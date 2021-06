Renuncian a Irma Eréndira Sandoval de la SFP

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

López Obrador, hombre de rencores se desquita también con Ackerman y Pablo Amílcar

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no es un hombre de rencores, con la salida de Irma Eréndira Sandoval, de la Secretaría de la Función Pública, demostró todo lo contrario porque sin duda, le cobró a la flamante ex funcionaria; al hermano de ésta, Pablo Amílcar Sandoval, así como a su esposo, John Ackerman, la osadía que tuvieron al llevarle la contraria al tabasqueño en el caso de la designación del candidato de Morena al gobierno de Guerrero, caso que finalmente, como se sabe, terminó con la designación de la hija del senador Félix Salgado Macedonio, Evelyn.

Tan mostró su desprecio el Ejecutivo por la amorosa consorte del señor Ackerman, que en una transmisión vía Facebook, López Obrador anunció que Irma Eréndira Sandoval, “va a dejar la Secretaría de la Función Pública” y rápidamente y de manera superficial, ante la congelada y acartonada sonrisa de la ahora ex funcionaria, le agradeció su apoyo, pero como se supone que en la mira del tabasqueño está hacer una reforma administrativa de fondo, pues de plano, la señora Sandoval no le sirve para eso. No sobra decir que para nada, por eso, su destino será regresar a la UNAM, a colaborar en el Laboratorio de Análisis de la Corrupción, porque se ve que del combate de ésta, no aprendió absolutamente nada.

Y es que aunque en Palacio Nacional, en su momento, se decía que el matrimonio Ackerman-Sandoval era transparente, así como el agua, lo cierto es que varios señalamientos pesan sobre ambos. Recuérdese el asunto de las casas que poseen, que dio a conocer el periodista Carlos Loret de Mola.

Por otra parte, a finales de febrero de este año, cuando López Obrador estaba más que abocado a la defensa de la candidatura de su querido compadre Salgado Macedonio, en anterior entrega se consignó en este mismo espacio algo que ahora puede ilustrar muy bien la salida de la ex secretaria Sandoval Ballesteros que, ojo, no renunció, la renunciaron y hasta le dijeron: “te vas rapidito, gracias por participar”.

“Otra cuestión que tampoco puede ser mera casualidad, es que en esta vehemente defensa de Salgado Macedonio, podría decirse que el Ejecutivo le dio un leve rozón, tanto a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, a su marido, John Ackerman y a quien en un momento dado, también aspiró a la candidatura que ahora tan afanosamente ostenta el senador con licencia y se trata de Pablo Amílcar Sandoval.

Pues ahora resulta que el devoto esposo de la titular de la SFP, ya hasta recibió su ‘premio de consolación’ porque su cuñado no resultó beneficiado con la esperada candidatura y también, salió a la luz que como producto de una información solicitada al Conacyt, Ackerman quedó como responsable técnico del proyecto ‘Democracia, Culturas Políticas y Redes Sociodigitales en una era de Transformación Social’, por lo que recibió la nada despreciable cantidad de poco más de 5 millones de pesos y todo ese monto, para investigar a la oposición. Con razón la flamante secretaria de la Función Pública les cierra el paso a los auditores de la Auditoría Superior de la Federación cada vez que quieren investigar, si lo suyo es la opacidad”.

Ahora lo que procedería, es lo que señaló la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, quien acusó que la ahora ex titular de la Función Pública, incumplió todas las obligaciones previstas que le imponía el cargo y en suma, Sandoval se dedicó a ser “tapadera” de esta llamada Cuarta Transformación y hasta eso le salió mal, sin embargo, habría que investigarla porque no hizo nada ante esta política de la actual administración, de adjudicaciones que ha implementado el gobierno lopezobradorista de que sean directas y sólo para beneficiar a los cuates, por ejemplo, o bien, de cómo el tabasqueño dedica los muchos recursos que se embolsa a construir estadios de beisbol para complacer a sus familiares, como su hermano Pío López Obrador, en vez de cubrir las necesidades más urgentes del país.

Uno de los casos más significativos tiene nombre y apellido: Manuel Bartlett Díaz, quien por cierto, a la luz de esta salida en la SFP, demostró una vez más, que es muy, pero muy cercano al presidente, o quién sabe qué le sabrá. ¿Por qué esta vez el tabasqueño no dijo algo así como que “lo que quieran con Irma Eréndira, conmigo”?

Municiones

*** El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque en Tamaulipas hay una crisis institucional, luego de la matanza registrada en Reynosa el sábado sábado, pero no podemos convocar a período extraordinario para decretar la desaparición de Poderes en dicho estado que gobierna Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Monreal Avila insistió en que “No ven que Tamaulipas está ardiendo y la Corte está tan tranquila y tan inerte que pareciera que no les preocupa lo que ocurre (en esa entidad).

*** Y a propósito, para el gobernador electo de Zacatecas, David Monreal, la Confederación Nacional de Gobernadores, mejor conocida como la Conago y que naciera con la mayoría de mandatarios estatales del PRI, no debe desaparecer porque “Es un órgano de discusión que en el pasado dio muestras de responsabilidad política con el País, que a través de ahí se plantearon iniciativas, esquemas de desarrollo”, señaló David Monreal. Esto, en respuesta porque en días pasados, en una reunión encabezada por el dirigente del partido oficial, Mario Martín Delgado, con gobernadores electos de ese partido, se determinó que la Conago debe desaparecer porque “solo sirvió para la politiquería”. Entre eso y la escisión que sufrió dicha conferencia cuando 10 Ejecutivos estatales preferentemente del PAN se salieron para conformar la Alianza Federalista, ¿se avizoran nuevos enfrentamientos –aparte de los que ya tienen-, en Morena?

*** ¿Y con qué otra cosa se puede “parar el cuello” la flamante jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, luego que no se puede quitar de encima el fantasma de la Línea 12?, pues diciendo que el simulacro que organizó en tiempos de pandemia fue todo un éxito porque participó un mayor número de población y únicamente alrededor de 200 alarmas sísmicas no sonaron. ¡¡Uuuuff, qué logro!! En fin, otra cosa que le pesa a la siempre eficiente funcionaria capitalina, es que por más que ha insistido en Palacio Nacional para que Florencia Serranía, la desaparecida directora del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, renuncie, a cada rato, el Presidente le contesta que no y no. ¡Pobre!

