Ya hay nuevo sistema de compra de medicamentos, asegura AMLO

“Se quebró la corrupción”

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal consiguió establecer un nuevo sistema de compra de medicamentos que serán gratuitos y se dispersarán en todo el sistema de salud nacional.

En su mañanera destacó el anuncio porque “es una muy buena noticia, porque se rompió, se quebró, el sistema de corrupción que se había establecido en la compra de medicamentos. Esto ha significado ahorros importantísimos. No se pudo impedir la compra, a pesar de que los productores mexicanos tenían prohibido que se compraran medicamentos en el extranjero”, porque habían influido en establecer un entramado legal que bloqueaba la participación de la autoridad del país en la compra externa.

Agradeció y resaltó la participación del organismo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en el proceso de compra. “Fue un triunfo y ya se ha establecido este sistema, ya podemos hablar de la compra multianual hasta 2024”, porque el abasto tiene vigencia, alcanzará hasta mediados del año próximo, y se inicia la adquisición de lo que va a faltar, “ya es un proceso establecido.”

Mientras tanto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, refirió que el nuevo acuerdo de consolidación consiguió mil 842 claves adquiridas, por un total de 2 mil 642 millones de piezas, y una inversión pública de 76 mil 966 millones de pesos. Y los ahorros al erario sumaron 18 mil 900 millones de pesos.

En el caso de los medicamentos oncológicos, sobre el que se desplegó “un exagerado interés”, dijo Alcocer, a través de la UNOPS se adquirieron 132 claves, con un costo de 11 mil 765 millones de pesos, y se adquirieron 6 millones 629 mil piezas.

El secretario dijo que faltaban 32 claves de alto consumo y cuatro de un nivel complementario. En ese rubro reiteró que ya se resolvió ese problema.

De esa forma, la UNOPS adquirió medicinas para México, por un monto de 45 mil 422 millones de pesos. Y el gobierno obtuvo 957 claves con un precio total de 31 mil 547 millones de pesos.

“Autodefensas de Chiapas son delincuentes o un pleitos entre caciques”

En otro tema, López Obrador consideró que el grupo de autodefensas recién creado en Chiapas llamado “El Machete” se trata de una lucha de facciones entre grupos políticos caciquiles de la zona, o delincuentes armados que buscan cometer ilícitos.

El mandatario dijo que la Secretaría de Gobernación (Segob) ya está haciendo el análisis del caso y dejó en claro que en su gobierno no están de acuerdo con la creación de autodefensas.

“O es una cuestión politiquera de dominio caciquil en una región, lucha de facciones de grupos políticos caciquiles, sin ideales, principios, propósitos de ayudar al pueblo o delincuencia; hay que ver de dónde obtienen las armas, de dónde sacaron esas armas, en cualquier caso. Y nos declaramos autodefensas y a cometer ilícitos, eso no”, apuntó.

Reiteró que es responsabilidad del Estado mexicano garantizar la paz y la tranquilidad de la población, por lo que no se puede utilizar como excusa la inseguridad para la conformación de grupos de civiles armados.

“Eso no debe de aceptarse. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque el Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad, no se puede hacer justicia por propia mano, nadie puede hacer eso, eso es ilegal y eso no debe aceptarse. Nadie debe de armarse para aceptar una supuesta situación de inseguridad”, destacó.​