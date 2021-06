Martinez y Fega invitan a saborearte una “Menta”

Tema producido por Bastian

El videoclip fue grabado en El Nido de Quetzalcóatl

Arturo Arellano

El cantautor colombiano, Martinez está de estreno con su nuevo sencillo “Menta”, uniendo su talento a Fega uno de los artistas puertorriqueños juveniles del pop, reconocido por contar con una voz con gran personalidad, siendo nombrado como una de voces del futuro en la escena musical latinoamericana.

“Menta” es un track compuesto por los propios intérpretes: Martinez y Fega, quienes en entrevista para DIARIO IMAGEN coincidieron en que el resultado de haber unido sus talentos los tiene satisfechos “Menta nació en mi casa, quise escribir una canción al amor fuerte, empedernido, ese de primera vista y que te cambia el mundo entero, es una baladita urbana, cuando la terminé de escribir decidimos llamar al equipo de Fega y gracias a Dios, aceptaron sumarse, dijo Martinez.

Asimismo, celebró “hemos tenido comentarios increíbles porque, aunque a amigos que tengo no les guste tanto este género, esta canción sí les ha encantado, entonces, nos ha ido muy bien y con Fega tuvimos gran conexión musical y después de grabar el video nos juntamos en el estudio para componer más canciones, no necesariamente para nosotros, pueden ser para otros artistas, pero lo interesante es que hicimos un gran equipo”.

Fega, por su parte, agregó “salió una buena canción, pueden salir 10, si nos sentamos a trabajar, siempre estará la posibilidad abierta, esta es mi primera colaboración y es un honor para mí que hayan pensado en mi equipo porque desde que escuché la canción me atrapó, me encerré a escribir y dije tengo que ser parte de este rollo, te atrae rápido”.

Por lo pronto, para Martinez su plan es “sacar sencillo por sencillo, no hay planes de discos, sacaremos cada dos meses canciones y el próximo año, quizá, según como vayamos avanzando ya decidiremos si se lanza un Ep, pero de pronto no hay planes para ello. Y en cuanto a los conciertos, ahorita toca esperar, porque siento que aun no es tan seguro, lo bueno que ya se abrió un poco el medio y ya se están vacunando, se esta reabriendo, pero lo mejor es esperar”.

Explicó que “este tema habla de ese amor a primera vista, todos hemos pasado por ello, me remonto en mi caso a cuando me sucedió, la emoción de cuando te llegan los mensajitos en redes sociales. Todos hemos sentido mariposas en la panza, se te queda la cara de esa persona por un mes en la cabeza, pero hay que poner esmero y amor en las cosas que quieres, si es que quieres llegar a más”.

Finalmente, coincidieron en que pusieron toda su confianza al productor mexicano Bastian para esta canción, quien ha trabajo con artistas de la talla de Danny Ocean, Big Soto, Jowell & Randy, por mencionar algunos, por lo que juntos lograron crear una canción perfecta para el amor, que habla de esa frescura que se genera al comenzar una nueva relación amorosa.