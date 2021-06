TUDN de Univision presenta “Fútbol a la Gente”

Himno oficial de “Verano de campeones”

La canción es interpretada por el sensacional artista puertorriqueño Guaynaa y Los Ángeles Azules

TUDN, la marca deportiva en medios múltiples y cadena deportiva de Univision Communications Inc., y Grupo Televisa, Uforia, the Home of Latin Music, y Universal Music Latin Entertainment dieron a conocer el himno que los fanáticos cantarán durante el “Verano de Campeones”, “Fútbol a la gente”. La canción, interpretada por el sensacional artista puertorriqueño Guaynaa con el popular grupo de cumbia mexicana Los Ángeles Azules, es una remezcla del éxito recién lanzado “Cumbia a la gente”.

La cobertura sin precedente durante el “Verano de Campeones” por TUDN incluirá más de 120 partidos de fútbol en 90 días, entre ellos torneos de primera como Euro 2020, Copa América, 2021 y la Copa Oro de la CONCACAF.

“Nos entusiasma asociarnos a nuestro equipo de Uforia y Universal Music Latin Entertainment para ofrecer a los fanáticos la canción perfecta para el ‘Verano de Campeones’ de este año”, dijo Juan Carlos Rodríguez, presidente de Deportes en Univision. “La popular canción con la estrella de la música Guaynaa y los legendarios Los Ángeles Azules marcará el tono durante esta temporada repleta de acción”.

El himno, compuesto por Guaynaa con arreglos musicales por Los Ángeles Azules, aprovecha el resurgimiento de la cumbia y su amplia popularidad con las audiencias hispanas. “Fútbol a la gente” se trasmitirá durante el verano en las estaciones de Uforia radio en todo el país. La canción también será el himno oficial de “Verano de Campeones” de TUDN en México.

“He sido un fanático del fútbol toda mi vida y estaba muy emocionado cuando TUDN nos pidió que hiciéramos una nueva versión de mi canción para su cobertura futbolística este verano. No puedo esperar a que todos disfruten de esta alegre canción con mis amigos, las leyendas mexicanas, Los Ángeles Azules”, dijo Guaynaa.

“Hay pocas cosas que unen a la gente tanto como el fútbol y la música, y para nosotros, es una gran alegría unir ambas en esta nueva campaña. Estamos muy agradecidos con nuestro amigo Guaynaa y con el equipo de TUDN por la invitación. Esperamos que todos disfruten de ‘Fútbol a la gente’ este verano”, agregaron Los Ángeles Azules.

TUDN dio a conocer el video de “Fútbol a la gente” con Guaynaa, Los Ángeles Azules y su grupo de aclamados locutores deportivos, en plataformas sociales y digitales, como también tradicionales.