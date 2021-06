“Infieles” regresa a cartelera teatral con sus divertidos y pasionales enredos

En el Teatro Milán de la CDMX

Chapu Garza y compañía celebran la gran recepción de la gente

Arturo Arellano

“Infieles” es una divertida puesta en escena, comedia de enredo, dramaturgia y dirección de Emyliano Santa Cruz, con la participación de los extraordinarios actores: Chapu Garza, Alejandro Poggio, Francisco Cuenya, Damián García, Rafael Rivas y Emyliano Santa Cruz.

La puesta en escena regresa a la cartelera teatral ofreciendo funciones en el Teatro Milán todos los miércoles, por lo que Chapu Garza en entrevista para DIARIOIMAGEN, platicó “Hubo muy buena recepción a pesar de la situación en que nos encontramos, porque se regresa en condiciones a las que no estábamos acostumbrados, con aforo limitado y la aplicación de todos los protocolos, pero la gente confió a ojos cerrados, fueron a vernos y se llenó en el estreno. La obra va bien y esperamos que así continúe”.

Adelanta que la obra “se desarrolla en la casa de Lucas y mi personaje, que es Daniel. Todo comienza cuando invitan a un amigo a pasar unos días con ellos. En este ambiente, entran en escena cuatro personajes más que harán todo un lío. Tres relaciones se entrelazan creando momentos delirantes entre los participantes con un cuadro de mentiras que se cubren con más mentiras, idas y venidas y malentendidos”.

Afirma que “ocurren enredos muy chistosos, que resultan en varias infidelidades, la idea es tapar enredos con mentiras, se vuelve muy gracioso. Es muy interesante porque a pesar de que es complicado lo que ocurre en escena, la gente lo entiende muy bien, además el público es cómplice, porque saben lo que sucede, pero lo personajes no”.

Describe que “Lucas es mi pareja, yo soy Daniel, pero me comparo con Lucas, porque así era yo antes, trataba de esconder con mentiras el te quiero o no, cuando se te junta el ganado (risas), pero aprendí a golpes a tener que decir la verdad. Con mi personaje a veces no me identifico tanto, porque no somos tan claros como deberíamos, la gente se va a reír, porque hay mentiras ridículas, pero sí las decimos”.

De tal manera que “es una comedia muy blanca, no solo para cierta comunidad, porque esa es la responsabilidad que tienen los escritores, los actores y todos los involucrados, no hacer cosas para determinado tipo de público, esta obra es para todos. Ya estamos cansados de que sale una serie con personaje trans, pero su conflicto es que no lo aceptan, nosotros no podemos seguir ahí, hay que mostrar tramas desde el lado humano, avanzar, meterle el acelerador, tengas lo que tengas entre las piernas, todos somos humanos, entonces la idea es vernos humanos, ahí estamos y listo, no nos tenemos que esconder, también nos podemos enamorar”.

Aunque reconoce que al menos en esta obra “sí hay personajes estereotipados o cliché, pero no es el mío, me identifico con eso, porque he tenido problemas en la misma comunidad por no ser el estereotipo y quieren que seas como quieren que seas, que te gusten ciertas personas, música, fiestas y yo no, a veces me burlo con mis amigos, yo soy un muy mal gay, no me visto bien, no estoy rodeado de amigas guapas, (risas). Pero a final de cuentas tienes que ser tú, ser gay es que te guste alguien del mismo sexo, no como te vistes, hay que eliminar etiquetas”, concluyó.

Así, haya que el público lo quiera, “Infieles” seguirá ofreciendo funciones en el Teatro Milán todos los miércoles a las 8pm.