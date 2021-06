¿Y los medicamentos, AMLO?

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

El desabasto de medicamentos oncológicos en México alcanza niveles de tragedia. 20 hospitales a nivel federal y 15 centros de salud estatales registran un faltante de entre 70 y 90% de fármacos para quimioterapia. #UnDíaMásSinQuimio para los más de 30 mil niños que luchan contra el cáncer en el país.

Nadie se responsabiliza. Las protestas y resistencia civil de los padres que buscan mejorar la salud de sus hijos, se estrellan en la indolencia e ineptitud del gobierno federal. Israel Rivas, padre de una menor que padeció leucemia e integrante del Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, afirma que las autoridades “quieren normalizar el desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer”.

El pasado 16 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró: “en la próxima semana se tendrán los medicamentos para los menores”. Dijo que su gobierno trabaja día y noche para resolver este abasto, porque es considerado como “prioritario y urgente”.

Sin embargo, dos semanas después, no hay medicamentos. La Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos A.C., revela que “a pesar de las promesas del Presidente de la semana antepasada, de las hechas en su momento por los secretarios Alcocer y Sánchez Cordero y, más recientemente por los representantes del Insabi, al día de hoy, no ha llegado medicamento a ninguno de los hospitales en donde se requiere y tampoco tenemos noticias al respecto, por parte de los funcionarios quienes se comprometieron ante nosotros.”

Pacientes, sobrevivientes y 60 organizaciones de lucha contra el cáncer denunciaron que existe un desabasto en más de 61 medicamentos oncológicos y con la llegada de la Covid-19, el 86% de los usuarios del desaparecido Seguro Popular dejaron de recibir atención integral, tratamiento, algunos se agravaron y otros fallecieron.

La batalla por la salud es frontal. Enfermos y familiares denuncian el viacrucis diario: “Ya son más de dos años en que las madres, padres y otros familiares de niñas y niños con cáncer hemos buscado la interlocución adecuada que nos lleve a resolver nuestro problema. Hemos asistido a más de 20 reuniones con funcionarios quienes se han comprometido, cada vez, a resolver nuestra demanda, sin que sus palabras hayan sido cumplidas. Estamos decepcionados, hartos, cansados y mermados económica y emocionalmente. Pero eso no nos va a detener”.

En México, el cáncer es la tercera causa de muerte. Sin embargo, al gobierno de la #4T y a los responsables del sector salud, parece no importarles; los recortes presupuestales y las modificaciones a los esquemas de atención a los pacientes con cáncer los han dejado en total vulnerabilidad, ya sea en el IMSS, ISSSTE o salud pública.

Datos del Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, revelan que este desabasto ha provocado la muerte de 1,600 niños en México y ha perjudicado a los más de 19 mil pacientes infantiles que se atienden en hospitales públicos.

Así las cosas, las madres y padres de niñas y niños con cáncer, convocan una vez más a la sociedad en general a ser solidarios con su lucha y exigencias. A través de un comunicado advierten: “ante la falta de seriedad y una manera cruel de ponerse en nuestros zapatos por parte de las autoridades responsables, seguiremos alzando nuestra voz y escalando nuestras acciones, toda vez que ya no estamos dispuestos a que se nos continúe engañando”.

Por cierto, los padres de niños con cáncer preguntan: “A dos años del desabasto, ¿dónde están los 32 diputados locales, presidentes de las comisiones de la niñez y de la mujer, defendiendo el derecho a la salud y a la vida de nuestros hijos?” #ElCáncerNoEspera

VERICUENTOS

Monreal y Gabriel García

¿Aliados o enemigos? Gabriel García Hernández, ex jefe de los llamados superdelegados y ex coordinador de los Programas de Bienestar del gobierno federal, regresa castigado a su curul en el Senado. No cumplió con las metas electorales el pasado 6 de junio y causó baja en los afectos presidenciales. Aunque dicen que llega a la Cámara alta para ser “contrapeso” del presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, quien no pasa por su mejor momento en Palacio Nacional, luego de haberle llevado las contras a Morena en la Ciudad de México en las pasadas elecciones. ¿Comenzaron los descartes hacia las presidenciales de 2024? ¡Haga sus apuestas!

“México Bronco” y AMLO

En menos de una semana, México registró dos masacres en los estados de Tamaulipas y Zacatecas debido a la creciente violencia y disputas por territorio entre grupos del crimen organizado. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el país “está en calma” y aseguró que hay gobernabilidad y tranquilidad. ¿Será que en las reuniones diarias de seguridad no le informan lo que pasa en el “México Bronco” o prefiere ignorar la crisis de inseguridad nacional que agobia a los ciudadanos? El país ha registrado los dos años más violentos de su historia en el primer tramo del Gobierno de López Obrador, con 34 mil 682 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil 554 en 2020. ¡Sálvese quien pueda!

@guillegomora