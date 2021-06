Continúa lucha por la equidad de mujeres que llegaron a importantes posiciones en el periodismo

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Gabriel García renuncia, ¿se va a regañadientes al Senado?

Mañana sábado a las 7 y media de la noche, por adn40, se transmitirá el tercer capítulo de una serie imperdible “Guerreras de la Libertad”, donde se abordarán temas delicados como la discriminación, machismo y acoso que han padecido las mujeres periodistas, al mismo tiempo que los peligros que implica su oficio periodístico, porque hay que subrayar que a pesar de que hoy es común ver a grandes reporteras y directoras en los medios periodísticos, el que estas mujeres hayan llegado a importantes posiciones en este noble oficio, sin duda es producto de una larga lucha por la equidad y la igualdad que aún continúa

Haciendo un poco de historia, hasta la primera mitad del siglo XX, el mundo era protagonizado y relatado casi exclusivamente desde la mirada masculina. Desde entonces, una revolución, nada silenciosa y sí muy valiente, ha luchado estoicamente por una sociedad con perspectiva de género, tema en que el periodismo debe ser vanguardia.

Pilar Ferreira, Martha Ramos, Fabiola Guarneros y Andrea Merlos, quienes han ocupado puestos de alta dirección en medios periodísticos por años, nos cuentan los esfuerzos adicionales y sacrificios que tuvieron que hacer para demostrar la amplitud de sus capacidades.

Alicia Salgado y Sanjuana Martínez narran sus experiencias en la cobertura de investigaciones en que han enfrentado acoso por parte de funcionarios que han utilizado su posición y la privacidad de una entrevista para poner en peligro la integridad de las mujeres.

“Guerreras de la Libertad” como Rosa Montero, Adriana Pérez Cañedo, Katia D´Artigues, Eunice Albarrán, Elena Poniatowska, Blanche Petrich, Catalina Noriega, Adela Micha, Elisa Alanís, Ivonne Melgar, Nayeli Roldán, Estela Livera, Guadalupe Michaca, Bárbara Anderson y Marielena Vega se plantean preguntas sobre qué debe pasar en el ámbito legislativo, judicial y de derechos humanos para erradicar la impunidad que alienta al machismo y el acoso que desafortunadamente aún persisten en la sociedad, al mismo tiempo que impulsan una cultura de la equidad y la igualdad por medio del ejemplo y el convencimiento.

Ahora bien, pasando a los temas que se dieron en la semana, ésta cierra con oootra renuncia en el círculo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador y aquí habría que precisar que no es lo mismo irse, a que esta incólume administración te renuncie.

Era uno de los súper consentidos del presidente López Obrador y sin embargo, Gabriel García Hernández, en el más absoluto hermetismo, renunció a la Coordinación General de Programas de Desarrollo de la Presidencia de la República. Este funcionario era de los más importantes dentro de la llamada Cuarta Transformación, pues tenía a su cargo coordinar a los superdelegados que el tabasqueño puso por “dedazo” a lo largo y ancho del país.

Es bien sabido que a ellos, el inquilino de Palacio Nacional les otorgó todo el poder e incluso, los colocó en esas posiciones para que se fueran fogueando y se convirtieran en candidatos por Morena a diversas gubernaturas, y si a los superdelegados les dio todo, pues entonces ya se podría calcular cuánto poder llegó a tener Gabriel García, quien de manera igualmente discreta, anunció que regresará a su escaño en el Senado de la República. Puede que después de las elecciones del pasado 6 de junio, se produjera alguna diferencia seria entre el tabasqueño y él, sin embargo, si recordamos que el partido oficial consiguió importantes posiciones en las gubernaturas, adjudicándose 11, resulta raro esta renuncia.

Argumentó el ex coordinador de los superdelegados que se va por motivos personales, cuestión que por supuesto, nadie la creyó. Otras versiones apuntan en que era enviado a la Cámara Alta así como para hacerle sombra al presidente de la Junta de Coordinación Política de esa instancia legislativa, Ricardo Monreal, pero nada de eso, García Hernández dijo que va a “ayudar a los compañeros”. Entonces ¿va a regañadientes, o qué pasa? Al momento de escribir estas líneas, el ahora ex funcionario dijo que se iba a dar una explicación al respecto, o sea, puede esperarse que el video que el presidente López Obrador subirá a las redes, no será como el que puso cuando a la flamante Irma Eréndira Sandoval, que tiene una familia de pena ajena, la hizo renunciar.

Municiones

*** Documentos oficiales e información proporcionada por mineros sobrevivientes al accidente ocurrido el 4 de junio en una mina de carbón en el municipio de Múzquiz, Coahuila, prueban que el carbón extraído de la cueva siniestrada era enviado por la empresa Carkim Industrial, SA de CV a las termoeléctricas de la CFE en Nava, para cumplir el contrato adjudicado por la Comisión Federal de Electricidad el 20 de agosto de 2020. Este hecho lo ha pretendido negar Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE, a quien se responsabiliza directamente de impulsar la extracción de carbón a través de cuevas y pozos rudimentarios, que no cumplen con la normatividad básica y presentan una suma de riesgos que llevan a siniestros como la inundación ocurrida en la localidad de Rancherías, del municipio de Múzquiz, que causó la muerte de siete mineros. De acuerdo con los testimonios recabados entre trabajadores, otros empresarios y documentos oficiales del IMSS y de la Secretaría del Trabajo, las seis cuevas de arrastre existentes en la zona conocida como el Menor, aledañas a Rancherías, eran operadas indistintamente o en conjunto por las empresas Rodamientos y Equipos de Sabinas, Micaran y Carkim Industrial. Para la inscripción de estas empresas relacionadas entre sí, se utilizaron prestanombres, de acuerdo con mineros sobrevivientes, quienes identifican como responsables directos a Eduardo Rubén Morales Martínez, quien está registrado como Gerente General de Carkim, y a Gerardo Nájera, dueño de la firma Micaran, propietaria de la mina siniestrada, quienes violando la ley destinaban a una u otra operación a los obreros, sin importar su adscripción formal.

*** Con el compromiso de impulsar el mundo de la salud mejorando el descubrimiento médico, el diagnóstico y la atención de los pacientes, Becton Dickinson realizó recientemente la 1ª Cumbre Internacional de Soluciones Integrales e Innovación en el Diagnóstico, donde connotados ponentes de México, Latinoamérica y Estados Unidos coincidieron en la necesidad de que los sistemas de salud eficienticen el diagnóstico y monitoreo de enfermedades crónicas, agudas e infecciosas más allá de la CoviD-19. José Antonio Duarte García, Medical Affairs Manager de Becton Dickinson (BD) México recordó la importancia de que el personal médico adquiera conocimientos que ayuden a un mejor diagnóstico y monitoreo de los pacientes con enfermedades agudas, crónicas o infecciosas en el contexto epidemiológico de la Covid-19.

morcora@gmail.com