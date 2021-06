Gobernadores en conflictos

Punto por punto

Augusto Corro

Tamaulipas y Michoacán son dos entidades donde la delincuencia organizada realiza, desde hace varios sexenios, una intensa actividad criminal. No son los únicos estados con problemas de este tipo; pero sí los que podrían ser más representativos de las pugnas entre los cárteles de narcotraficantes. Su presencia provocó violencia e inseguridad. Inclusive se habló de su presunta injerencia de los cárteles de la droga en la contienda electoral reciente.

La población tamaulipeca lleva años viviendo aterrorizada por las acciones de los narcotraficantes que pelean las zonas y los caminos para el trasiego de drogas. Sus delitos se multiplicaron e incluyeron la trata de personas. Dominar el territorio tamaulipeco frente a la frontera estadounidense era una obsesión de los grupos criminales. Al final la delincuencia logró asociarse con las autoridades que aprovecharon la oportunidad para enriquecerse ilegalmente.

Los gobiernos tamaulipecos, encabezados por sus gobernadores, les abrieron las puertas al crimen organizado que provocó la ola de violencia y terror. Tamaulipas se convirtió en una tierra sin ley; el pasado 19 de junio, en Reynosa, se registró una masacre en la murieron alrededor de 15 personas. Los homicidas recorrieron las calles de esa ciudad para asesinar, a sangre fría, a los transeúntes que encontraban a su paso.

Esa tragedia agobió aún más al mandatario estatal, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien se encuentra en el banquillo de los acusados por presuntos delitos relacionados con la delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. El gobernador fue desaforado en la Cámara de Diputados federal, por los legisladores locales lo defienden a capa y espada. Es cuestión de tiempo su detención para llevar ante el juez a rendir cuentas.

Mientras, García Cabeza de Vaca mostró su autoridad al detener a la banda de asesinos que atentó contra la vida de los tamaulipecos. Las autoridades tamaulipecas capturaron a ocho personas vinculadas con la masacre, entre ellas se encuentra Iván Alejandro “N” o Jorge Iván “N” alias “La Vaca”, a quien se le identifica como “jefe de plaza” de organización criminal denominada Cártel del Golfo en la Ciudad de Río Bravo.

Llamó la rapidez con la que actuaron las autoridades locales para investigar el caso y detener a los presuntos responsables de la matanza mencionada. ¿Por qué la celeridad del gobernador para resolver el caso de la masacre, que en la mayoría de los crímenes los expedientes se van al archivo? Quizás García Cabeza de Vaca sólo busca aligerar su pesada carga de acusaciones que trae sobre sus hombros. No pasará mucho tiempo para conocer el desenlace de una historia llena de violencia.

En el asunto de Michoacán, el aún gobernador perredista, Silvano Aureoles Conejo, fue el protagonista de un desaire por parte del presidente López Obrador. Todo empezó hace varios días, cuando se conoció el resultado de la contienda electoral efectuada en la citada entidad, en la que ganó la gubernatura, Alfredo Ramírez Bedolla, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Aureoles Conejo inmediatamente se quejó. Dijo que Morena ganó las elecciones del 6 de junio en Michoacán con apoyo del narcotráfico. El presidente López Obrador le pidió pruebas sobre sus declaraciones. Ayer martes, el gobernador se presentó en Palacio con las supuestas evidencias, pero no fue recibido por el tabasqueño. Sentado en un banco esperó, infructuosamente, frente a Palacio.

Recalcó el mandatario michoacano que solicitó audiencia para mostrarle al Presidente la información de un “tema muy delicado y peligroso para la nación”; pero no tuvo éxito. Fue enviado a presentar su denuncia ante las autoridades competentes, pues López Obrador dijo que “no puedo estar recibiendo aquí a personas, a autoridades, para atender cuestiones electorales o acusaciones de tinte político electoral, no me corresponde eso, hay que cuidar la investidura presidencial”.

Es importante que las autoridades escuchen la denuncia del gobernador Aureoles Conejo y se siga el asunto hasta conocer la verdad sobre la injerencia del crimen organizado en la contienda electoral. ¿Usted qué opina amable lector?

