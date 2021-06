Más de dos mil empresas en Quintana Roo, sin dinero para cubrir cuotas del IMSS e Infonavit

José Luis Montañez

El CCE pide a la Federación evaluar un programa de estímulos

La pandemia por Covid-19 continúa generando estragos entre las empresas quintanarroenses a nivel financiero, tan es así que más de 2 mil corren el riesgo de bajar sus cortinas definitivamente ante la falta de liquidez, por lo que líderes empresariales ya salieron a solicitar ayuda al gobierno federal a fin de que puedan sobrevivir a esta crisis, hay que destacar que inicialmente, fueron las mismas autoridades federales las que pidieron a los empresarios que ayudaran a la economía familiar no despidiendo a su gente, sin embargo a más de un año de este esfuerzo, son ahora los empresarios quienes necesitan el apoyo para seguir operando.

Son por lo menos cuatro mil 300 empresas pequeñas y medianas del centro y sur del estado, las que dejaron de pagar las cuotas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es decir, una de cada cinco, por lo que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicita a la Federación un programa de estímulos para que puedan recuperarse y no sólo mantener los empleos actuales, sino generar más.

Eloy Quintal Jiménez, líder del organismo empresarial, manifestó que muchas empresas ya fueron notificadas por el IMSS ante la falta de pagos, por lo que sus cuentas están a punto de ser embargadas, lo cual implicaría el cierre de estos negocios y el despido de sus trabajadores, la quiebra total. De tal manera, que su única salvación es que las autoridades acepten un nuevo convenio de descuentos o pagos en parcialidades de los saldos atrasados.

“Si las autoridades no apoyan, esto provocaría el cierre de al menos 2 mil 500 negocios más, por eso les pedimos que acepten suscribir un convenio que permita aplicar descuentos o pagos en parcialidades de los saldos atrasados”, declaró.

Y aclaró “Prácticamente todas las empresas que se encuentran en esta situación no lo hicieron porque simplemente quisieron dejar de pagar las aportaciones de sus empleados, sino que es consecuencia de la paralización económica que afectó en el último año al sur de Quintana Roo; durante casi seis meses las empresas no registraban ingresos por el tema de la pandemia y eso provocó que no tengan dinero para pagar el IMSS o al Infonavit”.

Asimismo, argumenta que en este escenario muchos negocios decidieron despedir a una buena parte de su nómina, pues la situación es insostenible sin ayuda alguna. “Pongamos como ejemplo una ferretería que tiene 20 trabajadores, con un sueldo promedio de 4 mil pesos quincenales: por aportaciones al IMSS debe pagar aproximadamente 25 mil pesos mensuales. Si durante cuatro meses no lograron juntar ese dinero, porque no te permiten pagarlo parcialmente, la deuda se incrementó a 100 mil pesos. Eso ya se volvió incosteable en la actual situación de crisis”, aseguró.

De tal manera, que solicitó al gobierno federal se ponga en marcha un programa de estímulos y apoyos sobre este tema, a fin de no afectar los derechos de los trabajadores y permitir que las empresas logren recuperarse para seguir generando fuentes de empleo, pues de lo contrario el golpe será devastador, evidentemente no sólo para los empresarios, sino para las familias quintanarroenses y en consecuencia para la económica estatal.

En Playa, los negocios siguen burlando protocolos

Lastimosamente, ni el alarmante alza de contagios a Covid-19, ni el riesgo de retomar el semáforo rojo en la entidad, han sido suficientes para que la población y los negocios en lugares como Playa del Carmen entiendan y se sumen al combate del virus, pues a más de dos meses de haber iniciado el rebrote, se siguen burlando los protocolos e incumpliendo, tanto aforos como horarios, por lo que eso ya repercutió en la suspensión de más de 40 establecimientos.

En el municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, es donde más se ha detectado la falta de interés en los protocolos por parte de los negocios, principalmente al cierre ordenado por el gobierno del estado, como medida para detener el avance del coronavirus.

Yohanet Torres Muñoz, secretaria de Finanzas y Planeación, informó que son 44 suspensiones que suma el municipio, muy por encima de Benito Juárez, Cancún, donde sólo ha habido 13 y de Othón P. Blanco, Chetumal, donde han detectado apenas 3. En total, en toda la entidad se han clausurado 78 negocios desde principios de junio cuando el gobierno del estado implementó el cierre a las 23 horas, a fin de ponerle un freno a la ola de contagios.

