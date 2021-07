Va por Cuba

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó la disposición del gobierno de México de apoyar a Cuba con medicamentos, alimentos y los que se necesite para enfrentar la difícil situación en la que se encuentra a consecuencia del inmoral bloqueo que padece la isla, pese a la situación de emergencia por la que atraviesa el mundo.

Esto al margen de ideologías y de partidarios y adversarios del tipo de gobierno que tiene el país hermano, lo urgente es acudir en su auxilio y que el conflicto político se resuelva por la vía civilizada, mediante el diálogo, sin recurrir a la represión de las libertades sino atendiendo las demandas de la población.

La disposición de México, dijo el Presidente desde Tabasco, es ayudar al pueblo cubano, si es que éste y su gobierno lo solicitan, para no incurrir en algún tipo de intervencionismo que pueda malinterpretarse dada la situación política que vive. México estará pendiente para recurrir en apoyo de la población en el momento mismo que lo solicite.

Sin duda, se trata de un problema humanitario, más allá de ideologías ya superadas, por disputas sin sentido, pues se ha visto como ya los signos ideológicos han sido rebasadas por fenómenos naturales, pandemias que no tienen fronteras, colonización de las nuevas y poderosas trasnacionales. Lo que urge hoy es rescatar naciones oprimidas por encima de intereses facciosos.

Turbulencias

Advierten riesgos con o sin vacuna

Nahyeli Tapia Peláez, funcionaria de los Servicios de Salud de Oaxaca, dijo que al margen del color del semáforo en el que se encuentra la entidad –verde- y del esquema de vacunación, si es una o dos dosis o marca de la vacuna –china, rusa, gringa o francesa-, la población tiene que cuidarse, pues los casos de hospitalización por contagio de covid va en aumento lo mismo que las defunciones. Esto rompe con las supuestas medidas protocolarias implementadas por el gobierno federal a través de su zar anti-Covid, Hugo López-Gatell, que ya es desplazado de la coordinación en la lucha contra la pandemia… En el seminario “El futuro digital del financiamiento del comercio exterior y las cadenas de suministro”, organizado por la Comisión de Banca de la International Chamber of Commerce México (ICC México), se dijo que el crecimiento de la economía estadounidense, el estímulo fiscal del 27% del PIB y la tasa de interés cercana a 0%, además de la guerra comercial y tecnológica EU-China, apuntalada por el re-shoring o near-shoring de Asia a Norteamérica (producir cerca del punto de venta), han ayudado a México a convertirse en el primer socio comercial de los Estados Unidos, además de consolidarse como una potencia de manufactura global informó presidente de ICC México, Claus von Wobeser… El ex jefe policiaco en Oaxaca, Alberto Esteva, encargado de la delegación Álvaro Obregón, podría ser llamado a cuentas (aunque se considera remoto por ser de Morena), por encubrir los malos manejos administrativos de la hoy gobernadora electa de Campeche, Layda Sansores, y el engaño a los habitantes de las partes altas de la demarcación al construirles a precio de oro elevadores para discapacitados y personas de la tercera edad que resultan inservibles. Todo fue una burda maniobra para encubrir el saqueo de los recursos públicos, señalan los pobladores… Como ocurre con las instituciones de prestigio, la voracidad por el manejo del presupuesto, termina con el prestigio de la Universidad de las Américas en Puebla. La intromisión oficial en el ataque a la UDLA se observa en el ofensivo despliegue de efectivos militares y policías estatales. Al final la Universidad no será ni para Dios ni para el Diablo, pues se perderá cualquier grado de prestigio académico que tenga.

