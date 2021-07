¿Reconviene Monreal a AMLO?: no es momento de hablar de sucesión, le dice

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Para quizá el único aspirante con posibilidades reales en este momento para suceder a Andrés Manuel López Obrador, éste no es aún momento para hablar de la transición presidencial de 2024.

Hacerlo, afirma Ricardo Monreal, provocaría división en Morena y metería al gabinete en juegos de distracción y confrontación.

Hace días, no muchos, el zacatecano advirtió que falta todavía 3 años para que concluya el actual sexenio y que por lo tanto no era tiempo de hablar de quien competiría por Morena para suceder al tabasqueño.

Recordó que en el Senado hay 59 legisladores de Morena que los deja fuera de la mayoría simple, que serían 65 senadores, por lo cual él tiene que dialogar con todos los otros coordinadores a fin de alcanzar esa mayoría y poder aprobar algunas iniciativas del presidente López Obrador.

Hacer avanzar estas iniciativas no le ha dado permitido, dijo, pensar en ser sucesor del Presidente.

Y es que ayer, el presidente López Obrador le entró de nuevo de lleno al tema de su sucesión y, como su pecho no es bodega, volvió a sacar su lista de prospectos en la que no incluyó a Monreal.

En la vez anterior que abordó el mismo tema tampoco lo señaló.

Repite su lista

Ahora, ante la pregunta de si él tiene su tapado para su sucesión, AMLO dijo:

“Lo del tapado es de Porfirio Díaz, él creó eso en la política…

“(Ahora) El pueblo va a decidir, hay muchísimos, como Marcelo, Claudia, Tatiana Clouthier, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Rocío Nahle... Afortunadamente, hay relevo generacional.

“Yo estaré, si el pueblo lo decide, para terminar en septiembre (de 2024) y retirarme… No vuelvo a participar en nada de política”, subrayó.

“Soy el Presidente de más edad en la historia de México”, agregó.

Monreal se vuelve a meter

Frente a la persistencia de AMLO por dejarlo fuera, el zacatecano dijo:

“… en su momento yo participaré limpiamente dentro de Morena por la nominación para la Presidencia de la República”, advirtió sin mayores estridencias.

Y recordó que tiene suficientes méritos para hacerlo pues no sólo ha sido miembro fundador de Morena, sino que además ha participado en asambleas fundacionales en los estados de Querétaro, Zacatecas, Baja California Sur y Nayarit.

En cuanto a los mencionados por AMLO consideró que la jefa de Gobierno capitalina, la científica Claudia Sheinbaum, es una funcionaria bien calificada, a quien le tiene mucho respeto, por lo que, cuando ella ganó la candidatura al cargo en la Ciudad de México, él optó por el Senado.

Del resto del listado presidencial dijo que son personajes destacables.

Sin embargo, insistió en que es aún muy pronto para hablar de sucesión presidencial, ya que todavía hay muchos problemas que atender como la quiebra de empresas, la seguridad, las modificaciones constitucionales que ha anunciado el presidente en materia de Guardia Nacional, rectoría eléctrica o reforma electoral.

Pese a no estar de acuerdo en hablar del tema, consideró que el presidente López Obrador tiene el derecho de expresar lo que él considera conveniente y, por esa razón, no cree que sea extraño el hecho de no ser mencionado por el tabasqueño entre los nombres que podrían ser candidatos presidenciales.

Y tras la aclaración de que considera riesgoso para la unidad de Morena y para el desempeño de las tareas del gabinete hablar de sucesión, y dejar en claro que, aunque AMLO no lo meta en su lista, él sí irá por la candidatura de Morena a la sucesión de 2024, Monreal regresó a su terreno:

Explicó que la agenda legislativa que inicia en septiembre se enfocará en la discusión de la regulación de la mariguana, luego de que la Corte generó confusión con la aprobación de su uso lúdico. Igual, dijo, el Senado también abordará leyes en materia cinematográfica, de ferrocarriles, la paridad de género, en materia de seguridad, salud, penal, civil, entre otras leyes que hay que aprobar.

También discutirá las iniciativas que serán enviadas por el presidente en materia de Guardia Nacional, en materia eléctrica para fortalecer a la CFE y la política electoral.

Y para concluir, se dijo preocupado por la polarización política en México, ya que él siempre busca acuerdos y cree que los diversos grupos políticos pueden convivir sin problemas.

En fin, Monreal sigue más vivo que nunca para 2024, a pesar de que cada rato le tocan las honras fúnebres.

