La semana cierra y varios temas dejaron sus secuelas tras de sí, como las elecciones del pasado 6 de junio y la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con todos los errores que tuvo por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador al recibirla en Palacio Nacional, como eso de cambiarle el nombre a una de las mujeres más poderosas del mundo por “Kabala”; su aspecto personal que realmente dio pena ajena; las banderas de Estados Unidos colocadas al revés en Palacio Nacional y todo eso, -se comenta-, lo hizo el tabasqueño para llamar la atención de los medios, para que fuera mencionado o bien y como él mismo lo dice, porque ya está “chocheando”. Puede que las dos cosas sean muy probables.

Desde luego, la visita de la presidenta norteamericana fue muy breve, casi, casi y como dice un conocido refrán, “de doctor”, aunque López Obrador se dio tiempo para recordarle a la señora Harris su pedimento, -que más bien parece exigencia-, de que el gobierno de Washington deje de financiar a organizaciones civiles tan “neoliberales y conservadoras” como Mexicanos contra la Corrupción.

Ante esto último, y en una entrevista exclusiva concedida a la agencia EFE, la vicepresidenta estadunidense, confió que durante sus reuniones con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y de México, les pidió que de plano no obstaculicen en trabajo que vienen realizando dichas Organizaciones No Gubernamentales e igualmente, a la prensa.

De seguro, la vicepresidenta Harris se enteró de que, por lo menos en el caso de nuestro país, no hay día en que en su gustadísimo “stand-up” mañanero, el inquilino de Palacio Nacional no arremeta en contra de los representantes de los medios porque simplemente, no siguen su “línea”. La mayoría de las ocasiones, el tabasqueño ataca sin fundamento ni prueba alguna y en el caso del tema electoral, lo hace porque si bien su partido, Morena, consiguió buenos triunfos y gubernaturas nada despreciables, los golpes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, fueron contundentes y de ninguna manera y como el tabasqueño lo asegura, se trató de campañas mediáticas en contra de los miembros de su incólume y llamada cuarta transformación, al contrario, sus errores y omisiones hablaron por sí solos.

Y ahora el revés también provino del poderoso país del norte. Primero, cuando el presidente Joe Biden, le brindó una buena muestra de que no está dispuesto a considerar las exigencias de López Obrador. Ya en su calidad de presidente, Biden no visitó México, sino prefirió voltear a Europa y envíar a la vicepresidenta, Kamala Harris.

Así como para ponerle punto final a las ocurrencias de López Obrador y de pasada al presidente Giammattei, en la referida entrevista, Harris se dijo “preocupada por la corrupción y la impunidad” en ambas naciones, así como para reiterarles a los dos mandatarios que dejen de estar molestando. ¡Qué tal!

¿Y qué va a decir al respecto López Obrador?, ¿se dedicará -como es su costumbre-, a polarizar ahora contra el gobierno de Estados Unidos?, pues eso no le conviene.

En cuanto al segundo tema, los comicios del 6 de junio, ayer salió a hablar la flamante secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero para evaluar los comicios del pasado domingo y señaló :”La jornada electoral fue muy buena y el INE hizo muy bien su trabajo la jornada se llevó a cabo en un ambiente de paz y tranquilidad y ahí están los resultados. La gente muy contenta de haber emitido su voto… Estuvimos (el domingo), en el Centro de Mando todo el día y parte de la noche monitoreando permanentemente”.

Bueno a lo mejor en el INE y toda la ciudadanía estaba muy preocupada por la opinión de la secretaria de Gobernación, pues siempre es taaan contundente y certera. El problema es que si no puede controlar ni los conflictos internos que se han dado en su dependencia, ¿qué nos podemos esperar los demás, el país entero? Y hasta enojada, la responsable de la política interior negó que la inseguridad en el país esté desbordada. No, pues de seguro ella tiene todo bajo control. Sí, cómo no.

*** La Segunda Comisión de Trabajo, que preside la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, acordó solicitar, a través de la Mesa Directiva de la Permanente, la documentación e información relativa al memorándum de entendimiento suscrito entre el gobierno de México y el de Estados Unidos. En la reunión, que se llevó a cabo a distancia, la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, planteó la necesidad de solicitar formalmente a la Cancillería, en el marco de colaboración entre Poderes, los documentos de los acuerdos que se lograron en la reunión entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. A esta petición se sumó la diputada María del Carmen Almeida Navarro, de Morena; sin embargo, pidió que, tras el análisis, se haga un pronunciamiento de la Comisión para evitar que esta información se utilice para incidir en la etapa postelectoral.

*** Ayer se realizó la marcha para recordar los 50 años del llamado “halconazo”. Los contingentes partieron de la Escuela Normal Superior con rumbo al Zócalo de la CDMX.

*** Muy sonada la reunión que sostuvo López Obrador con el Consejo Mexicano de Negocios, que encabeza Antonio del Valle. El tabasqueño dijo que todo se desenvolvió en armonía (le faltó decir cordialidad), “le agradezco a los empresarios del país que están ayudando para que salgamos adelante juntos. Qué México siga siendo la vanguardia en el desarrollo mundial”. Entre otros hombres y mujeres de negocios estuvieron: Juan Gallardo, Joaquín Vargas, Carlos González, Valentín Diez Morodo, Carlos Slim Domit, Blanca Treviño, Alejandro Ramírez, Eugenio Madero y Laura Diez Barroso, entre otros. A nombre de los empresarios, Antonio del Valle dijo que fue una reunión positiva con conversación abierta y franca. Los empresarios le manifestaron sus dudas sobre la realidad económica del país y el tabasqueño se supone que las respondió todas y dio certidumbre. Del Valle fue contundente al señalar que “no le pedimos nada (al Presidente), lo único que pedimos es que nos dejen trabajar, invertir para crear empleos… Lo que necesitamos es esa tranquilidad de que nos dejen hacer las cosas y eso nos da una economía sana y unas finanzas públicas sanas”. Entre los acuerdos de dicha reunión está, aumentar la inversión producción y el comercio así como aprovechar las ventajas del TMEC. Aquí la pregunta es: ¿qué tanto del discurso del tabasqueño fueron sólo promesas? Al tiempo.

