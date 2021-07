Infección por Covid-19 en niños todavía no es tema grave: AMLO

“Gobierno se mantiene atento y dando seguimiento”

Las infecciones por la variante Delta de la Covid-19 en niños y jóvenes todavía no es un asunto grave, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Sin embargo, el mandatario destacó que su gobierno se mantiene atento y dando seguimiento a los contagios en este sector de la población.

Insistió en que en esta tercera ola de la pandemia se están enfermando personas jóvenes y los adultos mayores que no se vacunaron. Por tanto, esto ha ayudado a que la mortalidad por coronavirus no se dispare.

“En el caso de niños y jóvenes todavía no es un asunto grave, estamos pendientes, dando seguimiento. Voy a pedirle a los médicos que informen sobre esto, pero a los jóvenes no les afecta mucho, como a los mayores. Se relajaron, se fueron de vacaciones a los centros turísticos, bastantes jóvenes con contagio, pero afortunadamente sin ser hospitalizados y sin gravedad, hay casos, pero no es general”, dijo.

López Obrador sostuvo que está comprobado que los jóvenes tienen más resistencia a la Covid-19, mientras que los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas tienen más riesgo de enfermarse de gravedad.

En este sentido, destacó que la estrategia de vacunación sirvió para contener las muertes, aun cuando su gobierno fue criticado.

“Como se empezó a vacunar en adultos mayores, ¿se acuerdan cuánto insistimos? Había presiones de todo tipo y las resistimos, a veces hay que refrescar la memoria, y dijimos ‘los mayores porque son los más vulnerables’, y repetía: ‘si vacunamos a los mayores, dicen los especialistas que podemos reducir el número de fallecimientos hasta 80 por ciento’. Eso lo dije muchas veces y nos pedían que cambiáramos la estrategia y no, fue buena esa decisión”, puntualizó.

El titular del Ejecutivo hizo un llamado a la población a vacunarse y pidió a las autoridades de salud del gobierno federal dar un informe sobre las infecciones.

Pegasus, prueba de que operaba un

gobierno autoritario: López Obrador

Sobre el tema del espionaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló: “Yo he sido víctima de espionaje desde la época de la Policía Federal de Seguridad”.

Y ahora el escándalo en torno al software Pegasus, “es realmente una vergüenza, una prueba irrefutable de que estábamos sometidos a un gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos. El Estado era el principal transgresor de esas garantías”.

Reiteró que en su gobierno no se espía, se respetan las libertades. Informó que no denunciará el espionaje a él y su familia, y para exponer que sabe de lo que se trata, recordó que desde 1978, Miguel Nazar Haro lo describía como integrante del Partido Comunista: “nunca lo fui; siempre he pertenecido al partido humanista”, afirmó.

Al preguntarle si el contrato con la empresa israelí propietaria de Pegasus se mantenía vigente, dijo desconocerlo. No obstante, “si existe, hay que cancelarlo. Yo no creo que exista, pero de todas maneras hay que revisar; de lo que no tengo duda, repito, es de que nosotros no espiamos a nadie.”