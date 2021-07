Chrystian Mejía triunfa con nueva técnica para el diseño de sonrisas

Ha trabajado con Vicente Fernández, Christian Nodal, jugadores del Guadalajara, C-Kan, Santa Fe Klan, entre otros

Arturo Arellano

El éxito de Chrystian Mejía es el diseño de sonrisas, lo saben Vicente Fernández, Christian Nodal, todos los jugadores del Guadalajara, y algunos raperos, como C-Kan o Santa Fe Klan, entre decenas de deportistas, actores, actrices, empresarios y políticos.

Es por ello, que el Instagram de Mejía rebasa los 209 mil seguidores, algo extraño en alguien que se dedica al cuidado de la boca, pero de lo cual nos vino a contar a DIARIOIMAGEN. “Estamos haciendo un tipo de modificaciones a las técnicas tradicionales para hacer carillas de porcelana, buscamos por todos los medios tratar de mantener la mayor cantidad del esmalte de los dientes, por lo que también el objetivo es que los tratamientos dentales tengan un periodo de vida muy amplio, que funcione con el sistema de masticación para la gente”.

Relata que la parte interesante de su técnica es “que hice especialidad en prostodoncia, es esa parte de la ortodoncia que se encarga de reemplazar piezas dentales que ya han sido perdidas o que tengan cierto desgaste con el paso de los años. Entonces lo que hacemos es restaurar todo ese tejido dental que se perdió. En este sentido, obviamente durante el tiempo que hice la especialidad pude aprender diferentes técnicas y conocer artículos científicos comprobados y estudiados”.

Y recuerda que “me dieron entrenamiento desde hacer unas prótesis, las famosas placas, puentes, todo tipo de tratamientos protésicos, pero de alguna manera como nos ha gustado tanto adentrarnos en ello, me enfoqué en aquellas técnicas que mantienen más el tejido dental, la estructura de los dientes y he hecho una fusión entre todo lo que la ciencia manifiesta y las nuevas técnicas que he desarrollado ya de forma personal con base en la experiencia. Tomo ciertos aspectos de la evidencia científica para poder generar un nuevo concepto, que por el momento no está escrito en un artículo científico, pero para allá vamos a darle validez científica para que pueda ser de uso para todos los odontólogos”.

Advierte que se debe tener cuidado a la hora de elegir un tratamiento estético dental. “Es muy importante porque hay un boom en este tema de las carillas de porcelana, hay mucha demanda de este tipo de tratamientos y muchos odontólogos lo están haciendo sin conocimiento, ni experiencia, por eso le recomiendo a la gente que traten de informarse en relación al odontólogo que los va a tratar, todo es perfectible en este mundo y para mí lo más importante es que los procedimientos tengan evidencia científica ya después la experiencia te lleva más lejos, pero hay que tener cuidado. El precio puede ser una determinante, estos tratamientos suele ser caros, los odontólogos saben lo difícil que es, de modo que no van a regalar el trabajo”.

Asimismo, advierte que “este tipo de tratamientos de una u otra manera son irreversibles, si las cosas las hacen mal, tendrán un daño permanente a la dentadura. En Tik Tok, por ejemplo, había un video donde una persona, una mujer, presumía el tratamiento que le habían hecho, mostró cómo le rebajaron los dientes de forma impresionante, de más, se hizo muy viral, le hicieron muy mal trabajo y no tiene vuelta atrás”.

De sus casos de éxito, nos cuenta que “es importante señalar que el hecho de que atienda famosos o mediáticos no fue predispuesto, más bien fue orgánico, natural, me recomendaron de voz en voz, en redes sociales. Las celebridades se han interesado en mi trabajo, se han comunicado conmigo y mi equipo, la verdad lo que ha hablado por nosotros es el trabajo, no fue cuestión de suerte”.

Aclara también que este tipo de tratamientos son estéticos y no siempre deben ser tan costosos “el tratamiento suele ser más caro si la gente demora mucho en hacerse el tratamiento. Que una sonrisa sea estética no necesariamente tiene que ser costoso, pero si no nos cuidamos, los problemas dentales pueden agravarse y en consecuencia encarecer los tratamientos, por eso recomiendo que siempre acudan al especialista a tiempo”.

No obstante, la odontología estética, dice “es ocupada mas por gente mediática, yo comparo esta parte de la odontología con la cirugía plástica de la medicina general, para gente que se quiere ver mejor, es lo mismo”.

Para una atención más personalizada, el doctor pone a su disposición sus redes sociales donde se encuentra como @dr_chrystianmd en Instagram.