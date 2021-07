Temporada de presidenciables

Desde el portal

Ángel Soriano

La fortaleza del presidente Andrés Manuel López Obrador le permite, por un lado, enfrentar a los otrora poderosos dueños de los medios de comunicación y, por otra, “soltar” las riendas de la sucesión presidencial para desbocar a los acelerados y manipular a los que sí hacen méritos y pueden ser considerados legítimos aspirantes.

El relevo del gris secretario general de Gobierno capitalino, Alfonso Suárez del Real –propuesta de Claudia Sheinbaum-, por Martí Batres Guadarrama, designación de AMLO, forma parte del movimiento de cuadros con fines de la sucesión. El tabasqueño sigue con el mando el gobierno capitalino como lo fue con Rosa Icela Rodríguez.

Batres fue dirigente de Morena y ha sido activista de López Obrador. Combatió a Monreal en el Senado y topó con piedra, fue enviado a la banca y desde ahí se recuperó para entrar en el manejo de los complejos asuntos de la Ciudad de México donde, ha quedado demostrado, la científica Sheinbaum no puede.

Ebrard, el canciller, reúne todas las cualidades para ser candidato presidencial, pero a la vez acumula errores que le han costado fracturas, como el caso de la línea 12 del Metro, de la cual al parecer saldrá ileso con el apoyo presidencial. Y aunque le quieren poner de contrincante a Sheinbaum, ésta va de salida.

Turbulencias

Reforma constitucional

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en Villahermosa que promoverá una reforma constitucional para privilegiar la generación de energía eléctrica en beneficio de la comunidad y no de los intereses particulares, ya que anteriormente no se daba despacho en las presas para generar energía y reducir la eficiencia de la CFE y favorecer a las empresas privadas, las cuales hoy se oponen a la reforma eléctrica… El presidente de la Junta de Conciliación Agraria de Oaxaca, Rodrigo Jarquín Santos, informó que por instrucciones del secretario general de Gobierno, Francisco Javier García López, se atenderá y dará puntual seguimiento a las problemáticas que se presentan en las comunidades por límites de tierras para coadyuvar en crear las condiciones necesarias para solucionar de manera pacífica los conflictos, y como lo ha mandatado el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, privilegiamos el diálogo para construir la paz y hermandad en las comunidades originarias, esto en relación al conflicto agrario en Cuilapan de Guerrero… El guerrerense Armando Ríos Piter (a) “El Jaguar”, ex senador y aspirante presidencial, asumió la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla (UDLA) y ofreció puertas abiertas, diálogo y excelencia académica como prioridades para recuperar las actividades normales en la institución, luego de que fue sustituido el patronato que manejaba la misma y que en complicidad con el ex rector Luis Ernesto Derbez, llevaron a paraísos fiscales de Panamá y las Bermudas recursos de la universidad, lo cual motivó que se hicieran denuncias penales ante la FGR en contra de los directivos. El nuevo patronato designó a Ríos Piter nuevo rector aún con las instalaciones prácticamente tomadas por la fuerza pública… El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció a la asociación “periodística” Artículo 19 como instrumento de propaganda imperialista toda vez que se entromete —con subsidio estadunidense—, en los asuntos internos de México y ahora de Cuba. Si es agencia de información debe hacerlo con objetividad e imparcialidad y no hacer propaganda internacional en contra de un país o su gobierno con fines facciosos, dijo. Acusó también a medios nacionales de servir como instrumento de propaganda política y fines comerciales por encima del interés de servir a la colectividad con transparencia y profesionalismo.

