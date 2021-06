Especulan con medicamentos

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Nosotros los viejos no solamente somos enfermos, sino que achacosos y latosos, eso de que adquirimos paciencia y podemos tener paz cuando lo queramos es puro cuento, porque cuando tenemos malestares con dolores y sufrimos de la ciática y no tenemos ninguna postura que nos pueda mantener sin el dolor y tomar todo el santo día medicamentos y probando los que amablemente les brinda todos los conocidos que de pronto dejan lo que deben hacer por dar consejos de salud: que si tomas tales pastillas que son naturistas, pues vas a sentir alivio absoluto porque mi compadre andaba así se alivió, deja le pregunto el nombre y te lo mando, que si tomas tal planta medicinal que se llama “planta del sapo”, no la de Chapingo, sino una que se produce en la comunidad zoque y deja a ver si la conseguimos, y la neta, es que uno se pregunta en dónde estará esa comunidad y cómo será la condenada planta tan milagrosa, que si lo que sucede es que traes muchas agresiones y claro no dejan de estar jodiendo para mantenerte mal y no dejarte caminar y por tanto avanzar, que si tal médico en la capital o en Monterrey, que si debes consultar a un reumatólogo, que si esto y lo otro, pero es asunto es que además del malestar no estamos bien y lloriqueamos, nos quejamos de todo y en vez de agradecer las atenciones pues refunfuñamos, pero no resolvemos ni podemos trabajar y esto en verdad que nos jode la vida y los días.

Perdemos la paciencia y hacemos que los demás la pierdan con nosotros y ahí está la “problema” como dirían en mi rancho, ya no nos quieren ni ver, estamos de un humor del carajo y es que el tiempo no nos hace sabios y pacientes, eso es algo que a lo mejor lo adquirimos al paso de los años en la meditación y cuando estamos bien de salud, mientras tanto, cuando ustedes no pueden sentarse, estar parados, acostados y el dolor les agota y fastidia las cosas no son sencillas. Claro que dicen que los viejos hemos dado lo mejor para los seres queridos de la familia y es verdad, lo intentamos, pero cuando además de todo esto estamos en una crisis económica el asunto se va complicando mucho, tenemos que entender que los viejos siempre estamos pensando en que llegará el día en que no tendremos recursos para medio sobrevivir, tendremos que vender propiedades, los costos de las consultas, estudios y medicamentos son brutales y se acumulan en forma increíble, por ello, cuando hablamos de que tendríamos medicina social gratuita, pues nos alegramos, pero la realidad es que en la actualidad hay un desabasto de medicamentos a nivel nacional de treinta por ciento y con este pretexto los grandes consorcios de farmacias aumentan los precios como se les antoja y no existe autoridad para controlarlos, EXISTEN muchos grupos empresariales que trafican y especulan con los medicamentos y se habló en su momento que para romper esos monopolios, se comprarían medicamentos por medio de la ONU, y la neta es que seguimos esperando porque nadie lo sabe pero el asunto es que nos dan vueltas y nos distraen con verdaderas pendejadas en las mañaneras y nadie toca este tipo de temas de interés nacional. entendemos que se dieron adelantos para tener los medicamentos a nivel mundial y se habló de los grandes ahorros pero la realidad es que no tenemos medicamentos y no hay ahorros y todos estamos jodidos.

No me digan que esto también es por los achaques y quejas de la vejez, no, es una realidad que vivo y que viven miles de mexicanos. Así que nadie sabe en realidad cuando lograremos alguna paz para pasar los últimos días con mayor tranquilidad. El caso es que cuando un malestar, no una enfermedad mayor consume el treinta por ciento de los ingresos familiares la cosa es para pensarse y nos preocupamos de verdad.

Es importante dar atención a las preguntas “puestas” de las mañaneras, pero la realidad es que hay muchas de ellas que llevan malas intenciones y generan conflictos y problemas, hay que dar paso por supuesto a las denuncias, pero eso de que ahora tengamos una larga lista de preguntas destinadas a “lograr justicia” pronta es como poner la bola para que la bateen o metan gol y esto no se vale, hay que ver cómo vamos a resolver el asunto de la desocupación y la crisis económica, el asunto de la salud, de los medicamentos, del control de precios y el aumento de la producción, entrarle en realidad a lo que ahora sufrimos todos, no con mecanismos de distracción, con todo esto se ha dejado a un lado el accidente de la Línea 12 del Metro y sus graves consecuencias y la obligación de investigar con seriedad y no con mecanismos de protección a unos apapachados y consentidos funcionarios que se proyectan a la sucesión presidencial adelantada. Solucionemos problemas no juguemos a las elecciones.

