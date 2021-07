Jugoso negocio en medicamentos

Como jugoso negocio que se hacía al amparo del poder público definió el presidente Andrés Manuel López Obrador la adquisición de medicamentos a costa del sufrimiento de la gente, porque no sólo cobraban mucho por las diez empresas distribuidoras, ni siquiera farmacéuticas, que vendían 70 mil millones de pesos.

De esas 10, tres, pues como el 40 por ciento de todo los medicamentos los distribuían a precios, elevadísimos y con el apoyo de políticos corruptos. No sólo se compraban caros los medicamentos, sino de mala calidad, a veces adulterados, había gente que perdía la vida por recibir medicamentos caducos. Entonces, era mucho el daño que se ocasionaba por la corrupción, indicó.

En el Pulso de la Salud en Palacio Nacional, el martes 20, López Obrador indicó que les llevó tiempo avanzar en el propósito de comprar los medicamentos en el extranjero y ya se tiene abasto de medicamentos, para los centros de salud y hospitales, para garantizar el derecho a la salud, la atención médica y los medicamentos gratuitos, que es un compromiso que hizo.

Consideramos que, ahora que está de modo enjuiciar a ex presidentes y sus funcionarios que participaron en ilícitos de diversos rubros, se incluyera a los asociados a las farmacéuticas no sólo por el saqueo de los recursos públicos -medicamentos que simulaban entraban al almacén y luego salían hacia el mercado negro-, sino que atentaron contra la salud del pueblo de México con medicinas adulteradas.

Ebrard va a Perú con Pedro Castillo

El canciller Marcelo Ebrard acudirá Lima a la toma de posesión del maestro Pedro Castillo Terrones como presidente de Perú, irá sólo, a consecuencia de la pandemia indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador al felicitar al nuevo mandatario izquierdista por su triunfo electoral… El líder de la UNTA, Álvaro López Ríos, anunció que tomará alcaldías, hará bloqueos y marchas para obligar a los alcaldes electos en la Ciudad de México a abrir el diálogo con las organizaciones sociales y atender las demandas de los habitantes del medio rural de la Ciudad de México…Tres bloqueos en los accesos a la ciudad de Oaxaca en la carretera a México dificultaron las actividades cotidianas de los oaxaqueños y el disfrute de la Verde Antequera de turistas que viajan por carretera. Conflictos electorales y añejos líos de límites como el de los triquis complican la situación en la entidad, y a ello se suma el aumento de contagios por covid que tiene ya al 100% a una docena de hospitales se encuentran al 100% de afectados por la pandemia… Y la Secretaria de Gobierno hizo un llamado a la organización social MULT-I, a privilegiar el diálogo, mantener el respeto institucional a la procuración de justicia, respetar los acuerdos firmados derivados de las mesas de atención permanente, no afectar la integridad física y moral de la población, y coadyuvar para construir la paz en la zona triqui… La ampliación del cierre fronterizo a las actividades comerciales y turísticas entre México-EU y Canadá, indudablemente complicará la situación en la zona, pese a que se ha cumplido con la exigencia estadounidense de ampliar la cobertura de vacunación. Y hay quienes lamentan que nuestro país no aproveche el conflicto EU-China para atender el gran mercado asiático en momentos críticos como el presente. Y pese a los intentos por reactivar la economía mediante el reinicio de actividades, no se ve para cuando se logre ese objetivo, al contrario, cada vez se ve más alejado… La realidad siempre choca con las cifras: otra vez la titular de Seguridad del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, presentó cuentas alegres de la disminución de hechos de violencia, pero las ejecuciones siguen al alza.

