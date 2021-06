Edith Encalada reafirma su amor por México con “Señor Caballero”

Disco grabado en el estudio de Carmen Salinas

Incluye canciones rancheras como “La protagonista” y “Un mariachi y 3 tequilas”

La cantante Edith Encalada grabó su nueva producción discográfica en el estudio musical de Carmen Salinas “Kay Nah”, bajo el título de “Señor Caballero” en la Ciudad de México, mientras que los arreglos musicales y la dirección de orquesta estuvieron a cargo del prestigioso maestro Rubén Solís, quien entre otros importantes artistas ha colaborado con Pepe Aguilar.

La talentosa cantante, comentó en entrevista para DIARIOIMAGEN, los detalles de este espectacular disco “es un gran estudio, la gente es súper profesional como Víctor Neri que trabajó conmigo de una forma sumamente profesional; he quedado encantada con los arreglos musicales del maestro Rubén Solís, tuvimos más de 18 músicos en cada canción, porque son arreglos de mariachi, de modo que se escucha espectacular”.

Adelanta, que el disco incluye “tres canciones de mi autoría y una es una coautoría. ‘Señor Caballero’ lo elegimos porque esta canción es la que comparto con Guille Magaña, es una letra intensa, habla de un amor, pero prohibido de alguna manera, porque él hombre está casado. Ella le dice que no puede seguir con él porque está pecando y no puede aceptar una relación así, es una letra maravillosa, de amor, de una mujer enamorada, que a final de cuentas debe dejarlo porque él tiene una familia, es una carta de despedida”.

Al ofrecer canciones originales dentro del género ranchero, dijo “es un gran reto porque compongo desde muy chica, desde los 13 años hacía poemas y canciones, pero siempre me he relacionado con buenos amigos compositores y grandes maestros, que me han ayudado. El más reciente taller fue con Manu Moreno que ya ganó un Grammy por Mejor Canción Regional Mexicana, entonces, es como lo hago, me rodeo de gente que me nutra, para poder hacer canciones nuevas, pero buenas, amo componer”.

Explica que “desarrollar una historia en una canción requiere darle fuerza y que el público sepa que eres tú, de principio a final, con versos. Ahora estoy en género ranchero, no sé cómo distinguirme, eso queda en el criterio del público, pero trato de darle mi estilo a las canciones porque son vivencias personales, lo cual es difícil de manifestar a través del verso, hay canciones donde me han roto el corazón y hay que cantarle al desamor, esa es la parte dolorosa, pero al final es parte del arte, transformar ese dolor y volverlo canción, es un desahogo, una catarsis”.

En este sentido, celebra que “con algunos de los sencillos me han dicho que se identifican y eso pasa cuando creas, sabes que tu música será escuchada y va a acompañar los momentos de las personas, debe haber un mensaje positivo, aunque te rompieron el corazón hay que seguir adelante, este disco habla de que sufrí, pero ante todo doloroso, hay que tener esa fuerza, por ejemplo la canción ‘No valió la pena amarte’, de eso habla, es difícil pasar por ese dolor, pero hay que levantarnos”.

“Señor Caballero” primer sencillo, que además da nombre al disco, será lanzado en julio

“Estamos en el lanzamiento del primer sencillo para julio, aunque ya esta grabado todo el disco, iremos por sencillos. También grabé en el mismo estudio, el video musical y en la fotografía me acompaña un amigo, Javier Vallin que ya ha estado conmigo antes, pero ahora viajó a Cancún para estar en este nuevo proyecto”.

Finalmente reconoce “me encantaría que ya se reactivara la industria, porque hemos estado muy afectados, pero no sabemos cuándo sucederá, me encantaría dar un concierto para presentar el disco con el mariachi y músicos de orquesta en vivo, pero ya veremos. Me he presentado en el teatro de Cancún, en eventos privados, chicos, grandes, y lo que puedo decir, es que siempre me entrego al público, les doy mi sentir, mi alma, mi amor, les devuelvo lo mucho que me dan, es una emoción muy grande estar en vivo con la gente”.

El sencillo “Señor Caballero” será lanzado en julio, dos meses después la cantante sacará más sencillos, mientras tanto invita a la gente a seguirla en redes sociales, donde se encuentra como Edith Encalada Cantante, para estar al pendiente de nuevas noticias y lanzamientos.