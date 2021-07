El hígado del Presidente

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

El periodista mexicano Jorge Ramos dejó seguramente el hígado de Andrés Manuel López Obrador deshecho de tanto gancho que le propinó con preguntas agrias y demoledoras, el pasado lunes en la “mañanera”. El comunicador hizo ver su suerte a AMLO y dejó en claro que los periodistas bien informados y valientes no se arrugan ante el falso mesías, que salió bueno para tildar de corruptos a comunicadores y de prensa inmunda y pasquinera a los medios impresos.

AMLO fue acorralado y sus salidas durante 20 minutos fueron a la torera diciendo “yo tengo otros datos”, “yo tengo otros datos” “estás equivocado, un periodista como tú debería de estar bien informado” y “fíjate que eso es lo bueno de la democracia, el que no todos pensemos igual, el que podamos discrepar con respeto y con diálogo”, diría AMLO, quien temblando de muina trataba de justificar de mil maneras el número de muertos por la pandemia, por las masacres a cargo de las mafias criminales, que durante la era de los “abrazos y no balazos” han dejado más de 85 mil y al paso que van, AMLO podría contabilizar al final de su desgobierno más crímenes que los registrados durante el calderonato y el régimen de Peña Nieto.

El puntilloso Jorge Ramos usó los propios datos del gobierno federal, los que en todo momento AMLO se dedicó a poner en entredicho e incluso, hizo sentir a la población que los datos oficiales del Secretariado Nacional no son confiables. AMLO negó haber enfrentado el coronavirus con una actitud criminal por no usar el cubrebocas y aconsejar a la gente de que acudiera a los restaurantes, pues no pasaría nada, después de que la Organización Mundial de la Salud había declarado como pandemia al Covid-19. También AMLO rechazó que México ocupe el cuarto lugar a nivel mundial en mortandad por la pandemia y se salió por la tangente comparando a México con gobiernos latinoamericanos y no con potencias como Estados Unidos o la Gran Bretaña.

El periodista también le echó en cara a AMLO que su gobierno ha sido una bola de engaños y mentiras. Que no ha cumplido con lo que prometió como bajar los índices de la delincuencia y las masacres en todo México.

El tema electoral y los 27 candidatos asesinados en las pasadas elecciones federales también fueron abordados por el periodista y AMLO juró y perjuró que la mayoría de los responsables de esos crímenes ya están en capilla, porque su régimen es de cero impunidad.

El punto es que por segunda vez en lo que va del régimen amlista, Jorge Ramos ha hecho de López Obrador cera y pabilo, a grado de que no pocos adictos en Palacio Nacional llegaron a comentar en voz baja “ya paren esa masacre contra el Presidente”. Y la verdad es que el conductor Jorge Ramos, de la cadena Univisión, ha dejado en sendas ocasiones muy mal parado a un Presidente simulador, mentiroso, marrullero y sin oficio político. Los interrogatorios del periodista al Presidente le han provocado mucha mella y la última encerrona hizo que AMLO se desplomara en las preferencias de la opinión pública.

La gran pregunta es: ¿Qué periodista mexicano tendrá los pantalones para enfrentarse a López Obrador en un debate público a sabiendas de que lo menos que le puede ocurrir será que lo boten de su chamba o le quiten la vida?

