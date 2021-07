YosStop, en prisión preventiva por pornografía infantil

Este caso abre el debate sobre los límites

de la libertad de expresión en redes sociales

La youtuber mexicana Yoseline Hoffman fue detenida en su casa por agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México

La captura se dio tres meses después de que Ainara Suárez denunciara a Hoffman por reproducir, almacenar y publicitar un video en el que se mostraba una violación en grupo que sufrió en mayo de 2018

Se llevó a cabo la primera audiencia de la denuncia que presentó Ainara Suárez contra Yoselinne Hoffman, mejor conocida como YosStop. Después de que se dictaminara prisión preventiva a la influencer por la gravedad del delito que supuestamente cometió la presunta víctima compartió unas palabras a los medios.

En el video subido por “Ventaneando”, se puede ver a Ainara y a su abogado afuera de las instalaciones donde se llevó a cabo la audiencia, la denunciante dijo que se sentía muy bien porque ya se está llevando a cabo el proceso. “Estoy contenta de que se empiece a hacer justicia, es el primer paso, todavía nos faltan muchas cosas pero me da gusto que estén fluyendo de esta manera”, declaró Suárez.

Javier Schütte Ricaud, defensor de Ainara fue cuestionado sobre lo que sucedió en la sesión, por lo que confesó que “está actualmente el término constitucional ampliado corriendo, habrá una siguiente audiencia, el lunes cinco (de julio), a las 10:00 de la mañana, respecto a la continuación de la audiencia inicial, en la que se decidirá su vinculación a proceso”, el jurista también aclaró que no existe una medida cautelar, si no que solamente se trata de prisión preventiva oficiosa.

Al final de la grabación se pueden escuchar a unas manifestantes diciendo “¡Los niños no se tocan! ¡Los niños no se violan!”

En el mes de marzo de este año, Aitana y sus abogados brindaron una entrevista al programa de entretenimiento de Azteca. En la serie de preguntas y respuestas, la víctima reveló la forma en la que se enteró la existencia del video de su violación.

Ainara confesó que el día que YosStop subió el video “Patética generación”, empezó a sentirse expuesta. “Se dieron cuenta que no sólo era el video de la pelea, sino también el video de la violación, ese fue el momento en que se empezó a hacer grande, me sentí súper mal, me sentía extremadamente expuesta, no estaba lista para toda esa tensión”.

La presunta víctima también comentó que trató de resolver el problema con la youtuber, pero Yoselinne decidió bloquearla. “Intenté mandar mensaje por Instagram, diciéndole que no se me hacía justo que sólo tomara una versión de la historia, y que ni siquiera se haya puesto en contacto conmigo, no me contestó, me bloqueó”.

Los abogados detallaron cómo su cliente llegó con ellos, pues el caso volvió a ser de relevancia en marzo de 2020: “Ainara realiza una serie de TikToks, en los que cuenta su experiencia con YosStop, y estos videos le llegan a ella y hace mención y varios videos en Instagram respecto a la respuesta de Ainara, y lo que básicamente ella dice es: ´si es cierto que me enseñe su denuncia´, a partir de ahí, Ainara se siente muy expuesta y se acerca con el colectivo FemxFem y son ellas la que traen el asunto, y fue el miércoles (03 de marzo), que pusimos la denuncia en contra de los jóvenes y Yoseline por pornografía infantil”.

YosStop respondió en marzo a través de sus cuentas de redes a la acusación en su contra: “Han querido involucrarme en un delito que jamás cometí. Pero confío plenamente en la verdad y en el sentido común. Como he comentado en muchos de mis vídeos, las denuncias deben fungir como herramienta de empoderamiento ciudadano. Desafortunadamente me encuentro involucrada en un asunto ajeno a mí. Pero espero que todo se aclare y se resuelva pronto”

La denuncia de Suárez se ha convertido en una muestra inusual para la realidad que sufren miles de mexicanas en el país, donde 4 de cada 10 mujeres adultas han sufrido algún tipo de violencia sexual. La cifra negra, sobre los casos que no llegan a denunciarse, es de más de un 99%. De manera que la gran mayoría o no se denuncia o ni siquiera se abre un caso en la Fiscalía. Los delitos de violación han crecido un 30% desde los últimos meses de 2020, según las últimas cifras oficiales.