Acuerdos por México

Desde el portal

Ángel Soriano

La coalición “Va por México”, integrada por PRI-PAN-PRD, anunció que en la Cámara de Diputados llegarán a acuerdos que beneficien al país e irán en contra de los que debiliten a las instituciones o afecten a la población, para conformar un sólido bloque legislativo, sin desviar la ruta que ha seguido la Nación en favor de los intereses nacionales.

El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su disposición de buscar acuerdos con el PRI para lograr la permanencia o las reformas para consolidar su proyecto de país conservando los programas sociales y las megaobras en marcha, así como continuar con los proyectos en marcha, como la autosuficiencia alimentaria y energética.

De esta manera, el resultado de la votación puede traducirse en altamente benéfica y de paz y tranquilidad social, al establecerse los pesos y contrapesos necesarios para rectificar el rumbo, corregir lo que en opinión de las mayorías va mal, e ir juntos en programas sociales favorables a los sectores más necesitados.

Sin duda, que fue una gran elección, pues de esta manera el electorado sabe que su voto cuenta para darse el gobierno o los representantes populares de acuerdo a sus intereses. Es en las urnas donde el pueblo de México debe expresar su inconformidad o su confianza hacia las autoridades sin recurrir a otras vías que deben quedar ya clausuradas, como la violencia y el fraude electoral.

Turbulencias

García Cabeza de Vaca, a disposición de las autoridades

Al ganar Morena 22 de diputaciones al Congreso de Tamaulipas, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca queda a disposición plenamente del gobierno federal en las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada, al quedar sin protección de la diputación panista que aún lo protege. Y aunque todavía falta la calificación plena de la votación del 6 de junio, se puede augurar que el mandatario tamaulipeco fue el gran perdedor en estos comicios… Y el ganador en Baja California fue el gobernador Jaime Bonilla, quien casi al mismo tiempo que el empresario Jorge Hank Rhon reconocía su derrota, era recibido en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador que le reconoció su trabajo. Hank Rhon adelantó que no irá a los tribunales, pues de 30 denuncias que los abogados del Partido Encuentro Solidario (PES) han puesto sobre inconsistencias electorales, ninguna avanza, es decir, no tiene caso seguir por la vía jurídica… No es lejano que se desmantelen las alianzas que habían funcionado hasta antes de la elección del 6 de junio, como es el caso de la Asociación de Gobernadores del PAN e incluso la misma “Va por México”, pues Morena recurrirá a los acuerdos en lo oscurito con diputados federales dispuestos a negociar y a ir en conjunto con el partido en el poder para obtener las ventajas que esto ofrece. Al menos, que el pacto y los acuerdos entre PRI-PAN-PRD sean sólidos rumbo a las elecciones de 2024…Nuestros mejores deseos por la pronta recuperación del ex presidente Felipe Calderón, hospitalizado por Covid y quien a pesar de estar vacunado y de tener fuerte consistencia física y emocional, fue víctima de la pandemia que no cede en el mundo; por ello muchos padres de familia se niegan a enviar a sus hijos a clases presenciales. Habrá que afinar muchos detalles todavía para volver a la normalidad pues hay muchos riesgos todavía. Así lo demuestra Quintana Roo que es uno de los estados más afectados por la enorme influencia del turismo… Claudia Sheinbaum recibió un fuerte espaldarazo del presidente López Obrador pese a que Morena perdió más de la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México…

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista