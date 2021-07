Hospital General de Cancún suspende consulta externa para dar prioridad a pacientes Covid

José Luis Montañez

Tercera ola obliga a la reconversión del Jesús Kumate Rodríguez

Son casi tres meses desde que comenzó el alza alarmante de nuevos casos de Covid-19 en Quintana Roo, por lo que luego de estar por varias semanas en color amarillo del semáforo epidemiológico, se tuvo un retroceso a naranja, que hasta la fecha no se ha vuelto rojo, más por un tema de recuperación económica que por la situación pandémica, por lo que las autoridades siguen llamando a la población, empresarios y turistas para que se sumen a las acciones de prevención de la nueva enfermedad.

En un escenario, en el que se tienen entre 100 y más de 400 contagios diarios a coronavirus en el estado, la ocupación hospitalaria comienza a resentir los estragos, tan es así, que varios nosocomios ya superan el 50% de su capacidad, mientras que el Hospital General de Cancún Jesús Kumate Rodríguez ha decidido, una vez más, dedicarse completamente a la atención de pacientes Covid.

Es así, que cerrará sus puertas a consulta externa, suspenderá cirugías programadas hasta nuevo aviso y priorizará la atención a los casos sospechosos o confirmados de coronavirus, esperando poder cortar la línea de contagios que no se ha podido frenar, pese a las acciones de las autoridades de salud. Lo cual ya es una situación crítica, pues justamente la actual temporada vacacional de verano, podría representar un descontrol completo de la contingencia sanitaria.

Fue a través de un oficio firmado por el director del Hospital General de Cancún, Aurelio Espinosa Rojas, donde se confirmó la determinación de suspender consultas externas y cirugías para dar pie a esta medida “debido al aumento en el número de pacientes Covid-19 y la necesidad de redireccionar al personal a esa área”, argumentan en el documento.

Esta es la segunda vez que dicho hospital cierra sus servicios de consulta externa desde que comenzó la pandemia en Quintana Roo, en marzo del año pasado; pese a que la entidad se encuentra en semáforo naranja, podríamos suponer que es de forma forzada, pues las cifras hablan por sí solas para evidenciar que la tercera ola de la pandemia y la presencia de las diversas variantes como la delta, gamma y otras están pasando factura a los habitantes de este polo turístico.

Cabe resaltar, que el Jesús Kumate Rodríguez es el nosocomio público más grande y especializado del municipio de Benito Juárez, pues además de atender a pacientes de esta ciudad, también recibe enfermos y emergencias de Isla Mujeres y Puerto Morelos, lo mismo que casos sospechosos y confirmados de Covid-19.

Por ahora, la determinación del nosocomio de Cancún es indefinida, pues sólo volverían a dar consultas externas una vez que las cifras de contagios y hospitalizaciones reduzcan considerablemente y se avance en el semáforo epidemiológico por lo menos a color amarillo, lo cual podría no suceder muy pronto.

Proponen pedir pruebas Covid en restaurantes

A pesar de las altas cifras de contagios y la constante presencia de sargazo en las diferentes costas quintanarroenses, el turismo avanza de forma relativamente positiva durante estas vacaciones de verano, por lo que es necesario redoblar esfuerzos para evitar que este incremento en el flujo de paseantes se convierta en una crisis de más contagios.

Sumado a otras acciones ya vigentes, las autoridades ahora contemplan tomar otras medidas, pues han propuesto solicitar una PCR negativa o certificado oficial de vacunación para el ingreso a restaurantes de Cancún, por ser una ciudad de gran arribo de turistas.

Y mientras algunos creen que esta nueva medida sería casi imposible de controlar por el tráfico de pasajeros que está arribando a la zona durante esta semana, otros manifiestan que ninguna acción está demás para frenar la ola de contagios en el estado. A lo anterior hay que agregar, la propuesta de realizar test Covid a turistas cada tres días en los hoteles de Cancún, lo que permitirá a los visitantes acceder a cualquier establecimiento durante su estancia sin el riesgo de contagiar o contagiarse de la enfermedad.

Las pruebas en este caso, se tendrían que hacer cada 48 o 72 horas mientras permanezcan en el hotel, así lo manifestó la saliente secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas, quien aseguró que se está solicitando de manera oficial la propuesta a las autoridades de salud, para que los hoteleros se ajusten a ella.

Por otra parte, los líderes hoteleros del estado insisten en que el sector no tiene nada que ver en el alza de contagios, pues afirman que se han apegado estrictamente a las normas de salud, de tal manera que culpan al transporte público en la zona turística, pues argumentan que la mayor parte de personas contagiadas no laboran directamente con el sector y que son los operadores del transporte quienes saturan las unidades y no respetan las medidas como uso de cubrebocas y la sana distancia.

Roberto Citrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos y Riviera Maya declaró: “Hemos notado que es el transporte público, la gran mayoría de la población usa el servicio público, y ahí es donde se tiene que hacer un protocolo especial, pues de ahí viene el mayor número de contagios. El turismo que llega a Quintana Roo notará y verá todos estos protocolos. Tenemos que ser más precavidos, más cautelosos en todos estos protocolos”.

Sin embargo, puede que no sea momento de señalarnos con el dedo, sino de sumarnos todos desde nuestra trinchera para que estas vacaciones de verano no representen una derrama económica manchada de muertes y contagios, sino que se hagan las cosas de forma responsable y el estado salga bien librado no sólo de la temporada alta, sino de la pandemia completamente, pues de esta manera poco a poco se podrá retomar la nueva normalidad.

