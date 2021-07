México recibe con los brazos abierto a nuestra Miss Universo Andrea Meza

Lupita Jones le da la bienvenida

La reina de belleza disfrutó de un espectáculo de que ofrecieron charros y escaramuzas en el Lienzo Charro de Constituyentes

Isabel Violeta

Alma Andrea Meza Carmona, originaria de Chihuahua, es la reina de belleza mexicana que con tan solo 26 años de edad fue coronada como Miss Universo 2020 el pasado 16 de mayo, durante en la final de la 69 edición del certamen, realizado en Estados Unidos, con 74 candidatas concursando y convirtiéndose en la tercera mexicana en llevar la corona a su país.

Se llevó a cabo la conferencia de prensa con motivo del recibimiento de la Miss Universo, realizada en el Lienzo Charro Constituyentes, donde los charros reconocieron a la reina de belleza con un pequeño espectáculo y dándole gracias por representar a nuestro país a nivel internacional.

Lupita Jones, directora nacional del concurso Mexicana Universal reconoció y agradeció a Andrea Meza por siempre mantener una sonrisa, a pesar de el cansancio. Expresó también que este esfuerzo es solo una etapa de unos meses y que espera la disfrute al máximo.

Andrea expresó estar encantada de todo lo que conlleva ser Miss Universo “me encanta ser Miss Universo, creo que siempre hay cosas difíciles, pero cuando algo te apasiona lo haces con gusto, hoy solo dormí dos horas, pero estoy disfrutando de este momento como nunca en mi vida, porque sé que no se va a volver a repetir y sé que mucha gente puso todo su esfuerzo para que todo esto sucediera y lo agradezco de todo corazón; porque esto no se volverá a repetir”.

Expresó que no cambiaría esto por nada, y que está segura que después de esto muchas puertas se abrirán y que, si se presta la oportunidad de actuar, la tomará.

Por otra parte, aunque las puertas para las personas transgénero en este certamen ya están abiertas e incluso ya hubo participantes, Andrea comentó que sería feliz de ver más mujeres transgénero en este medio, ya que debe haber respeto y apoyo par ese sector “me considero una aliada de la causa de la comunidad LGBT, por que todos merecemos el mismo respeto y los mismos derechos, y agradezco el apoyo que me brinda la comunidad”.

La reina de belleza asegura que estuvo disfrutando tanto el momento, que no tuvo tiempo de preocuparse por lo que la gente estaba opinando “yo trabajé mucho para lograr esto, hubo mucha gente que me estuvo preparando y les consta lo mucho que nos esforzamos para lograr el título de Miss Universo. La gente siempre va a hablar, pero cuando entiendes que ‘no eres monedita de oro’, es cuando eres más feliz, por ejemplo, en redes sociales siempre nos va a llover todo tipo de comentarios, pero entendí que la gente que no me conoce y no sabe realmente quién soy, ¿por qué va a venir a cambiar mi ánimo? y ¿por qué va a venir a afectar mi vida? Cuando te conoces y sabes por lo que estás trabajando, tienes un objetivo, la gente va a opinar y no te va a importar esa es mentalidad que tuve y tengo para prepararme”.

Para terminar, expresó que le gusta mantener un equilibrio en su vida, ser Miss Universo es su trabajo y lo hace con muchísimo gusto, pero en su tiempo libre está con su familia y disfrutando tiempo con su novio.

Por su parte, Lupita Jones dijo sentirse contenta y satisfecha por el trabajo del equipo, “estoy comprometida con esta labor para darle a México buenos resultados en las plataformas de los concursos y que rinda frutos. Yo creo que tiene mucho que ver que hemos subido la edad de participación de las chicas, antes era de 18 años a 24 y ahora es de 20 a 27, creo que tiene que ver la madurez de las chicas que participan, ahora que toman con mucha más seriedad esta responsabilidad de representar a México a nivel internacional y siempre trabajamos con la misma energía positiva, dándoles lo mejor a nuestras representantes porque queremos que México siga brillando. Me siento orgullosísima de nuestra Miss Universo”, finalizó.