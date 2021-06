Otra vez, el tal Hugo

Espacio Electoral

Eleazar Flores

QUE PRUEBE O DESMIENTA-. Que “ pruebe o desmienta” pidió el padre de la Cuarta Transformación al gobernador Silvano Aureoles respecto a su acusación de que con el gobernador recién electo, Alfredo Ramírez Bedolla, en Michoacán gobernará el narco.

Al subsecretario Hugo López-Gatell, que ayer denunció que detrás de los sufridos padres de familia que claman para que sus hijos con cáncer tengan medicamentos como los tenían antes, “hay un intento golpista”, también debería exigírsele lo mismo, “que pruebe o que desmienta”.

Difícilmente y en esta caso imposible, que el Presidente de la República le exija al tal Hugo que pruebe o desmienta esos intentos golpistas de grupos con ligas internacionales, como lo dijo en uno de los tantos programas televisivos oficialistas que tiene el gobierno en sus canales 11, 14 y 22, más los que se le acumulan en otras televisoras privadas.

Por sus dotes mediáticas de autosuficiencia, amparadas seguramente en el ilimitado apoyo presidencial, ni la pena vale reproducir las frases “golpistas” de López, -López-Gatell no, el otro que ustedes ya saben quién-, pues sería darle crédito como aquél que a diario y en ocasiones cada rato, insulta a los medios.

Pero en esto de las medicinas para padecimientos oncológicos de niños y personas mayores ni a quién creerle, pues hay “otros datos” que niegan que esas medicinas hayan sido ya entregadas a los interesados el lunes pasado, como las había prometido ya sabe quién.

Por las poses soberbias del tal López, los bloqueos estratégicos de familiares de niños con cáncer podrían aumentar, generalizarse y ampliarse a otras ciudades importantes del país, tan en caliente, que serían en este mismo fin de semana.

Incluso a esas manifestaciones de repudio al subsecretario López-Gatell podrían sumarse para reforzarlas, otros grupos plenamente identificados, como los integrantes de la comunidad LGTB etc., que acaban de celebrar, y en paz, un cada vez más concurrido aniversario de su reconocimiento.

Pero detrás de todos esos apoyos y manifestaciones que seguramente tendrán familiares y enfermos de cáncer, lo lastimoso es que el superior del tal Hugo, —que por cierto no es el secretario del ramo—, no sólo no le llamará la atención, sino que hasta lo reconocerá públicamente, al tiempo.

En este tipo de actitudes de alta insensibilidad al dolor humano es donde uno les puede dar la razón a quienes aseguran que “ya no es como antes”, “no somos los mismos”, pues la ausencia política en desgracias como la Línea 12 o la reciente masacre en Reynosa lo confirman, pues seguramente se trata de “incidentes”.

Eso sí, la consulta para castigar a servidores públicos del pasado, va, faltaba menos.

