Partidos políticos reprobados

Punto por punto

Augusto Corro

En la democracia a la mexicana se gasta el dinero a manos llenas y los principales beneficiados son los partidos políticos.

Pierdan o ganen las organizaciones políticas se llevan una jugosa tajada de dinero.

Por ejemplo, los partidos fugaces que no lograron conservar su registro le costaron al erario 564.6 millones de pesos. Nos referimos a los partidos Encuentro Solidario (PES), Fuerza por México (FXM) y Redes Sociales Progresistas.

Esa cantidad de dinero que recibieron sería utilizada para sus primeras semanas de existencia y campañas electorales.

Al final de la contienda electoral se conoció su pésimo desempeño: no consiguieron ni el 3 por ciento de la votación requerida para seguir como partidos políticos.

Caemos en lo mismo: México es uno de los países con una de las caras democracias del mundo.

En el próximo año probablemente se reforme la Ley Electoral.

Quienes participen en este nuevo proyecto no deben olvidar esas grandes sumas de dinero destinados a los árbitros electorales y a los partidos políticos.

Nuestro país padece una pobreza crónica que obliga a no derrochar los recursos públicos sin sentido.

¿Por qué no permitir que sean los propios partidos los que consigan el dinero para su mantenimiento y sus campañas electorales?

¿Usted qué opina amable lector?

Los niños con cáncer

¿Por qué ese empeño de las autoridades en no resolver el problema de los medicamentos para los niños con cáncer?

Nuevamente un grupo de padres de los menores enfermos bloquearon, el martes, el acceso principal a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La protesta, que se prolongó durante 9 horas, fue por el desabasto de medicamentos oncológicos para los niños.

¿Cómo hacerle entender a las autoridades que esa enfermedad debe ser atendida con urgencia y que son los niños los principales afectados?

Si bien es cierto que no es fácil adquirir esa medicina, ¿por qué no dedicar mayor empeño y dedicación para conseguirla?

¿Por qué los funcionarios públicos no invierten más tiempo en solucionar la escasez de los medicamentos oncológicos? Los padres inconformes dijeron representar a pacientes de más de doce estados, en los que no hay medicina para combatir el cáncer.

También informaron que fallecieron mil seiscientos menores que no tuvieron el tratamiento a tiempo.

Las autoridades prometieron que la próxima semana se resolverá la compra de la citada medicina. Nadie les cree.

¿Usted qué opina amable lector?

Frankenstein

El senador panista, Gustavo Madero, dijo que los resultados electorales que obtuvo su partido con el PRI y el PRD reflejan que están muy lejos de ser una oposición competitiva, porque toda su identidad es “ser anti-algo”.

Explicó que las 27 curules más que obtuvo la alianza no permitirá ni siquiera que Morena negocie el Presupuesto de Egresos de la Federación con la oposición.

Con sentido irónico declaró lo siguiente:

“Si meto en una licuadora a Marko Cortés (PAN), a Alito (Alejandro Moreno, PRI) y a Jesús Zambrano (PRD) y dices: de ahí voy a sacar al Superman para salvar a México, más bien saldría un Frankenstein y no un Capitán América”.

Lo importante de la declaración de Madero es su análisis de la realidad política en la que se encuentra la oposición. Los partidos políticos se encuentran desmantelados desde las últimas elecciones presidenciales. No tienen líderes que los levanten de la lona.

No se trata de “ser anti-algo” sino de tener verdaderas propuestas políticas, interesantes, etc., además de atender las demandas del electorado, no tenerlo abandonado.

Las organizaciones políticas de la oposición carecen de líderes. Son los mismos veteranos de la “grilla” quienes los dirigen.

Ahí están, por ejemplo: Diego Fernández de Cevallos, Vicente Fox, Felipe Calderón, Santiago Creel, José Murat, Los Chuchos: Jesus Zambrano y Jesús Ortega, etc.

¿Qué se puede esperar de esos personajes que no tienen en mente cederles el espacio político a los jóvenes?

¿Usted qué opina amable lector?

