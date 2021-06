EU donará 500 millones de vacunas a países pobres

Acuerdo con Pfizer/BioNTech

El gobierno de Estados Unidos comprará 500 millones de dosis de la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer/BioNTech para donarlas a países pobres, según informaron este miércoles The New York Times y The Washington Post.

Se espera que el presidente estadounidense, Joe Biden, haga el anuncio en la cumbre del G7, este jueves. La medida llega en un momento en el que Estados Unidos se enfrenta a la presión de hacer más ante la escasez mundial de vacunas, después de que los países ricos compraran la mayor parte de los primeros suministros.

El propio Estados Unidos ha vacunado a más de la mitad de su población, y la tasa de infección por Covid-19 ha caído en picada en el país.

Biden dio un adelanto sobre ese anuncio antes de embarcar en el Air Force One con destino a Reino Unido para reunirse con los líderes del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido). Cuando se le preguntó si tenía una estrategia de vacunación para el mundo, dijo: “Tengo una y la anunciaré”.

The New York Times señaló que Biden aparecerá con el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, para hacer el anuncio.

La donación de Washington se realizaría a través de Covax, la iniciativa multilateral encabezada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca garantizar la existencia de dosis para todas las naciones, independientemente de su nivel de ingresos.

La distribución de las dosis se realizaría en dos tandas: 200 millones este año y 300 millones en la primera mitad de 2022, según las fuentes citadas. Los beneficiarios serían 92 países de ingresos bajos y la Unión Africana.

Estados Unidos ya se ha comprometido a enviar 80 millones de vacunas de los laboratorios Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson antes de que acabe este mes. La semana pasada, la Casa Blanca anunció la fórmula de reparto de los primeros 25 millones de dosis, que se repartirán a los países más necesitados. Una decena de países latinoamericanos, entre ellos México, Brasil y Colombia, recibirán más de seis millones de dosis.

Los esfuerzos de Washington han resultado insuficientes para acortar la brecha global en la vacunación y cada vez son más los críticos -incluso dentro del propio Partido Demócrata- que presionan a Biden para que asuma un liderazgo más decidido en la estrategia de combate global al coronavirus. Mientras la primera potencia mundial se aproxima a la meta del 70% de la población adulta inmunizada con al menos una dosis, África apenas supera el 2%.