“Lo único que les decimos es invitarlos, porque no queremos obtener un ingreso económico, sino que se trata de disminuir los contagios. El principal factor es que muchos negocios continúan realizando sus actividades de forma normal, como si no hubiera pandemia, principalmente los del giro restaurantero, por lo que es necesario continuar con las verificaciones y exhortarlos a que cumplan, es tarea de todos frenar los contagios”, recalcó.

Asimismo, la funcionaria pidió a la población denunciar cualquier actividad que implique un desacato a los protocolos y en el caso de la movilidad, realizar sus actividades por la mañana, a fin de no tener que salir cuando estén en marcha los operativos y cierres viales.

“Es la medida que tenemos ahora para detener los contagios, si algunos tienen otras medidas, los invitamos a que nos lo hagan saber. Necesitamos la suma de todos, empresarios, trabajadores, la población en general”, dijo Torres Muñoz.

En el caso de Playa del Carmen, la aglomeración más fuerte y falta cierre de negocios a la hora solicitada, ha ocurrido principalmente en la zona turística, hasta donde llegan ciento de personas para ser parte de fiestas en antros, donde permanecen hasta muy altas horas de la noche y en muchos casos sin respeto a protocolos básicos como el uso del cubrebocas o la sana distancia.

“Se le pide a los contribuyentes hacer caso a las medidas que impone la autoridad, porque las multas económicas pueden estar por arriba de los dos mil pesos” advirtió.

Finalmente, habló también del tema de las deudas a proveedores y aunque no brindó cifras específicas, sí aclaró que está garantizado el pago, “son pasivos a corto plazo”, dijo y destacó que el estado se perfila a una recuperación económica luego de los estragos causados por la pandemia del coronavirus, siempre y cuando todos colaboren para frenar la ola de contagios nuevos.

Repunte de Covid no se ve en hospitales de Quintana Roo

Si bien, las autoridades quintanarroenses de salud han estado reportando un serio incremento en el número de contagios a Covid-19 en la entidad, medios a nivel nacional afirman que esto aún no se nota de forma considerable en las salas de urgencias del estado, ya que a diferencia de los meses más críticos de la contingencia sanitaria el año pasado, en esta ocasión los nosocomios designados para recibir pacientes con coronavirus no están a tope e incluso reportan espacio para recibir a más gente.

Personal sanitario en distintos hospitales de los municipios más importantes del estado, entre estos el General de Playa del Carmen, el General de Cancún y el General de Cozumel, refieren que los nosocomios lucen vacíos. “Sí hay personas internadas por covid-19, pero no como las había el año pasado. Las ambulancias están estacionadas y sin pacientes y las salas de urgencias vacías”, dijo uno de los entrevistados.

Afirman también que a pesar del semáforo epidemiológico en color naranja, los hospitales del estado se encuentran en tranquilidad y con cifras moderadas de internados, luego de un año en el que registraron una ocupación de hasta el 90 por ciento. Asimismo, los vecinos de las instalaciones médicas, celebran que no ha habido mucho movimiento. “Ya no se escuchan las constantes sirenas de ambulancias, ni se ven las largas filas de familiares de pacientes internados por Covid-19”, aseguran.

Los habitantes de zonas turísticas, principalmente en Cancún, coinciden en que los contagios graves han disminuido en comparación con las cifras del año pasado, por lo que se ha logrado que el turismo regrese paulatinamente, recuperando de esta manera sus fuentes de ingresos.

Por otra parte, se pudo constatar, que el triage y el anexo Covid-19 del Hospital General de Cancún ya están deshabilitados; las puertas están cerradas con cadenas y candados y ya no se ve entrada ni salida de personal; lo cual no quiere decir que en urgencias no haya pacientes con Covid-19, pero a diferencia de del año pasado cuando había hasta 40, ahora sólo se reportó uno, según declaraciones de una enfermera de este hospital.

Finamente, se informó que ahora los espacios adjuntos a los hospitales como patios y carpas, ahora son ocupados para vacunar a las personas de 50 a 59 años de edad. No obstante, aunque esté en marcha la aplicación de la vacuna y muchos ya la hayan recibido, la recomendación es mantener los hábitos de seguridad sanitaria, ya que es muy importante puntualizar que la vacuna no impide los contagios, sino que solo aminora los síntomas en caso de adquirir la enfermedad.

La cifra total de casos confirmados en la entidad ya superó los 32 mil, de los cuales más de 26 mil se han recuperado y casi 3 mil han terminado en decesos.

