Llamadas a misa

Espacio Electoral

Eleazar Flores

SEGUIMOS “GOLPEADOS”-. Con alusiones casi diarias contra los medios que no elogian a la Cuarta Transformación y un día a la semana con más tiempo para tundirlos, la evaluación presidencial de “quién es quién” etc. terminará siendo como las llamadas a misa, oirá quien quiera y de hacer caso, menos.

Y es que ahora ya no sólo el Presidente regaña, también lo hace con mexicana alegría su evaluadora, Elizabeth García Vilchis, hágame favor, pero salvo que hubiera pronunciamientos delicados, no me ocuparé más del tema como forma de restarle importancia, salvo el día de hoy.

Cayendo en sus propias contradicciones el mismo miércoles, la evaluadora aclaró desde el púlpito mañanero que con este ejercicio no se trata de estigmatizar ni a medios ni a periodistas, pero teniendo la misma característica de su jefe, luego vinieron los adjetivos descalificativos.

Descalificativos para medios y periodistas, cuyos nombres omitiré para no engordarle el caldo a la “evaluadora”, que pronunciaba ufana palabras como “sensacionalistas, hipócritas, sinvergüenzas, tendenciosos, entreguistas” y más linduras que seguramente tuvo que consultar en el diccionario.

Invocando su dicho al gobierno español que “no tuvo la humildad” de ofrecer disculpas a México por tales y cuales motivos valdría plantear al presidente Andrés Manuel López Obrador la interrogante de que si algún día tendrá la humildad de reconocer errores de la “cuatroté”. Dirá usted que su gobierno ha pedido disculpas y es cierto, pero por hechos del pasado, no de ahora.

EDOMEX-. En el gobierno mexiquense se dieron algunos cambios y ajustes seguramente con miras a preparar el inminente trabajo preelectoral de 2023, cuando los medios dirán que será la “madre de todas las elecciones” y no les faltará razón, por todo lo que estará en juego, sobre todo la gubernatura.

Cambios seguramente útiles para quien despacha en Lerdo poniente 300 de la capital, pero poco conocidos, y de peso político sólo lo sabe quien los nombró, incluyendo su nuevo coordinador general de Comunicación Social pero esto no importa pues prensa y sobre todo televisión nacional están bien atendidas, no así la prensa local, marginada desde el sexenio anterior.

El único cambio que sí interesa, se espera pronto pero hasta la fecha no se sabe nada firme, es el de la presidencia del comité directivo estatal del PRI pues Alejandra del Moral dejará el cargo en unas semanas más, tan pronto asuma la diputación local y seguramente el liderazgo de su bancada y en un descuido producto de las alianzas, hasta la Junta de Coordinación Política.

La jugosa Jucopo aún la tiene el diputado de Morena Maurilio Hernández, pero los resultados de junio pasado cambiaron el panorama, para bien o para mal.

