Consulta ciudadana, práctica democrática

Desde el portal

Ángel Soriano

Pese a que la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda no autorizaron ampliación del presupuesto, informó el INE, se realizará la consulta ciudadana el 1 de agosto por ser una práctica ciudadana fundamental y se prepara a los funcionarios de casilla que podrán ser los mismos que participaron en los comicios del 6 de junio.

Pese a los detractores, que resulta increíble que sea hasta un dirigente político, como Jesús Zambrano, de ninguna manera debe fomentarse la abstención ciudadana en asuntos públicos. Al contrario, realizar acciones gubernamentales al margen de la sociedad –una práctica propia de gobiernos autoritarios-, resulta altamente nociva para el avance democrático en el país.

La participación ciudadana en la elección de las autoridades, vigilancia de sus acciones, y participación en las mismas constituye una práctica que debe ser cotidiana pese a los costos financieros, pues de la misma manera se podrá consulta si se revoca o no la continuidad de los gobernantes, pese a que hayan sido elegidos por un periodo determinado.

Las vías institucionales para la organización, vigilancia y calificación de las consulta democráticas deberán estimularse para crear conciencia social en la sociedad de que debemos participar en acciones públicas, lo contrario significa permanecer al margen de las acciones gubernamentales y encarrilarse hacia una dictadura, curiosamente, lo que rechazan supuestos líderes y partidos políticos.

Turbulencias

Arrecia Covid y se cuestionan muertes

Por segunda ocasión, el gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez, dio positivo a Covid, aunque con síntomas leves, pero no deja de ser preocupante el avance de la pandemia a nivel mundial pese a la masiva aplicación de la vacuna y de los cuidanos extremos de personajes públicos que se supone cuentan con todos los recursos para protegerse. Está el mismo caso del presidente de Argentina, Alberto Fernández, que hasta con dosis completa de vacunación también enfermó, lo mismo que nuestro zar anticovid, Hugo López-Gatell; sin embargo, en la Ciudad de México la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señala que no se volverá al confinamiento…Y en estas condiciones el retorno a clases se ve cada vez más lejos, pues en escuelas de la capital y del interior del país han sido también afectadas… Como un proceso natural definió Conagua el socavón en Puebla, lo cual no tiene nada de extraño, pues la naturaleza avanza aun en las condiciones adversas que plantea la ciencia para dominarla; siempre busca el retorno a su origen con las consecuencias que están a la vista… Arrecia la pugna y el reclamo de derechos actuales y pasados al interior de Morena por la media docena de aspirantes a la candidatura al gobierno de Oaxaca, lo cual se antoja difícil de resolver, pues en general la mayoría acredita trayectoria y trabajo político, pero la decisión será en función de los intereses actuales y futuros, no en el pasado… La autoridad moral del veterano Augusto Gómez Villanueva es puesta en entredicho al opinar sobre la división interna en el PRI. Se le recuerda su pasado turbulento en históricas batallas políticas al lado del presidente Echeverría, aunque tiene partidarios que apoyan sus dichos al descalificar el uso de la fuerza para dirimir conflictos internos en el otrora partidazo. Lo que sí es que está en juego el liderazgo de Alejandro Moreno al frente de la coalición con el PAN y PRD.

