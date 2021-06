Al menos 6, las prioridades legislativas de la 4T

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Frente a una nueva composición de pesos y contrapesos que obligará al régimen de la 4T a negociar acuerdos, el régimen encabezado por Andrés Manuel López Obrador iniciará desde el uno de septiembre con al menos 6 objetivos básicos:

1) Aprobar con las menores resistencias su Presupuesto de Egresos para 2022. Este paso -que es exclusivo de la Cámara de Diputados donde Morena y sus aliados el Verde y PT tendrán mayoría simple y por ello ningún problema para aprobarlo-, irá necesariamente amarrado al Presupuesto de Ingresos o Miscelánea Fiscal, que incluye la aprobación en el Senado. Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a no crear nuevos impuestos ni modificar sustancialmente los existentes. Sin embargo las erogaciones en los programas de asistencialismo directo, donde el reparto del dinero es la base, así como rubros ineludibles como la enorme deuda de Pemex, la construcción de la refinería de 2 Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, el creciente y enorme costo del sistema de pensiones, etc, etc, etc., obligarán al mandatario y su equipo a buscar nuevas fuentes de ingresos, ya que los fideicomisos y otros fondos creados en el neoliberalismo están agotados.

2) Al enumerar y explicar estas prioridades legislativas de la 4T, Ricardo Monreal, incluyó las reformas del sistema eléctrico que ya han enfrentado suspensiones por parte de Jueces.

3) Otra reforma ineludible para AMLO y su régimen, es la político-electoral, donde los legisladores de Morena, Verde y PT irán por la supresión de los diputados y senadores plurinominales, o su disminución; la reducción del gasto público en la organización electoral, especialmente en el reparto de prerrogativas a partidos políticos donde se espera un recorte sustancial; la inclusión de la urna digital, es decir, del voto digital así como la sustitución institucional de los consejeros electorales actuales y la disminución del número del Consejo, entre otros.

4) Entre los temas torales de Morena, sus aliados, de AMLO y la 4T, están las reformas e iniciativas referentes al desarrollo económico y la recuperación de la economía lo más rápido posible, las que impulsarían la generación de empleos, la atracción de inversiones, que son las que generan respeto del Estado de Derecho y garantizan seguridad jurídica a los inversionistas, se dijo.

5) Una fundamental, y que es del interés no sólo es del régimen, sino igual de la oposición es la que se refiere al sistema de Seguridad donde se encuadra la búsqueda de que la Guardia Nacional pase a la Defensa Nacional.

6) Y finalmente la que tiene que ver con la superación de la emergencia sanitaria.

De estas 6 prioridades, Monreal considera que 3 son muy difíciles, pero no imposibles de lograr.

“He empezado a dialogar con los coordinadores de grupos parlamentarios y con senadores y senadoras, pero obviamente hay resistencias y las hay, producto de que es reciente el proceso electoral que nos dividió, nos polarizó y nos llevó a las urnas con distintos proyectos, eso es natural”, indicó el zacatecano.

¡Vaya deschongue entre priistas!

Sin la menor oportunidad de éxito, un grupo de tricolores comandados por Ulises Ruiz y por Nallely Gutiérrez Gijón, ex gobernador de Oaxaca y ex secretaria de Vinculación del CEN del PRI (en tiempos de Manlio), respectivamente, tomaron ayer las instalaciones centrales de este partido, en exigencia de la renuncia de la actual dirigencia encabezadas por Alejandro Moreno Cárdenas.

La policía y las autoridades capitalinas asistieron a la toma como el chinito, sólo milando. ¡Ni para qué meterse!

Luego de declaraciones llenas de imputaciones de uno y otro lados, de algunos rounds con jabs y ganchos al hígado y muchas patadas en las espinillas, durante la tarde-noche, los sectores y organizaciones del PRI —CNOP, CNC, CTM, ONMPRI, RJXM, Fundación Colosio, Movimiento PRI Mx e Instituto Reyes Heroles—, emitieron un pronunciamiento de apoyo a su dirigencia y en rechazo a los priístas inconformes, quienes reclaman la dimisión de Moreno, como responsables de los pobres resultados electorales donde se perdieron 8 gubernaturas e innumerables alcaldías y Congresos locales.

Será muy difícil que este movimiento en contra del CEN del PRI logre su objetivo, pues realmente a nadie le interesa darle seguimiento ni formal ni informalmente.

