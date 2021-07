Diego Lop lanza “Morena”, reggaetón muy bailable y amigable para todos

A sus 17 años de edad

Es un tema ubicado en el pop urbano

Arturo Arellano

Diego Lop es un joven mexicano de 17 años, inquieto y perseverante por naturaleza, educado en un hogar tradicional de la Ciudad de México, quien ha tenido la fortuna de aprender de sus padres los valores que lo han llevado a descubrirse como una persona capaz de concretar sus sueños a base de esfuerzo y dedicación.

Desde los 5 años Diego demostró su apego a la música y actualmente promociona su más reciente sencillo “Morena” del que platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN.

“Morena fue un proyecto muy padre, pero a la vez complicado por la pandemia, estoy muy agradecido con mi equipo, porque es el primer proyecto grabado en un estudio y con video musical, y aunque es difícil despegar sin eventos, ni medios presenciales lo logré con gente que me ayudo mucho”.

Morena es un reggaetón pop, del que agrega “quiero recalcar que cuando la gente sabe que es una canción en ese genero, ya no lo quiere escuchar, pero lo que yo hago es bailable y amigable para todos, es decir, que la letra es bonita, trata de un chavo que conoce a una muchacha y se enamora, es un tema para todos, no hago letras agresivas ni mucho menos”.

La canción según Diego “ha tenido una respuesta muy padre, no han dejado de subir los números todos los días, lo que me tiene muy contento, porque llegan muy buenos comentarios de todos y la han recomendado de manera natural, la ponen desde para entrenar hasta para bailar en la fiesta, por eso quiero seguir en el genero urbano, espero que los siguientes sencillos sean reggaetón pop, a lo mejor balada romántica, pero mas reggaetón”.

Adelanta que ya se encuentra trabajando en un segundo y tercer sencillo, “uno de ellos muy romántico sobre querer conquistar a una chava también reggaetón pop amigable, movido para bailar y pegajoso. La segunda ya les contaré en su momento de que va”.

Además, sobre los shows afirma “no hay mejor definición de lo que es Diego en el escenario, es conexión y ese es mi propósito principal, conectar con la gente, si es necesario bajarme del escenario, que me acerque, tomar tiempo para platicar con ellos, lo haré, eso es lo mas importante, que se vea, que se note quien soy y que hago esto por ellos. Me gustaría meter bailarines en eventos en vivo, sin embargo, ahorita mi principal enfoque es interpretar lo que siento de cada canción, no tener rutina coreografiada porque cada show es diferente”.

Y afirma que ya encontró su estilo “no solo interpreto canciones con mi propio estilo, sino que llevo un mensaje único, seguir soñando, perseguir lo que tú quieres, que la gente aprenda, no solo escuchar a alguien que canta padre, sino dejar un mensaje positivo, el mensaje me importa y me distingue de otros”.

Reconoce que las redes sociales han sido su punch para destacar durante la pandemia, “es por donde me he dado a conocer, en todas comparto mi música, me gusta recalcar que mi contenido no siempre sale para un álbum, subo muchas canciones, pero no siempre terminaran en un disco, por eso los invito a seguirme, es un detrás de cámaras”.

El nuevo sencillo de Diego Lop ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, lo mismo que su videoclip, mientras que se le puede seguir en redes sociales como @DiegoLop.