de un deporte tal vez, el entrenamiento aquí es individual y después ya viene lo colectivo, hay que perseverar y ser disciplinados. Jamás pensar que la competencia es contra de los demás, pues siempre es con uno mismo” concluyó.

